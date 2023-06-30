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Новини
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Закручування гайок на місцях не призведе країну до успіху, - Кличко

кличко

В країні, яка прагне в ЄС та НАТО, має розвиватися місцеве самоврядування і не повинно бути недемократичних методів управління державою.

Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко на відкритті конференції з демократичного врядування, яку організував у столиці Міжнародний республіканський інститут (IRI), інформує Цензор.НЕТ.

"Місцеве самоврядування в усіх демократичних країнах будується знизу вверх, а не навпаки. І це - основа демократії та розвитку держави. Сильне місцеве самоврядування є гарантією залученості громадян до процесів у країні. Саме це продемонстрували минулого року муніципалітети, які змогли об’єднати людей для захисту своїх громад від окупантів. Також підкреслив, що війна не є виправданням для утисків прав громад, для закручування гайок на місцях, для політичних розбірок і протистояння. Це не потрібно і не призведе до успіху ні всередині країни, ні в боротьбі з агресором", - заявив Кличко.

Він підкреслив, що децентралізація в Україні була однією з ключових реформ в останні роки. І забезпечує більш ефективне використання ресурсів та більш об’єктивне врахування потреб громад, зазначив Кличко.

"Сьогодні викликає стурбованість надмірна централізація влади, використання правоохоронних органів для тиску на бізнес та місцеву владу. Вплив центральних органів влади на судову систему. Не повинно бути політичної боротьби і недемократичних методів в управлінні державою, яка прагне в ЄС та НАТО!" - наголосив Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко звернувся до влади: "Ви руйнуєте самоврядування в столиці і створюєте хаос в умовах воєнного стану!"

Автор: 

Кличко Віталій (3526) місцеве самоврядування (326)


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Топ коментарі
+20
А Зе-слугам і не потрібно успіху України!
Їм вистачить "маленького особистого успіху" власного буття, десь на віллі в Італії чи у Швейцарії.
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30.06.2023 21:59
+16
При владі на Банковій сидить зелена наволоч і клептомани , яких не цікавить успіх нашоі держави в світі , бо їх цікавить тільки бабло , крапка 😡
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30.06.2023 22:06
+14
Невже Кличка вивчили дипломатії? Назвати відверті намагання ОПи узурпувати владу просто "надмірною централізацією влади" - це вже мова дипломатів.
Звісно є питання до Кличка, як мера Києва (а до якої влади немає питань?), але він вчиться! І, виходячи з цієї фрази, вчиться добре. На відміну від самозакоханого, амбітного нікчеми з подарунковим дипломом.
І оте хриплувате пусте місце ще висмійовало Віталю у "Кварталі", хоча саме, без папірця чи суфлера, і двох слів до купи не зведе...
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30.06.2023 22:05
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Так шо ти там накарябав про мене, поц?
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30.06.2023 22:11 Відповісти
Усе розумно разповів Клічко.

Підтримка 100% !

Воювати треба з москалями за Перемогу України,
а не з місцевими громадами за політичний вплив, особистий рейтинг та гроші.
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30.06.2023 22:15 Відповісти
А Зе-слугам і не потрібно успіху України!
Їм вистачить "маленького особистого успіху" власного буття, десь на віллі в Італії чи у Швейцарії.
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30.06.2023 21:59 Відповісти
Закручування гайок на місцях не призведе країну до успіху
Не призведе.
Але воно завше давало і досі дає панам надію тримати у покірливості той паскудний нарід.
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30.06.2023 22:00 Відповісти
Невже Кличка вивчили дипломатії? Назвати відверті намагання ОПи узурпувати владу просто "надмірною централізацією влади" - це вже мова дипломатів.
Звісно є питання до Кличка, як мера Києва (а до якої влади немає питань?), але він вчиться! І, виходячи з цієї фрази, вчиться добре. На відміну від самозакоханого, амбітного нікчеми з подарунковим дипломом.
І оте хриплувате пусте місце ще висмійовало Віталю у "Кварталі", хоча саме, без папірця чи суфлера, і двох слів до купи не зведе...
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30.06.2023 22:05 Відповісти
Кличку треба бути обережним зі словами, тому й каже, як дипломат. Бо Зе з нього не злізе. Кловану потрібна абсолютна влада у Києві. Та й асфальтові заводики простоюють
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30.06.2023 22:13 Відповісти
Чомусь мені здається, що фіг у дєрьмака вийде взяти Київ під контроль. Навіть якщо Кіма призначать Головою КМВА. Навіть з існуючою забороною масових зібрань...
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30.06.2023 22:26 Відповісти
Звертання реформи децентралізації - це не європейський шлях, та не шлях до НАТО.
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30.06.2023 22:05 Відповісти
При владі на Банковій сидить зелена наволоч і клептомани , яких не цікавить успіх нашоі держави в світі , бо їх цікавить тільки бабло , крапка 😡
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30.06.2023 22:06 Відповісти
А що до розкручування?
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30.06.2023 22:10 Відповісти
Зелене лайно тільки на словах іде в НАТО, а по факту тихою сапою розбудовує диктатуру.
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30.06.2023 22:11 Відповісти
Так хочеться,щоб усі раптом зрозуміли: нам щодня шматують тіло і душу ,бо ми щодня втрачаємо десятки життів,хлопці й дівчата втрачають кінцівки,стають повними інвалідами,втрачають зір,багато з них не можуть самостійно жити.Ну це треба бути,*****,повністю виродком,щоб зараз думати про щось інше: про владу,про гроші,про якісь свої інтереси,про узурпацію влади чи взагалі про щось таке,що не пов'язане з війною і нашою перемогою.
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30.06.2023 22:18 Відповісти
Це не закручування гаєк. Це боротьба з політичними конкурентами і побудова диктатури. При Боневтіку корупція розквітла, яка і Януковичу не снилася.
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30.06.2023 22:21 Відповісти
А міг колись стати президентом, якби в Відні дав копняка трьом зрадникам
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30.06.2023 22:28 Відповісти
Не думаю, що з нього б вийшов нормальний президент...
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30.06.2023 23:08 Відповісти
Закручування гайок по Кличку, це заборона перекладання тротуарної плитки кожен місяць в одному місці?
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30.06.2023 23:19 Відповісти
Якщо ті гайки не закручувати то такі підлеглі як в тебе Віталік не тільки Києв а й усю Україну роздерабанять а потім в Хайфу повтікають
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30.06.2023 23:31 Відповісти
Мабуть Віталік вважає себе взірцем успіху
по Києву близько двухсот недобудов та тисячі людей, на яких йому просто наплювати!
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01.07.2023 08:02 Відповісти
 
 