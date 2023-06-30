Лукашенко лякає Захід картами, на яких позначив "центри ухвалення рішень"
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, погрожує західним країнам ударами по "центрах ухвалення рішень".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.
"Зараз стало модно говорити про центри ухвалення рішень. Так от, координати цих центрів нам до міліметра відомі. І позавчора вони чітко і ясно визначені і затверджені мною на військових картах. Треба сідати за стіл переговорів і починати вибудовувати нову систему безпеки в регіоні", - заявив білоруський диктатор.
Топ коментарі
+54 Rino Rino
показати весь коментар30.06.2023 21:34 Посилання
+45 Ustym Karmaliuk
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+31 SlavaGeroyam
показати весь коментар30.06.2023 21:35 Посилання
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До речі, коли нам кажуть не наносити західною зброєю ударів углиб рашки, то про Білорусь ніхто не говорить ніколи! (Про Придністров'я, до речі також!) І коли ввалили по А-50 в бульбостані, то Заходу було якось пох...
но не факт, что его не привезут завтра
По пачці "*********"?
Чимось мультик нагадує, "Острів скарбів". Біллі Бонс штопаний.
- Бежим, Петька, бежим.
- Тю, Василь Иваныч, а мешок картошки ты чего тащишь?
- Дурак ты, Петька, и нифуя в стратегии и военной науке не понимаешь. Это же наши секретные штабные карты.
О 5 карти?
По колгоспному, так як він в своїй колгоспній молодості колгоспників дурив, залякував і шантажував село... Тоді вислужувався перед райкомом, обкомом задля кар'єрного росту, а тепер просто виживає...
Де десант невідомих пісочних людинок (НАТО) на ЗАЕС в березні-квітні 2022?
Де закрите небо в травні 2022?
Де..., Де.. ?
Дешевше зараз рознести тамагавком пуйло по хремлю (чи де воно там ховається), потім Барвіху, Рубльовку, ... та висловити глибоку стурбованість (може це божа кара така)!
ЧТО РОССИЯ НЕ НАПАЛА НА УКРАИНУ ЕЩЕ В 2014
https://www.tiktok.com/@365bel/video/7239785644472454427
Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси
18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.
Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.
За это нас проклянут наши потомки.
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