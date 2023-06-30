Російські окупанти розграбували пологовий будинок на окупованій Луганщині, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо мародерства російських окупантів на окупованій Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. В населеному пункті Новопсков Луганської області російські військовослужбовці завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь".

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