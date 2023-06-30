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Новини Повстання Пригожина в РФ
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США поки не можуть точно визначити місцезнаходження Пригожина, - Білий дім

пригожин

Влада США наразі не має достатньої інформації про місцезнаходження лідера групи Вагнера Євгенія Пригожина та його найманців, які брали участь у заколоті в РФ минулими вихідними.

Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"

"У нас немає інформації, яку ми вважаємо достатньо надійною, щоб підтвердити його (Пригожина – ред.) місцезнаходження", – сказав Кірбі.

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Він нагадав нещодавню заяву Пентагону про те, що частина бойовиків Вагнера все ще перебуває в Україні, але "незрозуміло, скільки їх і чим вони займаються".

"Ми не маємо чіткого уявлення про те, де знаходиться пан Пригожин або всі його бойовики", – додав Кірбі.

Автор: 

Кірбі Джон (526) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+4
Накуя он нужен?
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30.06.2023 20:56
+2
Тю,так пишуть,що вчора-позавчора повар в Пітері був,справи свої "рішав",потім в Білорашку полетів.Всей ютуб про то гуде,а розвідка не в курсі
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30.06.2023 20:58
+2
В сортире нужно поискать
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30.06.2023 21:26
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30.06.2023 21:26 Відповісти
Накуя он нужен?
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30.06.2023 20:56 Відповісти
Тю,так пишуть,що вчора-позавчора повар в Пітері був,справи свої "рішав",потім в Білорашку полетів.Всей ютуб про то гуде,а розвідка не в курсі
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30.06.2023 20:58 Відповісти
в пітері був двійник кухаря Леонід Красавін
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30.06.2023 23:36 Відповісти
Верю. Им главное, что бы нехороший Пригожин не обидел друга Вову.
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30.06.2023 20:58 Відповісти
хоче те на каву запросити?
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30.06.2023 21:03 Відповісти
Ну то зрозуміло! Якщо не можливо визначити місцезнаходження, то нема куди і платню переводити чи везти нал! Адже цього лисого Байден завербував - усілякі солов'їні посліди зі зливними бачками брехати ж не будуть!
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30.06.2023 21:04 Відповісти
Для нас що *****, що прігожин (*****-2) - різниці немає. Уявімо що переворот завершать і *****-1 змінить прігожин - *****-2. Війна буде продовжуватись. То ж не звертайте уваги на ********* цирк "а-ля рус". У нас проста і зрозуміла мета -ліквідація окупантів і звільнення всіх окупованих територій.
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30.06.2023 21:06 Відповісти
В *********** раціоналізм заміщається пропагандою. Звідси наступником ***** стане ще гірше ***** і до повного розвалу і економічного краху буде продовжувати війну. В 14 році я заявляв що нам для відродження нації потрібно мінімум 6 років війни з *****станом. Ми воюємо 9 рік. За цей час кацапи в Україні сталі гівном і втратили людську подобу. Кацапи дегуманізували себе самі. Дуже старались. Особливо в Бучі і Маріуполі. Сьогодні вони вже як пацюки в коморі - варті тільки знищення і ніяких перемовини з пацюками бути не може. Нам абсолютно ***** який за ліком наступник ***** (2,3.4..) почне виплачувати репарації. Більш того, чим пізніше це станеться тим більшими будуть суми репарацій і тим довше кацапи будуть їх виплачувати. А це смерть *****стану і повний розвал федерації. То ж *** їм в сраки щоб голова не хиталась...
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30.06.2023 21:24 Відповісти
Тривожин вже на концерті кобзона мабуть
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30.06.2023 21:11 Відповісти
а в зеленій оп-і дивились? ну шо ж ви так! сама надійна схованка! ))
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30.06.2023 21:13 Відповісти
В курятнику шукайте
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30.06.2023 21:21 Відповісти
в буданова спитайте
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30.06.2023 21:23 Відповісти
Частина під Мацквою. Частина під Саратовим. Місцезнаходження решти частин поки встановлюється.
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30.06.2023 21:23 Відповісти
А наКуя нам треба знати де це чмо сховалось ? Людина, яка обіцянками завербувала злочинців для прикриття своїх "перевірених старичков-ветеранів" і відправила їх на смерть, являє з себе Злодієм або слугою Диявола. Цікавитись Злодієм - це злочин.
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30.06.2023 21:33 Відповісти
По Пітеру прошвирнувся -- як це США випустили иого з виду .
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30.06.2023 21:47 Відповісти
копайте глибше
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30.06.2023 22:47 Відповісти
Еще не придумали какой киздаускас должен будет его встретить в Балтии.
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01.07.2023 07:21 Відповісти
 
 