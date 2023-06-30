Від "Вступайте в Вагнер" до "200 дней Бахмут брал": пропагандист Соловйов змінив думку щодо Пригожина. ВIДЕО
Після пригожинського походу на Москву кремлівських пропагандист Володимир Соловйов різко змінив своє ставлення до ПВК "Вагнер" та його власника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, до походу на Москву Соловйов зустрічався з ватажком "вагнерівців" Євгеном Пригожиним і записував спільні ролики, а опісля - почав критикувати його заяви та дії.
Топ коментарі
+12 Fjall_Raven
показати весь коментар30.06.2023 12:23 Посилання
+11 вась вась #574262
показати весь коментар30.06.2023 12:22 Посилання
+10 Олег Каз
показати весь коментар30.06.2023 12:23 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- правильно не в роте, а во рту" (С)
От якби він продовжував підтримувати лисого урку - то б було цікаво, а перевзування в повітрі вже не викликає ніяких почуттів, окрім огиди. Надивилися вже і "за парєбріком", і тут...
Аидеше дрек шо приховується під маскою мешиген акоп одним словом ..