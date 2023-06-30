Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині, є поранені, - ОВА

Російські окупаційні війська в п’ятницю ввечері здійснили обстріл житлового будинку в Антонівці (Херсонська обл.) є поранені, серед них 6-річна дитина,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія обстріляла житловий будинок в Антонівці, - постраждала сім'я з дитиною. У 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості", - написав він.

За словами Прокудіна, також через ворожий удар поранення дістали 79-річний чоловік і 42-річна жінка.

"Усіх постраждалих госпіталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу", - зазначив він.

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