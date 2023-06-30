Майже третина росіян підтримують Пригожина, - опитування Левада-центру. ІНФОГРАФІКА

29% росіян схвалюють діяльність власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Вони вважають його чесною людиною та сильним лідером.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським "Левада-центром", повідомляє Цензор.НЕТ.

При цьому ставлення до Пригожина змінювалося в ході його спроби організувати повстання. 22-23 червня, до початку заколоту, до нього позитивно ставилися 58% опитаних. По завершенні - 29%.

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Пригожин подобається росіянам, бо вони вважають його прямолінійним, відкритим та чесним (27%), гарним лідером (23%), енергійним (18%). Також громадяни РФ вважають власника ПВК "Вагнер" "патріотом" і "хорошим військовим", ставлять йому в заслугу взяття Бахмута.

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Серед його негативних якостей називають те, що він пішов проти влади (34%), а також "надмірні амбіції", "агресію" і "те, що він багато говорить" (по 8%). 7% назвали його "бандитом".

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До спроби повстання 19% росіян були готові підтримати Пригожина на президентських виборах. Після 24 червня таких стало лише 10%.

Так само знизився і рівень схвалення дій міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Перед повстанням його діяльність схвалювали 60% респондентів, після - 48%.

Опитування було проведено з 22 по 28 червня. Опитано 1634 людини. Похибка не перевищує 3,4%.