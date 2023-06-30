Росіяни обстріляли Миколаївку на Донеччині, є загиблий та поранена, - прокуратура
Унаслідок обстрілу села Миколаївка на Донеччині 30 червня одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасію Мєдвєдєву.
"Російські військові вдень, 30 червня, обстріляли село Миколаївка Краматорського району в Донецькій області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік та поранено жінку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обстріл почався близько 15:50. Чоловік та жінка виконували господарчі роботи на території приватного домоволодіння.
"46-річний чоловік загинув на власному городі, а 42-річна жінка зазнала осколкових поранень. Їй надали медичну допомогу", — розповіла Мєдвєдєва.
За даними речниці, ймовірно, російські війська обстріляли село з артилерії.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).
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