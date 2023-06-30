ФСБ отримала завдання ліквідувати Пригожина, - Буданов

Федеральна служба безпеки РФ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The War Zone заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"Ми знаємо, що завдання на його вбивство було доручено ФСБ. Чи досягнуть вони успіху в цьому? З часом побачимо. Так чи інакше, всі такі потенційні замахи не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб виробити правильні підходи і дійти до стадії, коли вони будуть готові до масштабної операції", - зазначив він.

Буданов наголосив, що ліквідація Пригожина - це велике відкрите питання, оскільки невідомо, чи наважиться ФСБ виконати цей наказ.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

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