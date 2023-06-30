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Від "Вступайте в Вагнер" до "200 дней Бахмут брал": пропагандист Соловйов змінив думку щодо Пригожина. ВIДЕО

Після пригожинського походу на Москву кремлівських пропагандист Володимир Соловйов різко змінив своє ставлення до ПВК "Вагнер" та його власника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до походу на Москву Соловйов зустрічався з ватажком "вагнерівців" Євгеном Пригожиним і записував спільні ролики, а опісля - почав критикувати його заяви та дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Соловйов відреагував на повстання Пригожина: "Тяжелое время, не ожидал, что доживу до такого". ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2819) Соловйов Володимир (141) ПВК Вагнер (1541) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+12
!- был у соловья в роте один муй
- правильно не в роте, а во рту" (С)
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30.06.2023 12:23
+11
Рівно рік тому, 30 червня 2022 року, Сили безпеки та оборони України звільнили острів Зміїний!
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30.06.2023 12:22
+10
Прігожин для мене мразь повна, але як за 24 години можна було з топу в попу попасти?...
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30.06.2023 12:23
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Взял - понятие растяжимое.
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30.06.2023 12:17 Відповісти
!- был у соловья в роте один муй
- правильно не в роте, а во рту" (С)
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30.06.2023 12:23 Відповісти
Что сейчас будет! Что я с ним сделаю! - Гражданин, гражданин! - Не трогайте меня! - Здесь не ночной бар... - Что я с ним сделаю! - ...здесь молочное кафе. - Вы не знаете, это море крови! Сейчас будет убийство! - кричал Паниковский
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30.06.2023 12:27 Відповісти
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30.06.2023 13:20 Відповісти
А ти чим кращии -- помиот .
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30.06.2023 12:18 Відповісти
Пройшла любов, зав'яли помідори.
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30.06.2023 12:20 Відповісти
Две мерзеннейшие гниды, одна хуже другой
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30.06.2023 12:21 Відповісти
А схожі як близькі родичі...
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30.06.2023 12:28 Відповісти
Рівно рік тому, 30 червня 2022 року, Сили безпеки та оборони України звільнили острів Зміїний!
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30.06.2023 12:22 Відповісти
Прігожин для мене мразь повна, але як за 24 години можна було з топу в попу попасти?...
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30.06.2023 12:23 Відповісти
у него где топ там поп
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30.06.2023 12:24 Відповісти
в його резиновая топа
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30.06.2023 13:25 Відповісти
За що гроші заплатили, про те й співає цей солов'їний послід. Те ж мені новина!
От якби він продовжував підтримувати лисого урку - то б було цікаво, а перевзування в повітрі вже не викликає ніяких почуттів, окрім огиди. Надивилися вже і "за парєбріком", і тут...
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30.06.2023 12:26 Відповісти
Таки Шапиро - он и на параше Шапиро!
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30.06.2023 12:31 Відповісти
Цей підар перед повішанням ще "Слава Україні!" кричатиме.
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30.06.2023 12:36 Відповісти
Три години, без перекуру.
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30.06.2023 14:36 Відповісти
Соловьев если и колеблется то только с генеральной линией Кремля.
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30.06.2023 12:41 Відповісти
Мені абсолютно до сраки шо там на болотах варнякають ці пропагандони. Наша мета- винищити їх всіх! Всіх! Без винятку!
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30.06.2023 12:41 Відповісти
Йой., а як це солов"я не відправили до білорусі .
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30.06.2023 12:44 Відповісти
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30.06.2023 13:04 Відповісти
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30.06.2023 13:05 Відповісти
Язик без кісток, голова без мозку, та дух без совісті.
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30.06.2023 13:30 Відповісти
"избранные" разводят простоту-простолюд... ідіотів на кацапіїї вистачає...
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30.06.2023 13:31 Відповісти
соловьов би "взяв" навіть скоріше, ніж за день..) гЕній просто)))
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30.06.2023 13:38 Відповісти
За щоку він візьме.
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30.06.2023 14:37 Відповісти
а хіба ще не взяв??)))
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30.06.2023 15:25 Відповісти
Що йому сказали з Кремля говорити те і говорить. Вони самі нічого без наказу або хоча б теми на яку потрібно говорити не розповідають.
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30.06.2023 14:24 Відповісти
У него нет своего "МНЕНИЯ" (или он его тщательно скрывает), это тварь отрабатывает свое бабло и "хавчик", надеюсь ни один пропагадон не избежит петли на шее или пули в лоб, как военный преступник!
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30.06.2023 16:18 Відповісти
что тут такого, просто 2 ///bIда сфоткались. и ЧТО!? они там в своих синагогах договорились, в вы гои хавайте
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30.06.2023 20:30 Відповісти
соловьёв, ты шлюха привокзальная, ты можешь только за щеку брать, как и твой сынок, герой гей-вечеринок
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30.06.2023 21:50 Відповісти
Лайно порівнювати одне з іншим можеть не камільфо , але з усіх гидот пропогандонства ця потвора разом з його яшелє кєдмі найбільш смердяче !

Аидеше дрек шо приховується під маскою мешиген акоп одним словом ..
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02.07.2023 13:05 Відповісти
гітлер таких називал "нуцик юден" й служили в його така мерзота в капо ...
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02.07.2023 13:07 Відповісти
 
 