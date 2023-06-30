Рішення щодо ATACMS чи касетних боєприпасів для України ще немає, - Міллі
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі пояснив, що питання надання Україні озброєнь на кшталт далекобійних ракетних систем ATACMS вирішує президент, і поки що такого рішення він не ухвалив.
Про це Міллі заявив у п’ятницю під час дискусії в Національному пресклубі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Коментуючи питання зміни позиції адміністрації Джо Байдена щодо надання Україні ATACMS чи винищувачів F-16, генерал пояснив, що йдеться про "постійний процес перегляду рішень".
"Ми це обговорюємо спільно з українською стороною та союзниками в Європі, зокрема в межах Контактної групи з питань оборони України. Це постійний процес ухвалення рішень. І, як уже говорив президент, обговорюються всі ці речі. Станом на зараз рішення немає", – додав Міллі.
Окремо топ-генерал США зупинився на питанні надання Україні касетних снарядів, або вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM)
"Ми тривалий час обговорювали питання DPICM, їх просили українці, їх надали кілька європейських країн. І росіяни використовують їх зараз. Наскільки мені відомо, рішення ще немає", – зауважив він.
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воно вже давно визначилося і все робить за домовленостями з х**лом.
Але віруни - клінічні ідіоти і до них це не доходить.
Фактів вже стільки, що і до жирафа б дійшло.
или это твоя бессознательная отсебятина ИгорёшаL...?
Наступна шо там?
по касетних то ж політика ******* заходу, ердоган передав партію, наші показали відео застосування і все.... Ідіоти
http://ufpa.org.ua/en/node/5775
Байден мріє зробити Україну центром міжнародної політики
Так відповів Джозеф Байден на питання "Якби Вас обрали президентом США, що б Ви зробили для протистояння російській агресії проти України?"
"Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики. У військовій сфері, я надав би безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись. Я також би розширив успішне навчання збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/02/5/7119451/
"Америка повернулася!": Джо Байден окреслив напрямки своєї зовнішньої політики
(зараз смішно це читати, бо істуканчик обгадився по вуха і обгадив штати з усіх сторін: "гегемон" в проьоті, йому плюють в морду, а він втирається).
"Я хочу, щоб світ почув: Америка повернулася. Америка повернулася! Дипломатія повернулася, повернулася в центр нашої зовнішньої політики. Як я говорив у своїй інавгураційній промові, ми відновимо наші альянси і знову будемо взаємодіяти зі світом. Не для того, щоб подолати вчорашні кризи, ні - а щоб побороти сьогоднішні та завтрашні".
як анонсував президентську промову держсекретар Ентоні Блінкен, "у дні безпрецедентних глобальних випробувань як ніколи важливо, щоб США знову вели світ за собою".
"Ми більше не будемо соромитися тиснути на Росію" (від цього АФІҐЄННОГО тиску рашка на кілька сотень млрд збагатіла)
Президент США перелічив приклади кроків Росії, що викликають критику, пообіцявши не відступати перед агресивними діями Москви та примусити її заплатити велику ціну за такі дії.
"Я чітко дав зрозуміти президенту Путіну, в манері, вкрай відмінній від манери мого попередника, що минув час, коли США не помічали агресивних дій Росії, втручання у вибори, кібератак, отруєнь власних громадян. Ми більше не будемо соромитися збільшувати тиск на Росію, захищаючи наші цінності і наш народ", - анонсував Байден.
Так-так, ми бачимо.
... питання надання Україні озброєнь на кшталт далекобійних ракетних систем ATACMS вирішує президент, і поки що такого рішення він не ухвалив.
Ви - співучасники разом з цим виродком.
Давайте, починайте тулити іконки і патретики вбивці українців, якому ви співаєте осанну, придурки недороблені.
"Збройного вторгнення не було, багато людей симпатизували РФ": Обама зробив обурливу заяву про анексію Криму
https://patrioty.org.ua/all/2023-06-23.html п'ятниця, 23 червень 2023, 20:03
https://patrioty.org.ua/politic/zbroinoho-vtorhnennia-ne-bulo-bahato-liudei-sympatyzuvaly-rf-obama-zrobyv-oburlyvu-zaiavu-pro-aneksiiu-krymu-472304.html
Колишній президент США Барак Обама дав свою оцінку подіям 2014 року, коли Росія анексувала український Крим і таким чином грубо порушила норми міжнародного права. 44-й президент США в інтерв'ю CNN зазначив, що Україна у 2014 році "не була Україною, про яку говоримо сьогодні", передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.
