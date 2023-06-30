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Під час головування Швеції в ЄС вдалося об’єднати Європу в підтримці України, - фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Урсула фон дер Ляєн подякувала Швеції за "дуже успішне" головування в ЄС, термін якого добігає кінця сьогодні, та відзначила роль цієї країни у забезпеченні єдності зусиль з підтримки України в боротьбі проти російської агресії.

Про це очільниця Єврокомісії заявила у Брюсселі під час пресконференції за підсумками дводенної зустрічі Європейської Ради, останньої за Шведського головування в ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Під час вашого головування вдалося сформувати міцну єдність Європи у підтримці України. Ми бачили протягом вихідних спробу заколоту "групи Вагнера" та очевидні тріщини в путінській системі. Зараз прийшов час дійсно подвоїти нашу підтримку для України, і це знайшло прояв у обговоренні багатьох тем, наприклад, з військової точки зору, за ініціативою вашого головування", - сказала Урсула фон дер Ляєн, звертаючись до прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС активно обговорюватиме гарантії безпеки для України впродовж наступних тижнів, - фон дер Ляєн

Вона нагадала, що за часів Шведського головування країни ЄС погодилися використати 2 мільярди євро з Європейського фонду миру на замовлення боєприпасів для України. За словами президента Єврокомісії, Україна вже отримала понад 220 тисяч снарядів та більш як 2000 ракет. Таким чином, ЄС упевнено просувається до визначеної мети: поставити в Україну 1 мільйон артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

"До кінця року ми мали надати тренування для 30 тисяч українських військовослужбовців. Зараз ми вже досягли кількості у 24 тисячі, тож ми перевищуємо темпи досягнення поставленої мети, зокрема, завдяки допомозі вашого головування", - відзначила фон дер Ляєн.

За її словами, з фінансової точки зору протягом вже майже 500 днів війни, яку розв’язала Росія, ЄС та його члени надали Україні допомогу на суму понад 70 мільярдів євро. Лише минулого тижня Єврокомісія перерахувала Україні 9 мільярдів євро із загального пакета макрофінансової допомоги у 18 мільярдів євро, розрахованого на 2023 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги на 32,5 млн євро

Автор: 

допомога (8429) Швеція (965) Євросоюз (13634) фон дер Ляєн Урсула (791)


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Хто там наступний? Може приймуть резолюцію (але таку, що обов'язкова до виконання) про припинення дотаційного фінансування Угорщини на користь України?
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30.06.2023 21:49 Відповісти
22.12.2022
"В общей сложности около 22 миллиардов евро будут заморожены до тех пор, пока правительство в Будапеште не выполнит все условия."
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30.06.2023 22:04 Відповісти
приклад угорщина
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30.06.2023 21:57 Відповісти
Молодец тётка 7 детей и мозги на месте.
Всяких минетчитц там на работу не берут,как у Зе.команды.
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30.06.2023 21:57 Відповісти
За оцінками Світового банку, Україні знадобиться щонайменше 411 мільярдів доларів, щоб відшкодувати шкоду, завдану війною. І ЄС, і його союзники сповнені рішучості зробити Москву частиною рахунку. Лідери ЄС доручили Європейській комісії виступити з пропозицією, яка буде зосереджена на прибутках від знерухомлених активів російського Центрального банку, щоб допомогти покрити витрати на відновлення України, оголосила в п'ятницю президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
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01.07.2023 04:52 Відповісти
 
 