Якби Пригожин реалізував свій план, то РФ було б вже розділено щонайменше на 2 частини, - Буданов
Захід ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у Кремль показав би росіянам, що у Росії немає справжньої влади.
Про це очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив в інтерв'ю War Zone, передає Цензор.НЕТ.
"Якби Пригожин того дня зайшов у Кремль, він би показав публіці, що Кремль порожній. Міністрів немає. Справжніх високопосадовців там немає. Вони всі втекли, а він би продемонстрував, що зараз у Росії немає влади", - зазначив він.
Але з іншого боку, продовжив Буданов, деякі чиновники з Санкт-Петербурга чи звідкись почали б стверджувати, що вони є легітимною владою, що створило б в РФ ситуацію двох влад, які відразу б розділилися.
"Якби пан Пригожин реалізував свій початковий план, Росія вже була б розділена щонайменше на дві частини", - додав очільник ГУР.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дарую ідею Буданову.
Трудяга ….
хвилююся, щоб сил до вечора вистачило «клаву» тиснут
ГУР МО мені нагадує того хлопчика, що постійно кричав "Вовки!"... Тепер, коли дійсно прийдуть "вовки" (читай - Буданов скаже правду), то цьому хлопчику вже ніхто не повірить...
-всцявшихся та всравшихся
с деловым видом как "мятежник", а не как классический дезертир.
Давай ще більше патякати щоб відбити в рф та росіян бажання до майбутніх дій. Це так само по дебільному як заяви про наш масштабний наступ які робили коли пригожин йшов на москву.