1. Якби було вжито відповідних заходів на війну в Грузії та окупацію її територій у 2008, а не перезавантаження у 2009, то анексії Криму та бойових дій на Донбасі у 2014 не було б.
2. Якби було вжито відповідних заходів на анексію Криму, 24.02.2022 не було б.
А тепер рахуй.
Байден заявив, що був головним з питань України при Обамі
https://ukrainian.voanews.com/a/baiden-obama-golovnyi-po-ukraini/4119144.html
Колишній віце-президент США Джо Байден заявив у четвер під час виступу в університеті Пенсильванії, що мав повну довіру президента США Барака Обами щодо питань пов'язаних з Україною.
"Президенту не просто передати абсолютну владу з певного питання віце-президенту... Необхідна велика довіра, щоб президент сказав : "Ти займаєшся Іраком. Ти займаєшся Україною, Джо", - наводить слова віце-президента США Twitter сторінка Центру Байдена з дипломатії та глобальної політики при університеті Пенсильванії.
Також гинуть через те, що лівацький істукан затягує війну, саботує ленд-ліз і надає озброєння, яке просять + під тиском конгресу.
- Коли була б, то й з'їла би!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Нема - то й нема, я ж нічого не кажу, синку!
- Ото сидіть, мамо, і не *******! (с)
Мы уже не раз сталкивались с тем, что какие-то виды вооружений, просто позарез нужные ВСУ, мы не можем получить и потом что-то такое рассказываем о том, что Запад медлит, а некоторые умники начинают заговариваться и рассказывают о том, что нам поставляют не все, что нужно, потому что хотят продлить войну с федерацией как можно дольше и по факту, таскают из огня каштаны нашими руками. Наверное, каждый читал или слышал подобные теории и наверное, имеет собственное мнение по этому поводу.
Но здесь мы обратим внимание на ключевой момент, который такие деятели почему-то упускают из виду. Подозреваю, что многие из них делают это намеренно. А момент этот очень простой: Украина - воюющая страна, и в данной ситуации должна себя вести как воюющая страна, поставившая военную победу во главу угла. Если взять это утверждение за аксиому или постулат и не подвергать сомнению, то все остальное должно выглядеть именно так, что Украина, в лице ее высшего руководства, делает все для победы. А если победа невозможна без военных поставок партнеров, то руководство должно вывернуться наизнанку, но сделать абсолютно все, чтобы получить оружие, боеприпасы, оборудование и прочее для своей воюющей армии.
До этого момента вроде бы все правильно и бесспорно, поскольку мы изначально решили, что это - аксиома, и мы ее воспринимаем как истину, а раз так, то оно работает как прямо, так и обратно, не теряя своей истинности. И если так, то развернув эту аксиому в обратную сторону, формализуется простой и универсальный ответ на массу вопросов, связанных с поставками чего-то. Пробежимся по небольшому кусочку списка того, что мы хотели бы получить, но пока не получили. А у нас до сих пор нет поставок самолетов и вертолетов западного производства. У нас нет дальнобойных ракет к системам Хаймарс и много чего еще. Буквально вчера Германия заявила о том, что пока не готова поставлять нам свои крылатые ракеты. Кстати, кроме Британии нам их никто не поставляет, хотя они есть у США, Франции и других стран. И вот сегодня Израиль заявил о том, что не готов поставлять нам систему ПВО ближнего боя «Железный купол. И наверное, многие уже начитались комментариев на эту тему в плане того, что Запад - тянет и тем самым двигает какую-то свою политику, невзирая на наши потери. А мы возвращаемся к аксиоме, говорящей о том, что правительство Украины должно сделать все, чтобы получить нужное оружие в нужном количестве и обеспечить ВСУ добыть победу как можно меньшей кровью.
Мы развернули ее в обратную сторону потому, что не сомневаемся в истинности. А в обратную сторону она говорит о том, что если мы не получаем чего-то, либо получаем слишком поздно и не в том количестве, то в таком случае виноваты не партнеры, а наше правительство, которое не сделало все, что должно было сделать руководство воюющей страны. И все встало на место! Отпали теории заговоров, обиды на кого-то там за нерешительность и какие-то громоздкие пояснения такого развития ситуации. В таком случае, в заявлениях дилеров или профильных чиновников стран, которые что-то там не поставляют, надо искать ответ на вопрос о том, что же наше правительство не сделало для того, чтобы эти поставки начались?
