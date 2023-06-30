Від "Вступайте в Вагнер" до "200 дней Бахмут брал": пропагандист Соловйов змінив думку щодо Пригожина. ВIДЕО

Після пригожинського походу на Москву кремлівських пропагандист Володимир Соловйов різко змінив своє ставлення до ПВК "Вагнер" та його власника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до походу на Москву Соловйов зустрічався з ватажком "вагнерівців" Євгеном Пригожиним і записував спільні ролики, а опісля - почав критикувати його заяви та дії.

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