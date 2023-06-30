Єдина безпекова гарантія для України - членство в НАТО, - прем’єрка Естонії Каллас

Найнадійнішою і найдешевшою гарантією безпеки для України є членство в НАТО.

Про це заявила прем’єрка Естонії Кая Каллас у четвер у Брюсселі перед початком зустрічі лідерів ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Єдина безпекова гарантія і найдешевша – членство в НАТО", - сказала Каллас, відповідаючи на запитання щодо безпекових гарантій Україні на саміті у Вільнюсі.

Водночас вона визнала, що цього не може статися, доки в країні точиться війна.

Каллас додала, що це є не європейським питанням, а питанням НАТО. Вона переконана, що необхідно домовитися щодо "чіткого шляху" України в Альянсі.

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Прем’єрка Естонії переконана, що країни ЄС мають робити більше також для підвищення власної обороноздатності. Вона навела дані, згідно з якими з 1999 до 2021 року інвестиції Євросоюзу в потреби оборони збільшилися на 19,7%, тоді як США збільшили їх за той же період на 65,7%, Росія - на 292%, а Китай – на 595%.

"Ясно, що ми робимо недостатньо", - констатувала очільниця естонського уряду, додавши, що це особливо актуально зараза, коли партнери передають багато зброї Україні. Вона також підкреслила важливість розвитку оборонної індустрії.

Каллас була ініціатором спільних закупок озброєнь і продовжує просувати цю ідею. Нині обговорюються варіанти реалізації програми.

"Росія нестабільна, непередбачувана і небезпечна", - підкреслила Каллас, але зауважила, що так було і до спроби путчу, і такою вона залишається і зараз. Білорусь, за її словами, також як була агресором, так їм і залишається. Обидві країни були й залишаються небезпечними, тож треба сконцентруватися на допомозі Україні, а не на внутрішніх проблемах РФ, сказала Каллас.

Глава уряду Естонії також поінформувала, що на саміті в Брюсселі обговорюватиметься питання відповідальності: "Йде боротьба за мир і боротьба за справедливість, тому дуже важливо, щоби просувалося питання створення міжнародного трибуналу".

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Очільниця естонського уряду вважає за необхідне використовувати російські заморожені активи на відновлення України, про що також говоритимуть у Брюсселі цього тижня. "Коли йдеться про відновлення України, несправедливим було би використовувати гроші наших платників податків, це мають бути гроші росіян, олігархів", - сказала політик. Вона наполягає на посиленні економічного та політичного тиску на РФ.

Говорячи про членство України та Молдови в ЄС, Каллас сказала, що "дисконту для них не буде", треба виконати критерії й провести важкі реформи.