И вот министр обороны Борис Писториус, который сделал очень много для того, чтобы к нам пошли танки, бронированные машины, системы ПВО и так далее, говорит о том, что Берлин, в этом вопросе, придерживается осторожной и взвешенной политики, как и США. Проще говоря, Писториус сказал о том, что разделяет позицию США по некоторым позициям поставок оружия в Украину. А мы знаем, что Штаты притормаживают высокотехнологичное и особенно чувствительное вооружение, такое как самолеты, например. И как мы видим, немецкие танки уже воюют на Юге, а американские Абрамсы только пришли в Польшу для тренировки наших экипажей.
Но тут возникает та самая ситуация оружейного тумана, когда многое из того, что регулирует рынок вооружений, остается вне поля зрения. Писториус сослался на заокеанских партнеров и мы видим, что те действительно тормозят. И вот буквально вчера, премьер-министр Израиля Нетаньяху, дал ключик для понимания ситуации. Комментируя отказ поставить в Украину системы «Железный Купол», он сказал буквально следующее:
«Израиль не позволит США передать Украине систему противоракетной обороны «Железный купол», поскольку есть опасения в том, что она может попасть в распоряжение Ирана… Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности».
При этом, свою необычно открытую речь Нетаньяху пояснил таким образом:
«У нас есть опасения, которых, я думаю, нет ни у кого из западных союзников Украины».
Дальше он налил воды по поводу того, что россиянам удалось захватить образцы ручных, противотанковых гранатометов и о том, что Израиль имеет собственные, не простые отношения с федерацией, но тут надо понимать, что сравнения были абсолютно не корректными. Все то, что участвует в боевых действиях непосредственно на поле боя, хочет это кто-то или нет, но может попасть в руки противника просто потому, что подбитую технику не всегда можно эвакуировать или уничтожить. Что касается Купола, то безусловно он будет стоять на приличном расстоянии от линии фронта и тогда остается только догадываться о том, каким образом секреты Железного Купола могут попасть к россиянам, а потому - в Иран.
И вот оттолкнувшись от высказываний Нетаньяху, возвращаемся к позиции США и обнаруживаем, что что американцы, а за ними и немцы, притормаживают поставки высокотехнологичного оружия, тоже опасаясь того, что секреты могут уплыть к россиянам. Но здесь тоже очевидно, что ни самолет F-16, ни ракета для Хаймарс, ни немецкая крылатая ракета в любом случае не попадут к противнику в том виде, когда оттуда можно извлечь что-то полезное. А раз так, то речь идет об утечке каких-то технических данных, которые зашиты в это изделие.
И тут мы упираемся в то, что Запад вообще и США - в первую очередь, давно и настойчиво сигнализируют янелоху о том, что в его самом ближнем окружении - кроты и что наличие этих кротов не позволяет поставлять критические вооружения. Мало того, там выдвигают условие поставок таких вооружений только после удаления этого кротовника. Кроме того, на весь мир прогремели коррупционные схемы, которые проходят под прикрытием деятеля, который любит рисовать самолетики на салфетках и туалетной бумаге. Его прямо не называют мародером просто потому, что это навредит имиджу Украины. Кстати - с кротами - тоже самое. И вот получается, что наше вступление в НАТО, поставки позарез нужного оружия, движение в ЕС и так далее упираются в то, что руководство Украины, как сказано в заглавной аксиоме, должно сделать все для победы, в том числе - удалить лиц, которые утратили доверие партнеров, из властных коридоров.
Но эти деятели продолжают оставаться на своих местах и «давят лыбу», хотя фамилии их уже известны всем абсолютно. И вот теперь снова возвратимся к начальной формулировке аксиомы и еще раз ее изложим уже в форме вопроса: все ли делает правительство Украины для победы, для получения приглашения в НАТО и ЕС, в конце концов, для получения оружия, необходимого на фронте? Вопрос этот оставим открытым, но каждый раз, когда кто-то начинает рассказывать о том, что нам что-то не поставили, пускай ответи на него, а потом - двигает собственные теории о причинах такого положения дел.
anti-colorados