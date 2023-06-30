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Новини
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Лукашенко лякає Захід картами, на яких позначив "центри ухвалення рішень"

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, погрожує західним країнам ударами по "центрах ухвалення рішень".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

"Зараз стало модно говорити про центри ухвалення рішень. Так от, координати цих центрів нам до міліметра відомі. І позавчора вони чітко і ясно визначені і затверджені мною на військових картах. Треба сідати за стіл переговорів і починати вибудовувати нову систему безпеки в регіоні", - заявив білоруський диктатор.

Також читайте: Лукашенко доручив розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї: "В скрутну хвилину, якщо на нас нападуть"

Автор: 

Білорусь (7966) Лукашенко Олександр (2660)


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Топ коментарі
+54
за стіл переговорів? з тобою? західні партнери з тобою навіть срати на одному полі не сядуть. )
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30.06.2023 21:34
+45
будете з путіним в одній камері переговори вести кому нужник чистити.
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30.06.2023 21:35
+31
Ананас усатый, гнида и враг Украины
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30.06.2023 21:35
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за стіл переговорів? з тобою? західні партнери з тобою навіть срати на одному полі не сядуть. )
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30.06.2023 21:34 Відповісти
Куди ж бульбопюрер ховатись буде коли мордор здохне???
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01.07.2023 11:28 Відповісти
та нікуди. прикинеться Попандопулом і піде копати картоплю. )
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01.07.2023 11:48 Відповісти
Тебя посодют дурень, а ты не воруй…
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30.06.2023 21:35 Відповісти
Ананас усатый, гнида и враг Украины
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30.06.2023 21:35 Відповісти
будете з путіним в одній камері переговори вести кому нужник чистити.
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30.06.2023 21:35 Відповісти
Бу-га-га!
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30.06.2023 21:35 Відповісти
Відправте сашу в Майамі в дешеве казіно. Нехай там карти свої розкине ... на гральному столі. Лякати переляканий ну ніяк не здатен.
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30.06.2023 21:35 Відповісти
Ну нарешті за карти сів, не забудь з собою взяти
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30.06.2023 21:35 Відповісти
Українцям такі удари добре відомі: лікарні, школи, дитячі садки, багатоповерхівки, гуртожитки, кафе, піцерії, сквери та парки, вокзали....
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30.06.2023 21:36 Відповісти
"Тшетырэ напраулэныя, штшас пакажу!"
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30.06.2023 21:36 Відповісти
Ху.лобульбу знову понесло. Дихати тобі падло лишилось дуже мало. На плиті твоєї могилки карту намалюють.
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30.06.2023 21:37 Відповісти
По всем руснявым каналам 3,14здят, что украинское наступление захлебнулось, а в это же время все кремлядские шестерки визжат, что нужны переговоры...
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30.06.2023 21:37 Відповісти
Ну ладно *****, а цього чому Захід терпить? Там ж "раз пі3дани і пі3дарики", як писав Лесь Подерв'янський!
До речі, коли нам кажуть не наносити західною зброєю ударів углиб рашки, то про Білорусь ніхто не говорить ніколи! (Про Придністров'я, до речі також!) І коли ввалили по А-50 в бульбостані, то Заходу було якось пох...
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30.06.2023 21:38 Відповісти
*завдавати
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01.07.2023 09:33 Відповісти
Навіть не буду коментувати його маячню. Він же психічно хворий, а на таких не ображаються таких ізолювати від людей до кінця їх життя потрібно.
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30.06.2023 21:38 Відповісти
психічно хворий или нет, но теперь в его руках яо. И запад сам это допустил.
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01.07.2023 00:20 Відповісти
Захід каже, що немає і вони блефують з Путіним.
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01.07.2023 00:25 Відповісти
дай Бог если так.
но не факт, что его не привезут завтра
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01.07.2023 00:40 Відповісти
ЯО если и будет на территрии Беларуси, то управление им все равно будет в мацкве. И как этот проклятый запад мог это не допустить?
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01.07.2023 10:47 Відповісти
картофельный клоун
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30.06.2023 21:39 Відповісти
Буде шмаляти бімби по Заходу -- куди котиться Світ .
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30.06.2023 21:39 Відповісти
Чучєло звихнулось на картах - знає все до мулімєтра.
По пачці "*********"?
Чимось мультик нагадує, "Острів скарбів". Біллі Бонс штопаний.
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30.06.2023 21:40 Відповісти
Про що можуть бути перемовини з хазяїном 9 мільйонів картопляних довбойобів? Говорити з картоплею про пательню на якій її будуть смажити якось дивно...
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30.06.2023 21:40 Відповісти
Драний, передраний драник, хоче усім показати карту свого генштабу, на якої він з переляку купами лайна позначив місця, де він приймав рішення обісратись в черговий раз.
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30.06.2023 21:41 Відповісти
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30.06.2023 21:42 Відповісти
- Василь Иваныч, белые наступают!!!
- Бежим, Петька, бежим.
- Тю, Василь Иваныч, а мешок картошки ты чего тащишь?
- Дурак ты, Петька, и нифуя в стратегии и военной науке не понимаешь. Это же наши секретные штабные карты.
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30.06.2023 21:50 Відповісти
знову дерунів обжерся на ніч
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30.06.2023 21:43 Відповісти
Картопляної самогонки перепив...
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30.06.2023 21:44 Відповісти
Та кому ты всрался, с тобой переговоры вести будет только врач психбольницы, йолоп
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30.06.2023 21:44 Відповісти
ляксандрович вірна жінка кремля як пиня каже так і робить
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30.06.2023 21:44 Відповісти
Сволота, думає що піймав бога за бороду, і вважає що не прилетить у відповідь ... Як же ти падлюка шизофренічна всіх достав
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30.06.2023 21:44 Відповісти
Лука, ты лучше помолчи и музычку послушай, пока ещё есть возможность.
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30.06.2023 21:44 Відповісти
Ерсте колонне дерунірт... Цвайте колонне дерунірт...
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30.06.2023 21:46 Відповісти
Цікаво чи отримає синочок Колєнька білу Ладу за смерть Лукашенко?
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30.06.2023 21:46 Відповісти
Походу рашики немного делятся с тараканом аргентинской мукой
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30.06.2023 21:49 Відповісти
Не удивлюсь,если это сработает.
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30.06.2023 21:52 Відповісти
не удивлюсь, но ты все-таки *******
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30.06.2023 23:48 Відповісти
У вас еще не было натовских танков на улицах Минска? Так будут..
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30.06.2023 21:52 Відповісти
Захід має показати бульбофюреру аналогічні карти
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30.06.2023 21:54 Відповісти
Цікава логіка - треба переговори, бо бульбофюрер вже хрестики на карті намалював.
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30.06.2023 21:57 Відповісти
Загубися вже десь, опудало убоге🤮🤮🤮🤮
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30.06.2023 22:01 Відповісти
Далі на понтах. Вони точно сумашедші.
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30.06.2023 22:03 Відповісти
Лука це Лох, якому не довго жити.
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30.06.2023 22:22 Відповісти
Полупокер все тявкає і тявкає робе вигляд що з ним хтось рахується.Його в хйу навіть члени одкб не ставлять,бо він посміховисько.
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30.06.2023 22:38 Відповісти
Іскандерів німа, то хай картами побавиться, як колись говорив один кіногерой совка -Єслі человєк ідіот, то єто надолго. а в мінського маньяка до скону
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30.06.2023 22:43 Відповісти
Иметь ракеты ещё не значит попадать по нужным координатам, а вот ответка может прилететь точняком куда надо😁
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30.06.2023 22:43 Відповісти
Шо
О 5 карти?
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30.06.2023 22:43 Відповісти
У будь-якій незрозумілій ситуації показуй мапу
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30.06.2023 22:47 Відповісти
Тройка, семерка, Туз!
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30.06.2023 23:25 Відповісти
Стара пердяча хвойда грає за сценарієм божевільного ***** хʼйла який все ще мріє що з ним, обоссаним хтось буде розмовлять в загалі.
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30.06.2023 23:30 Відповісти
С четырёх сторон 😁
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30.06.2023 23:41 Відповісти
Цей вусатий …ідор нуль-банкрут погрожує чи що?
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01.07.2023 00:40 Відповісти
центри приняття рішень, ядерна дяржава)) нова система безпеки у світі, пєрєґавори))) їхні з путєним рольові ігри вже виходять за межі білорасєйського колгоспу)))
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01.07.2023 07:47 Відповісти
Объясните картоплянику, что и его усы на этой карте тоже где-то есть. Пока еще есть...
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01.07.2023 08:37 Відповісти
Маріонетка т. Пу -оскалює зуби і тявкає на весь світ. Вислужується.

