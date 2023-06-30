УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11011 відвідувач онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
3 818 56

Якби Пригожин реалізував свій план, то РФ було б вже розділено щонайменше на 2 частини, - Буданов

пригожин,комерсант

Захід ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у Кремль показав би росіянам, що у Росії немає справжньої влади.

Про це очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив в інтерв'ю War Zone, передає Цензор.НЕТ.

"Якби Пригожин того дня зайшов у Кремль, він би показав публіці, що Кремль порожній. Міністрів немає. Справжніх високопосадовців там немає. Вони всі втекли, а він би продемонстрував, що зараз у Росії немає влади", - зазначив він.

Але з іншого боку, продовжив Буданов, деякі чиновники з Санкт-Петербурга чи звідкись почали б стверджувати, що вони є легітимною владою, що створило б в РФ ситуацію двох влад, які відразу б розділилися.

"Якби пан Пригожин реалізував свій початковий план, Росія вже була б розділена щонайменше на дві частини", - додав очільник ГУР.

Також читайте: ФСБ отримала завдання ліквідувати Пригожина, - Буданов

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Також читайте: Для "фабрики тролів" та медіа Пригожина шукають нового власника, - росЗМІ

Автор: 

Буданов Кирило (494) росія (65883) Пригожин Євген (522)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Если бы бабушка была дедушкой...
показати весь коментар
30.06.2023 11:38
+16
показати весь коментар
30.06.2023 11:35
+15
Розраховувати треба на свої сили,а не на пригожина
показати весь коментар
30.06.2023 11:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.06.2023 11:35 Відповісти
+++
показати весь коментар
30.06.2023 11:38 Відповісти
----
показати весь коментар
30.06.2023 11:43 Відповісти
-Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва -- в Старые Васюки.
показати весь коментар
30.06.2023 11:44 Відповісти
Тут цей Шойгу нагадує мексиканського боксера М-А Барреру((:
показати весь коментар
30.06.2023 11:41 Відповісти
шо за кино ?
показати весь коментар
30.06.2023 11:46 Відповісти
не знаю, в телеге нашел
показати весь коментар
30.06.2023 12:56 Відповісти
Прігожин всіх кинув... і мене теж... я на цю скотину розраховував...
показати весь коментар
30.06.2023 11:36 Відповісти
А чого на дві частини а не на 16 чи 24 .
показати весь коментар
30.06.2023 11:37 Відповісти
Кокса було мало, політ фантазії був стриманним
показати весь коментар
30.06.2023 11:53 Відповісти
Тому що мітоз. Спочатку на 2, потім на 4, потім на 16... і так до мишей
показати весь коментар
30.06.2023 11:58 Відповісти
Розраховувати треба на свої сили,а не на пригожина
показати весь коментар
30.06.2023 11:38 Відповісти
Ну чюдеса иногда случаються
показати весь коментар
30.06.2023 11:40 Відповісти
Ну, все йшло до ЧОРНИХ Лєбедєй... згоден?
показати весь коментар
30.06.2023 11:56 Відповісти
А помріяти..
показати весь коментар
30.06.2023 11:54 Відповісти
Если бы бабушка была дедушкой...
показати весь коментар
30.06.2023 11:38 Відповісти
Як БИ, була Б, та я б ЯК.... Тьфу, противно чути це від дорослого чоловіка та ще й НІБИ головного "розвідника"........ у розмовному жанрі!!!
показати весь коментар
30.06.2023 11:39 Відповісти
Який головнокомандувач, такий i контррозвiдник
показати весь коментар
30.06.2023 11:58 Відповісти
А если бы Буданга поменьше трындел, а побольше занимался делом... Может уже нашел кто там Чонгар разминировал? Или то секретная информация?
показати весь коментар
30.06.2023 11:42 Відповісти
Цю інфу хіба що лінивий незнає. І докази є! Тільки бджоли проти меду не попруть, треба змінювати владу. А там таке ''кіно почнеться'' Голівуд позаздрить.
показати весь коментар
30.06.2023 11:54 Відповісти
Якби в роті росли гриби...
показати весь коментар
30.06.2023 11:42 Відповісти
шапiто-"рояль"...
показати весь коментар
30.06.2023 11:42 Відповісти
А якби на Мошкву впав астероїд - було б ще краще.
Дарую ідею Буданову.
показати весь коментар
30.06.2023 11:44 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/30/7409244/ ФСБ поручили убить Пригожина - Буданов
показати весь коментар
30.06.2023 11:44 Відповісти
Вчора був бенефіс Зеленського, сьогодні Буданова, завтра мабуть черга Ермака?
показати весь коментар
30.06.2023 11:46 Відповісти
Нічого дивного. Модератор бере одне інтерв'ю якоїсь людини, ділить на тези та подає кожну тезу окремо.
показати весь коментар
30.06.2023 11:53 Відповісти
Завтра Данилов) Ермак среди них всех, меньше всего говорит. Молча делает свои дела...
показати весь коментар
30.06.2023 11:56 Відповісти
Я ставлю на всезнаючого ветеринара.
показати весь коментар
30.06.2023 12:03 Відповісти
происхождение слова Москва - moss-болото(анг) и отсюда ква ква ква
показати весь коментар
30.06.2023 11:48 Відповісти
Проснувся….
Трудяга ….
хвилююся, щоб сил до вечора вистачило «клаву» тиснут
показати весь коментар
30.06.2023 11:51 Відповісти
Тік-Ток Ванга це сказала, мабуть, з узбережжя Чорного моря десь у Ялті чи на Фаросі, нє? Ми ж, за його словами, вже майже місяць, як звільнили Крим...

