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Новини Повстання Пригожина в РФ
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ФСБ отримала завдання ліквідувати Пригожина, - Буданов

пригожин

Федеральна служба безпеки РФ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The War Zone заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"Ми знаємо, що завдання на його вбивство було доручено ФСБ. Чи досягнуть вони успіху в цьому? З часом побачимо. Так чи інакше, всі такі потенційні замахи не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб виробити правильні підходи і дійти до стадії, коли вони будуть готові до масштабної операції", - зазначив він.

Буданов наголосив, що ліквідація Пригожина - це велике відкрите питання, оскільки невідомо, чи наважиться ФСБ виконати цей наказ.

Також читайте: Пригожин під час повстання хотів взяти в полон Шойгу та Герасимова, - WSJ

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Також читайте: Переїзд ПВК "Вагнер" до Білорусі не сприяє стабільності країни, - Держдеп США

Автор: 

росія (65883) ФСБ (1457) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+23
То йому дЄрьмак розказав, він інформацію напряму від фсб отримує
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30.06.2023 11:15
+18
І це правда. Гогілашвілі зуб дає.
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30.06.2023 11:09
+17
Знову Буданов? Зі всією погавою до розвідників, але скільки можна лити різну брехню по вухах наріду? Ми вже весною були в Криму?
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30.06.2023 11:10
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То йому дЄрьмак розказав, він інформацію напряму від фсб отримує
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30.06.2023 11:15 Відповісти
*****
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30.06.2023 11:34 Відповісти
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30.06.2023 11:42 Відповісти
То вєе не муданов а буданга.
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30.06.2023 11:44 Відповісти
Пішов проти царя. Тут йому і гаплик.
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30.06.2023 11:08 Відповісти
обмельчала Рашка. И царь моль плешивая и ссыыливая. Раньше мятежников казнили публично
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30.06.2023 11:17 Відповісти
І це правда. Гогілашвілі зуб дає.
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30.06.2023 11:09 Відповісти
Це щоб його наступникам навіть в голову не приходило, що в справі з бунтом можна давати задню...
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30.06.2023 11:09 Відповісти
Щоб в справі з бунтом можна йти на москву. Більше ніяких метрополій, тільки місцеве самоврядування.
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30.06.2023 11:11 Відповісти
Знову Буданов? Зі всією погавою до розвідників, але скільки можна лити різну брехню по вухах наріду? Ми вже весною були в Криму?
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30.06.2023 11:10 Відповісти
Весною якого року він не сказав….
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30.06.2023 12:10 Відповісти
Де попкорн, вийшла нова серія "Прибрати Пригожина", хоча нафіга фсб прибирати майбутнього президента росії незрозуміло. но Буданов авторитетно все розкажеі пояснить
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30.06.2023 11:10 Відповісти
"Убить пересмешника".

