США продовжать допомагати Україні, щоб прогрес контрнаступу був більшим, - Білий дім
Сполучені Штати перебувають на регулярному зв’язку з Україною та продовжать надавати підтримку, щоб її контрнаступальні дії проти російських військ досягли успіху.
З такою заявою на брифінгу у п’ятницю виступив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Кірбі зауважив, що американські посадовці перебувають у постійному контакті з українськими колегами стосовно контрнаступу.
"Вони тримають нас у курсі, й ми продовжуємо робити все можливе, щоб допомогти їм у контрнаступі, чи то шляхом навчань – а як ви знаєте, вони все ще проходять навчання на рівні бригад – чи то через додаткові засоби і, звичайно, порадами та інформацією", – зазначив він.
Представник Білого дому підкреслив, що рішення про темп і напрямок наступу на російські позиції ухвалює саме українська сторона.
"(Українські сили. – Ред.) досягли певного прогресу. І вони самі говорили про те, що він не такий значний, як їм хотілося б, але, знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що у них є все необхідне, і будемо продовжувати це робити", – додав Кірбі.
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а ти свою зелену брехню про попередників сюди не волочи, тут вона не проканає.
іди почитай, як гусєва звільнили з керівників укрбоборонпрому, бо він НІЧОГО не зробив і такого самого клоуна 31 рік призначили, щоб він і далі нічого не робив. а тоді піди і напиши своїму кураторові подоляку, що протухла його методичка про попередників вже. давно.
а твоя зелена шобла мала безліч часу, щоб хоч щось налагодити, але не налагодила ні чорта, лише розвалювала все, до чого могла дотягнутися, і краде як не в себе, і ще й має наглість щось там вякать. нічого, сядете ви всі на лаву підсудних, будете відповідати!
запам'ятала я тебе, Дмітрій Авдєєв, ботяра подоляківський. почім вам зараз платять? по 3 грн за комент? чи вже підвищили таксу?
https://www.reddit.com/r/*********/comments/14n51f0/a_russian_boat_was_spotted_attempting_to_perform/
Enjoy your weekend with a good mood!
Літаки потрібні як повітря!
В нас і "Зірки Смерті " немає!
Але танки є - і наші, і західні! А літаків, яки б могли з російським битись на рівних, нема!
Отже - повітря не за нами, а зверху любі танки, хоч Т-34, хоч Т-72, хоч Леопард, Абрамс, чи Меркаба, будуть лише **********, які легко знищуються.
каждый продвижения