ГУР МО мені нагадує того хлопчика, що постійно кричав "Вовки!"... Тепер, коли дійсно прийдуть "вовки" (читай - Буданов скаже правду), то цьому хлопчику вже ніхто не повірить...
показати весь коментар
30.06.2023 11:55 Відповісти
Буданов, Ваши мечты влажные мало кому интересны. Займитесь своим делом. Вчера в Херсоне накрыли пункт выдачи подачек (гуманитарки), есть убитые и раненые. Працюй... те.
показати весь коментар
30.06.2023 11:55 Відповісти
Буданов не читає censor.net. Якщо хочете звернутись до нього, пишіть https://gur.gov.ua/content/contacts.html сюди .
показати весь коментар
30.06.2023 12:48 Відповісти
А він все ''вангує''. А свої посадові обов'язки коли виконуватимеш?!!!
показати весь коментар
30.06.2023 11:56 Відповісти
МАЯЧНЮ НЕСЕ - Арестович "на мінімалках".
показати весь коментар
30.06.2023 11:59 Відповісти
Пригожин більш хитріший, розумніший, компетентніший, і має більший авторитет за Шойгу та Герасимова! Можливо й добе що він відступив, бо якби він став на чолі московитської орди, думаю воювати з ними стало б набагато складніше.
показати весь коментар
30.06.2023 12:00 Відповісти
Думаю, швидше, все б закінчилось різнею десь під мацквою, бо там у ***** резервна дивізія, яка вірна йому і яка чисельніша за ті сили вагнерівців, які йшли на мацкву...
показати весь коментар
30.06.2023 12:04 Відповісти
Детский лепет Буданова. Стыдно.
показати весь коментар
30.06.2023 12:12 Відповісти
Тут ще величезне питання насправді, чи не наші бува "союзнички", які дуже сцються розпаду мразії, зупинили пригожинський бунт? Бо для України ясно що все закінчилось максимально невигідно!
показати весь коментар
30.06.2023 12:13 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2023 12:16 Відповісти
Буданова слухати -себе не поважати !
показати весь коментар
30.06.2023 12:19 Відповісти
Якби розвідка займалася своєю роботою, а не чекала поки ЦРУ тицьнуть носом, а так званий "верховний головнокомандувач" готував країну до оборони, то і війни б не було. Якби та якби...
показати весь коментар
30.06.2023 12:20 Відповісти
Розвідка чат бот створила й опрацьовує повідомлення від населення..нафіга їм дупи рвати?)
показати весь коментар
30.06.2023 14:43 Відповісти
РФ було б вже розділено щонайменше на 2 частини
-всцявшихся та всравшихся
показати весь коментар
30.06.2023 12:24 Відповісти
В краткосрочной перспективе то да,но вот сейчас яо у одного дебила,а будет у двух или трёх.Проблемка.
показати весь коментар
30.06.2023 12:38 Відповісти
Сколько можно сцаться того заржавевшего металлолома. Король давно уже голый.
показати весь коментар
30.06.2023 13:13 Відповісти
Возбуданов, не возбудяйся!
показати весь коментар
30.06.2023 12:48 Відповісти
План Пригожина заключался в том, чтобы сдрыснуть с передовой с оружием
с деловым видом как "мятежник", а не как классический дезертир.
показати весь коментар
30.06.2023 12:49 Відповісти
Кирюша , ты бы своим делом занялся , стратег хренов .
показати весь коментар
30.06.2023 12:57 Відповісти
Це заява для завжди непадучого рейтінга моно-телебачення?
показати весь коментар
30.06.2023 13:22 Відповісти
Якби розвідник менше фантазував, було б краще.
показати весь коментар
30.06.2023 13:50 Відповісти
Може цей медійний діяч зможе ще й пояснити, як з невеликою купкою кацапні Пригожин зміг би взяти під контроль хоча б Мацкву? Чи він про це не думає, коли камеру бачить?
показати весь коментар
30.06.2023 14:05 Відповісти
Якби головою ГУР був Бурба...
показати весь коментар
30.06.2023 14:14 Відповісти
Може і пригожина вже не було .
показати весь коментар
30.06.2023 14:15 Відповісти
Ідіотиш.

Давай ще більше патякати щоб відбити в рф та росіян бажання до майбутніх дій. Це так само по дебільному як заяви про наш масштабний наступ які робили коли пригожин йшов на москву.
показати весь коментар
30.06.2023 14:43 Відповісти
Цей доморщений штірліц вже задовбав.
показати весь коментар
30.06.2023 17:44 Відповісти
 
 