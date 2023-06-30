Закручування гайок на місцях не призведе країну до успіху, - Кличко
В країні, яка прагне в ЄС та НАТО, має розвиватися місцеве самоврядування і не повинно бути недемократичних методів управління державою.
Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко на відкритті конференції з демократичного врядування, яку організував у столиці Міжнародний республіканський інститут (IRI), інформує Цензор.НЕТ.
"Місцеве самоврядування в усіх демократичних країнах будується знизу вверх, а не навпаки. І це - основа демократії та розвитку держави. Сильне місцеве самоврядування є гарантією залученості громадян до процесів у країні. Саме це продемонстрували минулого року муніципалітети, які змогли об’єднати людей для захисту своїх громад від окупантів. Також підкреслив, що війна не є виправданням для утисків прав громад, для закручування гайок на місцях, для політичних розбірок і протистояння. Це не потрібно і не призведе до успіху ні всередині країни, ні в боротьбі з агресором", - заявив Кличко.
Він підкреслив, що децентралізація в Україні була однією з ключових реформ в останні роки. І забезпечує більш ефективне використання ресурсів та більш об’єктивне врахування потреб громад, зазначив Кличко.
"Сьогодні викликає стурбованість надмірна централізація влади, використання правоохоронних органів для тиску на бізнес та місцеву владу. Вплив центральних органів влади на судову систему. Не повинно бути політичної боротьби і недемократичних методів в управлінні державою, яка прагне в ЄС та НАТО!" - наголосив Віталій Кличко.
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Воювати треба з москалями за Перемогу України,
а не з місцевими громадами за політичний вплив, особистий рейтинг та гроші.
Їм вистачить "маленького особистого успіху" власного буття, десь на віллі в Італії чи у Швейцарії.
Не призведе.
Але воно завше давало і досі дає панам надію тримати у покірливості той паскудний нарід.
Звісно є питання до Кличка, як мера Києва (а до якої влади немає питань?), але він вчиться! І, виходячи з цієї фрази, вчиться добре. На відміну від самозакоханого, амбітного нікчеми з подарунковим дипломом.
І оте хриплувате пусте місце ще висмійовало Віталю у "Кварталі", хоча саме, без папірця чи суфлера, і двох слів до купи не зведе...
по Києву близько двухсот недобудов та тисячі людей, на яких йому просто наплювати!