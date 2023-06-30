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Новини Допомога Україні
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США продовжать допомагати Україні, щоб прогрес контрнаступу був більшим, - Білий дім

кірбі

Сполучені Штати перебувають на регулярному зв’язку з Україною та продовжать надавати підтримку, щоб її контрнаступальні дії проти російських військ досягли успіху.

З такою заявою на брифінгу у п’ятницю виступив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Кірбі зауважив, що американські посадовці перебувають у постійному контакті з українськими колегами стосовно контрнаступу.

"Вони тримають нас у курсі, й ми продовжуємо робити все можливе, щоб допомогти їм у контрнаступі, чи то шляхом навчань – а як ви знаєте, вони все ще проходять навчання на рівні бригад – чи то через додаткові засоби і, звичайно, порадами та інформацією", – зазначив він.

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Представник Білого дому підкреслив, що рішення про темп і напрямок наступу на російські позиції ухвалює саме українська сторона.

"(Українські сили. – Ред.) досягли певного прогресу. І вони самі говорили про те, що він не такий значний, як їм хотілося б, але, знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що у них є все необхідне, і будемо продовжувати це робити", – додав Кірбі.

Автор: 

Кірбі Джон (526) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+11
да, попередники підготували ракетні програми, треба було тільки реалізувати.
а ти свою зелену брехню про попередників сюди не волочи, тут вона не проканає.
іди почитай, як гусєва звільнили з керівників укрбоборонпрому, бо він НІЧОГО не зробив і такого самого клоуна 31 рік призначили, щоб він і далі нічого не робив. а тоді піди і напиши своїму кураторові подоляку, що протухла його методичка про попередників вже. давно.
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30.06.2023 20:58
+7
що ж, і за це вдячні, кланяємося, свого ж нема ні чорта, спасибі зекоманді. навіть мін виробництво не можуть налагодити, наволоч.
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30.06.2023 20:40
+7
і якби не попередники, то фіг би ми відбилися у перші тижні, бо ППО для Києва Порошенко купив, тим часом як зелена влада арештувала клістрони і видала їх на 4-й місяць війни! і взагалі перші місяці ми своїм усім воювали, плюс джавеліни і стінгери.
а твоя зелена шобла мала безліч часу, щоб хоч щось налагодити, але не налагодила ні чорта, лише розвалювала все, до чого могла дотягнутися, і краде як не в себе, і ще й має наглість щось там вякать. нічого, сядете ви всі на лаву підсудних, будете відповідати!
запам'ятала я тебе, Дмітрій Авдєєв, ботяра подоляківський. почім вам зараз платять? по 3 грн за комент? чи вже підвищили таксу?
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30.06.2023 21:11
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Літаки б дали. Можливо б з пілотами Рузвельтенками, Вашингтоненками, які вчора звільнилися разом з літаками у відпустку 😉.
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30.06.2023 20:38 Відповісти
Погода нам допомагає.
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30.06.2023 20:39 Відповісти
Такі заяви є політичними і дорого коштують. З одної сторони добре що вони звучать, надіюсь до другої сторони медалі не дійде.
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30.06.2023 20:39 Відповісти
Таки да...
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30.06.2023 20:42 Відповісти
що ж, і за це вдячні, кланяємося, свого ж нема ні чорта, спасибі зекоманді. навіть мін виробництво не можуть налагодити, наволоч.
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30.06.2023 20:40 Відповісти
да, попередники підготували ракетні програми, треба було тільки реалізувати.
а ти свою зелену брехню про попередників сюди не волочи, тут вона не проканає.
іди почитай, як гусєва звільнили з керівників укрбоборонпрому, бо він НІЧОГО не зробив і такого самого клоуна 31 рік призначили, щоб він і далі нічого не робив. а тоді піди і напиши своїму кураторові подоляку, що протухла його методичка про попередників вже. давно.
показати весь коментар
30.06.2023 20:58 Відповісти
і якби не попередники, то фіг би ми відбилися у перші тижні, бо ППО для Києва Порошенко купив, тим часом як зелена влада арештувала клістрони і видала їх на 4-й місяць війни! і взагалі перші місяці ми своїм усім воювали, плюс джавеліни і стінгери.
а твоя зелена шобла мала безліч часу, щоб хоч щось налагодити, але не налагодила ні чорта, лише розвалювала все, до чого могла дотягнутися, і краде як не в себе, і ще й має наглість щось там вякать. нічого, сядете ви всі на лаву підсудних, будете відповідати!
запам'ятала я тебе, Дмітрій Авдєєв, ботяра подоляківський. почім вам зараз платять? по 3 грн за комент? чи вже підвищили таксу?
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30.06.2023 21:11 Відповісти
Добрый вечер Украина!!!! Сегодня пятница, вот вам ребята ржачное видео по этому поводу, для поднятия настороения:
https://www.reddit.com/r/*********/comments/14n51f0/a_russian_boat_was_spotted_attempting_to_perform/

Enjoy your weekend with a good mood!
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30.06.2023 20:41 Відповісти
ты видеоманагер?
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30.06.2023 20:44 Відповісти
Это кто?
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30.06.2023 20:51 Відповісти
ну типа зеленского. ржачника. и колаборанта. комменть ссыль
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30.06.2023 21:09 Відповісти
Ну то допомагайте літаки, ракети далекобійні, танки, бо від бла-бла кацапи не здихають. А зелену владу за зупинку виробництва зброї ще запитаємо!
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30.06.2023 20:51 Відповісти
Танки є, але без прикриття з повітря вони є жирнючою ціллю!

Літаки потрібні як повітря!
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30.06.2023 21:07 Відповісти
Ну ''Абрамсів'' Амкриканських то нема...(
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30.06.2023 21:18 Відповісти
І що?

В нас і "Зірки Смерті " немає!

Але танки є - і наші, і західні! А літаків, яки б могли з російським битись на рівних, нема!

Отже - повітря не за нами, а зверху любі танки, хоч Т-34, хоч Т-72, хоч Леопард, Абрамс, чи Меркаба, будуть лише **********, які легко знищуються.
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30.06.2023 21:33 Відповісти
Тим часом Сполучені Штати Америки вчора надали Україні черговий грант в розмірі $1,2млрд на зарплати держслужбовців. Ще $15млн надійшли від Фінляндії.

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30.06.2023 20:57 Відповісти
а теперь пусть и спросят с них, как отработали эту зп. неплохая замануха
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30.06.2023 21:11 Відповісти
Як гарно сказав! 😌 Це ж треба так- дають, все, що просють! На постійному контакті! Напевне і літаки дають, і АТАCMSи, і касетні ********** все норовлять у ту допомогу впхати. От напевно наші козаки уважно передивляються - і викдають цей непотріб. Нє?
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30.06.2023 21:27 Відповісти
Так а що з аес?
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30.06.2023 21:36 Відповісти
Шо прогресс не ахти какой,а Зе говорит
каждый продвижения
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30.06.2023 21:54 Відповісти
 
 