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30.06.2023 11:18 Відповісти
Ще декілька місяців назад Буданов говорив що в травні буде звільнено Крим ,вчора говорив що так звані вагнерівці не будуть воювати проти нас насправді воюють і ось пригожин та нафіг він нам треба хай рашиські злочинці перестріляють один одного.
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30.06.2023 11:13 Відповісти
Якщо б його хотіли ліквідувати- ліквідували.Виходить .що "Прихожина " відправили в "бульборусію" для ліквідації і вину за його ліквідацію покласти на "картопляне білоруське пюре",??Туфта "жовтої грушної фантазії"
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30.06.2023 11:13 Відповісти
Саме з цього завдання і почався "заколот", точніше з початку виконання цього завдання. фсба "петляє" та замовлення спихує на шойгу, який ніби то намовив @уйла дати вказівку
Країна - цирк, дюсселей просто ховається
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30.06.2023 11:14 Відповісти
инфа 100% от генриховича, а ему генриховичу сам коля-акромегал доложил.
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30.06.2023 11:16 Відповісти
poka ecio nepozno nado povaru povtorit mars maskvu,a tam budet vydno
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30.06.2023 11:16 Відповісти
Буданов,звонидо пригожина,спасай друга!
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30.06.2023 11:20 Відповісти
ФСБ надасть можливість пригожину спокути свою провину на деякий час, й довести свою справу до кінця, використавши його як таран задля трону.
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30.06.2023 11:21 Відповісти
В Буданова є шанс випередити ФСБ... чи слабо?
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30.06.2023 11:21 Відповісти
От народного любимчика до нацпредателя. А что будет со всеми теми кувалдами, которые московиты друг другу дарили? Найдут подарочную кувалду вагинера и отправят в концлагерь за поддержку мятежа. Тяжело сейчас быть поцреотом на московии. Непонятно, кто свой, а кто нацпредатель.
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30.06.2023 11:22 Відповісти
У бедолаги времени на еду и отдых не осталось, все интервью да заявления...
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30.06.2023 11:22 Відповісти
Буданов так втомив своїм піаром, що не далекий той час, коли йому вже ніхто вірити не буде, навіть якщо він буде говорити святу правду.
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30.06.2023 11:24 Відповісти
Він робітник шоу-бізнеса!
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30.06.2023 11:34 Відповісти
Цей час ВЖЕ настав, і дуже прикро що ТАКИХ САМЕ популістів Зеленський понасаджав в УСІ високопосадові крісла обираючи, мабуть, як у шоу "Розсміши коміка" - хто краще його насмішить та переконливіше розповість той і є переможцем відбіркового "конкурсу"!
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30.06.2023 11:35 Відповісти
Розказує так наче знає
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30.06.2023 11:25 Відповісти
Правильно! Одним кровожадним орком буде менше! А Пригожин нехай запропонує премію за голову Путлера. І буде красиво...
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30.06.2023 11:27 Відповісти
Вважаю цю заяву Буданова популістичною рівня чергового "експерту" для ТБ-шоу, бо у будь якому випадку він "не збрехав" (якщо вб'ють то Я Ж КАЗАВ, а якщо ні то ФСБ НЕ ВДАЛОСЬ) і використовувати подібне можливо до БУДЬ ЯКОЇ особи яка тим чи іншим чином стала опонентом до БУДЬ ЯКОГО високопосадовця особливо в авторитарних чи диктаторських режимах. Зате скільки буде обговорень навкруги подібних заяв! І журналістам буде про що розповідати та публікувати достатньо довгий час, і іншим "експертам" буде про що висловлюватись із згодою з цим, або ні! Буданову треба на ТБ працювати, або як Арестович, роздавати інтерв'ю направо та наліво заробляючи на цьому гроші. Хоча про що я, Буданов достатньо довго це ВЖЕ робить при цьому займаючи посаду керівника "надсекретнішої" служби!
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30.06.2023 11:29 Відповісти
Комедія від кацапських режисурів з многоходовочною дією
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30.06.2023 11:31 Відповісти
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30.06.2023 11:31 Відповісти
Напевно кувалдою.
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30.06.2023 11:32 Відповісти
То хаи вбивають -- вагнера нехаи відтомстять -- шо не так .
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30.06.2023 11:32 Відповісти
Є така кувалда-понеділок назвається !
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30.06.2023 11:36 Відповісти
Ще одна баба Ванга на нашу голову... працювати не вміють а тільки піз..и.
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30.06.2023 11:36 Відповісти
І тут Кирила понесло... )
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30.06.2023 11:38 Відповісти
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30.06.2023 11:46 Відповісти
Не здивуюся, якщо зелені нададуть політичного притулку пригожину.
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30.06.2023 11:56 Відповісти
А я казала що то мильна бульбашка яка закінчиться нічим
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30.06.2023 12:03 Відповісти
А буданов то- это ОБДРИСТОВИЧ, настоящий !
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30.06.2023 12:06 Відповісти
ФэСэБэ от Возбуданова получила задачу?
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30.06.2023 12:55 Відповісти
ТРЕПЛО .
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30.06.2023 13:37 Відповісти
 
 