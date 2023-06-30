Під час головування Швеції в ЄС вдалося об’єднати Європу в підтримці України, - фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн подякувала Швеції за "дуже успішне" головування в ЄС, термін якого добігає кінця сьогодні, та відзначила роль цієї країни у забезпеченні єдності зусиль з підтримки України в боротьбі проти російської агресії.

Про це очільниця Єврокомісії заявила у Брюсселі під час пресконференції за підсумками дводенної зустрічі Європейської Ради, останньої за Шведського головування в ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час вашого головування вдалося сформувати міцну єдність Європи у підтримці України. Ми бачили протягом вихідних спробу заколоту "групи Вагнера" та очевидні тріщини в путінській системі. Зараз прийшов час дійсно подвоїти нашу підтримку для України, і це знайшло прояв у обговоренні багатьох тем, наприклад, з військової точки зору, за ініціативою вашого головування", - сказала Урсула фон дер Ляєн, звертаючись до прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

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Вона нагадала, що за часів Шведського головування країни ЄС погодилися використати 2 мільярди євро з Європейського фонду миру на замовлення боєприпасів для України. За словами президента Єврокомісії, Україна вже отримала понад 220 тисяч снарядів та більш як 2000 ракет. Таким чином, ЄС упевнено просувається до визначеної мети: поставити в Україну 1 мільйон артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

"До кінця року ми мали надати тренування для 30 тисяч українських військовослужбовців. Зараз ми вже досягли кількості у 24 тисячі, тож ми перевищуємо темпи досягнення поставленої мети, зокрема, завдяки допомозі вашого головування", - відзначила фон дер Ляєн.

За її словами, з фінансової точки зору протягом вже майже 500 днів війни, яку розв’язала Росія, ЄС та його члени надали Україні допомогу на суму понад 70 мільярдів євро. Лише минулого тижня Єврокомісія перерахувала Україні 9 мільярдів євро із загального пакета макрофінансової допомоги у 18 мільярдів євро, розрахованого на 2023 рік.

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