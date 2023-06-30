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Російські окупанти розграбували пологовий будинок на окупованій Луганщині, - Генштаб

мародерство,окупанти

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо мародерства російських окупантів на окупованій Луганщині. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. В населеному пункті Новопсков Луганської області російські військовослужбовці завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6741) мародерство (340)


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Топ коментарі
+1
Кацап народжується злодієм. Одягнувши військову форму стає мародером. Кожен кацап мріє стати мародером і намародерити на "дачу з курями".
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30.06.2023 21:13
+1
Влаштовують звичний для себе побут? Вивезли все і облаштовують шпиталь... Під "все" підпадають і ліжка... А пристрасть до предметів гігієни у цих андрофагів натякає на те, що у в туалеті там лишились лише звичні для них дірки в підлозі...
В лайні народжуються, в лайні живуть і помирати в лайні бажають. Дикуни
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30.06.2023 21:23
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А до цього дня пологовий будинок працював як звичайно? Отримував фінансування, ліки, необхідні матер'яли?
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30.06.2023 21:12 Відповісти
Так працював в звичайному режимі.були і ліки і фінансування. Вроді як частину віддадуть під русню
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30.06.2023 21:24 Відповісти
Фінансування було з "бюджету лнр"?
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30.06.2023 21:49 Відповісти
Так. З бюджету росії. Багато ліків безкоштовні якщо на стаціонарі лікується. Нема такого здирництва як при Україні що обов'язково треба лікарю дати медсестрі санітарці Зуби безкоштовно рвуть. Пологовий будинок мабуть якійсь поверх під орків віддадуть а якийсь під породіль.
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30.06.2023 23:52 Відповісти
Кацап народжується злодієм. Одягнувши військову форму стає мародером. Кожен кацап мріє стати мародером і намародерити на "дачу з курями".
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30.06.2023 21:13 Відповісти
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30.06.2023 21:15 Відповісти
Шо ты цю фігню постиш. В Новопскові ніхто не звав руських і 6 березня 2022 русня розстріляли мітинг проти окупації. І багато загинувших воїнів з Новопскова.
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30.06.2023 21:22 Відповісти
А це хіба не Лоханська область?
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30.06.2023 21:29 Відповісти
Луганська. І іди нах
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30.06.2023 23:45 Відповісти
Там живуть лохи, тому і лоханська.
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30.06.2023 23:58 Відповісти
Влаштовують звичний для себе побут? Вивезли все і облаштовують шпиталь... Під "все" підпадають і ліжка... А пристрасть до предметів гігієни у цих андрофагів натякає на те, що у в туалеті там лишились лише звичні для них дірки в підлозі...
В лайні народжуються, в лайні живуть і помирати в лайні бажають. Дикуни
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30.06.2023 21:23 Відповісти
Памперси всі стирили?
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30.06.2023 22:22 Відповісти
 
 