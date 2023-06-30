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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Майже третина росіян підтримують Пригожина, - опитування Левада-центру. ІНФОГРАФІКА

пригожин

29% росіян схвалюють діяльність власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Вони вважають його чесною людиною та сильним лідером.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським "Левада-центром", повідомляє Цензор.НЕТ.

При цьому ставлення до Пригожина змінювалося в ході його спроби організувати повстання. 22-23 червня, до початку заколоту, до нього позитивно ставилися 58% опитаних. По завершенні - 29%.

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Майже третина росіян підтримують Пригожина, - опитування Левада-центру 01Майже третина росіян підтримують Пригожина, - опитування Левада-центру 02

Пригожин подобається росіянам, бо вони вважають його прямолінійним, відкритим та чесним (27%), гарним лідером (23%), енергійним (18%). Також громадяни РФ вважають власника ПВК "Вагнер" "патріотом" і "хорошим військовим", ставлять йому в заслугу взяття Бахмута.

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Майже третина росіян підтримують Пригожина, - опитування Левада-центру 03

Серед його негативних якостей називають те, що він пішов проти влади (34%), а також "надмірні амбіції", "агресію" і "те, що він багато говорить" (по 8%). 7% назвали його "бандитом".

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Майже третина росіян підтримують Пригожина, - опитування Левада-центру 04

До спроби повстання 19% росіян були готові підтримати Пригожина на президентських виборах. Після 24 червня таких стало лише 10%.

Майже третина росіян підтримують Пригожина, - опитування Левада-центру 05

Так само знизився і рівень схвалення дій міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Перед повстанням його діяльність схвалювали 60% респондентів, після - 48%.

Майже третина росіян підтримують Пригожина, - опитування Левада-центру 06

Опитування було проведено з 22 по 28 червня. Опитано 1634 людини. Похибка не перевищує 3,4%.

Автор: 

опитування (1965) росія (65949) Левада-Центр (74) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+7
Яка територія - такі і герої
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30.06.2023 15:36
+6
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30.06.2023 15:35
+4
Цапатня - хвороба. Лікується хаймерсами
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30.06.2023 15:42
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30.06.2023 15:35 Відповісти
Лисий чорт ще повернеться.
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30.06.2023 16:55 Відповісти
навряд.

Терміново.
Джерело: "Пригожин особисто оголосив про ліквідацію медіа-холдингу Патріот. Усі співробітники на стадії звільнення".

Чмо-недофюрер не простить свого переляку.

Пригожин приречений.
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30.06.2023 18:38 Відповісти
В нас вже був президент-уркаган, тепер і в кацапів такий може бути
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30.06.2023 15:36 Відповісти
чого це може бути? в них і зараз править урка.
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30.06.2023 15:54 Відповісти
Гірше,ні законів ні понятій,старечий маразм совка.
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30.06.2023 16:56 Відповісти
Зараз у них править вертухай
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01.07.2023 00:21 Відповісти
Яка територія - такі і герої
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30.06.2023 15:36 Відповісти
Накуй мне эта статистика...
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30.06.2023 15:37 Відповісти
Потому что зеленскому придется теперь заглядывать в глаз Пригожину
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30.06.2023 15:41 Відповісти
Що би ти поменше шукав на Рашці "хАроших рюських" та НЕ сподівався, що, як що помре Уйло то все закінчиться і ми знов станемо "братськими народами"!
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30.06.2023 15:44 Відповісти
третині росіян хоршие гроби
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30.06.2023 15:48 Відповісти
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30.06.2023 15:42 Відповісти
Цапатня - хвороба. Лікується хаймерсами
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30.06.2023 15:42 Відповісти
Та ж сама третина "населення" на Рашці багато років підтримує катування, згвалтування та знищення властних громадян у властних в'язницях Рашки.
Фашистська не-до-Країна!
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30.06.2023 15:43 Відповісти
В дурці всьо без змін. Недодержава їбонатів не виліковна.
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30.06.2023 15:43 Відповісти
29% хоробрих, наважились сказати.
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30.06.2023 15:47 Відповісти
Невиліковне стадо баранів.
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30.06.2023 15:50 Відповісти
 
 