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Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині, є поранені, - ОВА

херсонщина

Російські окупаційні війська в п’ятницю ввечері здійснили обстріл житлового будинку в Антонівці (Херсонська обл.) є поранені, серед них 6-річна дитина,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія обстріляла житловий будинок в Антонівці, - постраждала сім'я з дитиною. У 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості", - написав він.

За словами Прокудіна, також через ворожий удар поранення дістали 79-річний чоловік і 42-річна жінка.

"Усіх постраждалих госпіталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни на Херсонщині мародерять дедалі активніше, це може свідчити про підготовку до "жесту доброї волі", - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (29063) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5864)


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"Зараз стало модно говорити про центри ухвалення рішень. Так от, координати цих центрів нам до міліметра відомі." (с) лука Джерело:

Брехливі потвори. Єдине бажання після таких новин - така "демелітаризація, денацифікація" тих територій, що б і духу їх на планеті не лишилось.
Є й брехливіші, але не там. І, сподіваюсь, після перемоги і демократичних виборів ці цинічні брехливі потвори опиняться під судом, а вироком буде пожиттєве з обов'язковим вивченням імен та років життя всіх загиблих через їх "велике крадівництво" і "прає@алі".
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30.06.2023 22:37 Відповісти
У мене в Херсоні знайома живе, пише що бахкає день і ніч! При відступі кацапи обіцяли в їхньому районі,саме перше,це дітсадок і школу розбомбити,там це самі стратегічні об"єкти,так і зробили!Уроди!
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30.06.2023 22:47 Відповісти
 
 