Заколот Пригожина не матиме значного впливу на події в Україні, - естонська розвідка

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії підготував оперативне зведення щодо спроби збройного заколоту в РФ, яку здійснив ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Postimees, передає Цензор.НЕТ.

Ймовірно, у найближчій перспективі дії "вагнерівців" не матимуть значного впливу на хід війни в Україні.

Естонська розвідка припускає, що початок заколоту став результатом прорахунку Пригожина. Він міг покладатися на підтримку деяких воєначальників і на те, що до походу на Москву приєднаються частини регулярної армії. Група "Вагнера" зіткнулася зі слабким опором, але й на бік заколотників ніхто не перейшов.

Ймовірно, Пригожин зрозумів свій прорахунок і шукав виходу із ситуації. Зі свого боку, Александр Лукашенко запропонував прийнятні гарантії безпеки, пояснили у відомстві.

За даними розвідувального центру, Лукашенко міг бути лише посередником у переговорах, однак тривалі дружні стосунки між ним і Пригожиним мали важливий вплив на розвиток подій. Лукашенко був зацікавлений у пошуку вирішення ситуації, оскільки його режим безпосередньо залежить від стабільності РФ.

Читайте: Якби Пригожин реалізував свій план, то РФ було б вже розділено щонайменше на 2 частини, - Буданов

У відомстві повідомили, що на сьогоднішній день Пригожин з'їздив до Білорусі, однак, наскільки відомо, бійці групи Вагнера перебувають на своїх базах на окупованих територіях у Луганській області. Ймовірно, найближчим часом частина "вагнерівців" і справді переїде в РБ.

З одного боку, присутність бійців Вагнера в Білорусії дозволяє Лукашенку використовувати їх як інструкторів підрозділів спеціального призначення. Однак, великий контингент може дестабілізувати обстановку в країні. Наразі невідомо, скільки бійців Вагнера опиниться в Білорусії, додають естонські розвідники.

Судячи з усього, Росія припинить фінансову та іншу підтримку групи Вагнера, бійцям запропонували перейти до складу ЗС РФ.

У розвідці припускають, що РФ лише тільки починає розбиратися з наслідками заколоту. Щодо заколотників можуть бути застосовані суворі заходи, можливе посилення контролю над збройними силами та органами безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заколот у Росії може лише мотивувати нас продовжувати підтримку України, - прем’єр Бельгії Де Кроо

Нагадаємо, за даними очільника ГУР МО Кирила Буданова масове перекидання підрозділів ПВК "Вагнер" до Білорусі не планується, основні сили перенаправлять до Африки.