Лукашенко лякає Захід картами, на яких позначив "центри ухвалення рішень"

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, погрожує західним країнам ударами по "центрах ухвалення рішень".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

"Зараз стало модно говорити про центри ухвалення рішень. Так от, координати цих центрів нам до міліметра відомі. І позавчора вони чітко і ясно визначені і затверджені мною на військових картах. Треба сідати за стіл переговорів і починати вибудовувати нову систему безпеки в регіоні", - заявив білоруський диктатор.

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