По колгоспному, так як він в своїй колгоспній молодості колгоспників дурив, залякував і шантажував село... Тоді вислужувався перед райкомом, обкомом задля кар'єрного росту, а тепер просто виживає...
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01.07.2023 08:39 Відповісти
Москва на тих картах є? Вона має бути першою у тому списку!
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01.07.2023 08:51 Відповісти
ставка бульбендуче в курятнике , в центре дуче разложил карты , петухи в ломпасах кивают и не кукарекают --- куры от страху снесли двухжелтковые яйца , бульбендуче обьявил им благодарность , петухи в ломпасах радостно прокукарекали
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01.07.2023 10:32 Відповісти
Світ грає в "моя хата скраю" - всі кроки допомоги відстають на пару кроків агресора.
Де десант невідомих пісочних людинок (НАТО) на ЗАЕС в березні-квітні 2022?
Де закрите небо в травні 2022?
Де..., Де.. ?
Дешевше зараз рознести тамагавком пуйло по хремлю (чи де воно там ховається), потім Барвіху, Рубльовку, ... та висловити глибоку стурбованість (може це божа кара така)!
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01.07.2023 10:41 Відповісти
А це хто?
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01.07.2023 11:34 Відповісти
Вусатий тарган на карті НАТО позначений просто великим хрестиком.
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01.07.2023 12:10 Відповісти
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01.07.2023 12:12 Відповісти
ЛУКАШЕНКО В ОТКРЫТУЮ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЖАЛЕЕТ, О ТОМ,

ЧТО РОССИЯ НЕ НАПАЛА НА УКРАИНУ ЕЩЕ В 2014

https://www.tiktok.com/@365bel/video/7239785644472454427
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01.07.2023 12:18 Відповісти
"За такое нас проклянут потомки":

Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси

18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.

Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.

За это нас проклянут наши потомки.

https://www.ukr.net ›
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01.07.2023 12:19 Відповісти
 
 