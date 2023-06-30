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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Заколот Пригожина не матиме значного впливу на події в Україні, - естонська розвідка

пригожин,євген

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії підготував оперативне зведення щодо спроби збройного заколоту в РФ, яку здійснив ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Postimees, передає Цензор.НЕТ. 

Ймовірно, у найближчій перспективі дії "вагнерівців" не матимуть значного впливу на хід війни в Україні.

Естонська розвідка припускає, що початок заколоту став результатом прорахунку Пригожина. Він міг покладатися на підтримку деяких воєначальників і на те, що до походу на Москву приєднаються частини регулярної армії. Група "Вагнера" зіткнулася зі слабким опором, але й на бік заколотників ніхто не перейшов.

Ймовірно, Пригожин зрозумів свій прорахунок і шукав виходу із ситуації. Зі свого боку, Александр Лукашенко запропонував прийнятні гарантії безпеки, пояснили у відомстві.

За даними розвідувального центру, Лукашенко міг бути лише посередником у переговорах, однак тривалі дружні стосунки між ним і Пригожиним мали важливий вплив на розвиток подій. Лукашенко був зацікавлений у пошуку вирішення ситуації, оскільки його режим безпосередньо залежить від стабільності РФ.

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У відомстві повідомили, що на сьогоднішній день Пригожин з'їздив до Білорусі, однак, наскільки відомо, бійці групи Вагнера перебувають на своїх базах на окупованих територіях у Луганській області. Ймовірно, найближчим часом частина "вагнерівців" і справді переїде в РБ.

З одного боку, присутність бійців Вагнера в Білорусії дозволяє Лукашенку використовувати їх як інструкторів підрозділів спеціального призначення. Однак, великий контингент може дестабілізувати обстановку в країні. Наразі невідомо, скільки бійців Вагнера опиниться в Білорусії, додають естонські розвідники.

Судячи з усього, Росія припинить фінансову та іншу підтримку групи Вагнера, бійцям запропонували перейти до складу ЗС РФ.

У розвідці припускають, що РФ лише тільки починає розбиратися з наслідками заколоту. Щодо заколотників можуть бути застосовані суворі заходи, можливе посилення контролю над збройними силами та органами безпеки.

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Нагадаємо, за даними очільника ГУР МО Кирила Буданова масове перекидання підрозділів ПВК "Вагнер" до Білорусі не планується, основні сили перенаправлять до Африки.

Естонія (1642) зовнішня розвідка (475) ПВК Вагнер (1541) Пригожин Євген (522)


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Слишком быстро мятеж сдулся орки в окопах не успели понять что происходит.Не мог этот лысый баклан еще дня три побуянить.
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30.06.2023 14:43 Відповісти
При всій повазі до єстонськоі розвідки, НІ!

Ви помиляєтесь що « ніяк».

Пригожен наніс колосального удари по владі ху&ла. Це його ослабило у середині, та зовні.

А це НЕ може не впливати на его війну в Україні
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30.06.2023 15:41 Відповісти
Читати треба кожне слово:".... у найближчій перспективі...."
А те, що в середньо- та далекостроковій перспективі вплине, ніхто не заперечує.
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30.06.2023 21:04 Відповісти
Як це, естонська розвідко, та звідки ви можете знати? Ось на цензорі експерти зібрались, а вони кажуть інше: як раніше не буде , це вирок путіну , розвал раші почався , скоро буде продовження , башні кремля почали воювати , путін вже ніхто .
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30.06.2023 15:44 Відповісти
ЦЕ ВСЕ НАШ ДОМОРОЩЕНИЙ МЮЛЛЕР З КАЦАПЕТОВКИ БУДЕНИЙ.. ДЕДУШКА БУДЕНИЙ..ВІН ВСЕ ЗНАЕ.. І ВСІМ РОЗКАЖЕ
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30.06.2023 16:22 Відповісти
 
 