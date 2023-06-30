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Новини
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Нові фото ймовірного польового табору "вагнерівців" у Білорусі. ФОТО

З’явились нові супутникові фото можливого польового табору "вагнерівців" під Осиповичами Могильовської області Білорусі. Це наметове містечко, яке потенційно може вмістити 15 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Нові фото ймовірного польового табору вагнерівців у Білорусі 01

За словами місцевих жителів, ремонтно-будівельні роботи на території колишньої військової частини в селі Цель (90 кілометрів від Мінська і 20 кілометрів від Осиповичів) почалися в червні. Ще 17 червня 2023 року на території військової частини поблизу Целі не було слідів розгортання польового табору. На супутниковому знімку за 24 червня табору також не видно. А на знімках, зроблених 27 червня, вже видно польові намети та ознаки будівництва – викопані котловани і нові споруди.

На нових супутникових знімках кращої якості, отриманих 30 червня, побудовані об’єкти біля Целі можна розглянути детальніше.

Нові фото ймовірного польового табору вагнерівців у Білорусі 02

Зокрема, на фото видно десятки прямокутних об’єктів, що нагадують польові намети для проживання людей. Вони розташовані на майданчиках між старими корпусами військової частини. При цьому військової техніки на світлинах не видно.

Площа північної частини табору співмірна з двома футбольними полями (270 на 120 метрів), тут розташовано не менше ніж 143 великих (12 метрів на 8 метрів) наметів і кілька менших.

Розмір центральної і східної частин обладнаного табору становить 180 на 100 метрів кожна. Всього на них можна нарахувати 150 великих наметів (12 на 8 метрів кожен).

Нові фото ймовірного польового табору вагнерівців у Білорусі 03

У західній частині, площею близько 115 на 55 метрів, розташовано близько 10 великих наметів (12 на 8 метрів кожен).

Загалом після 24 червня на території колишньої військової частини в селі Цель вдалося нарахувати щонайменше 303 намети.

Нові фото ймовірного польового табору вагнерівців у Білорусі 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі будують наметовий табір для "вагнерівців". СУПУТНИКОВІ ФОТО

За своїми розмірами наметове містечко перевищує інші відомі польові табори в Білорусі, де готують мобілізованих російських солдатів до війни з Україною.

Намети на супутникових знімках біля села Цель ідентичні тим, що видно на фото полігонів, де тренуються російські військові перед відправленням до України. За інформацією компанії-виробника, кожен такий намет може вмістити від 20 до 50 осіб.

Нагадуємо, 27 червня на нараді з силовиками Лукашенко заявив, що ніяких таборів для російських найманців із ПВК "Вагнера" в Білорусі не будують. За його словами, якщо "вагнерівці" захочуть оселитися в Білорусі, вони зможуть використовувати колишню військову частину і "поставити там намети".

Автор: 

Білорусь (7966) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+5
Хорошая цель. Жирная. Как раз военный объект. "Бацька" хотел значимости ?
Теперь он её получит.
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01.07.2023 00:28
+4
І хто накаже?

У нас із Біломосков'ю досі дипломатичні стосунки не розірвані і Зеля на Луку не каже поганого слова.

Напевно навіть хоче бути як він

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30.06.2023 23:43
+2
Кучненько стали. Хаймарсу на залп жахнути.
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01.07.2023 00:50
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Невідомим,добрим безпілотникам приготуватися
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30.06.2023 23:38 Відповісти
І хто накаже?

У нас із Біломосков'ю досі дипломатичні стосунки не розірвані і Зеля на Луку не каже поганого слова.

Напевно навіть хоче бути як він

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30.06.2023 23:43 Відповісти
Зеля не дозволе, як би хотів то вже б зробив, а може хтось проти
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01.07.2023 06:19 Відповісти
"Зеля не дозволе..."

«Термос» постійно робить усе все, що від нього і ермака залежить, аби Україна не мала шансів стати членом НАТО. Мета зеленої команди виконати всі вимоги діда бабаєва: роззброїти ЗСУ, фізично ліквідувати патріотів («бандерівців»), та оголосити Україну федеральним округом Новоросії і увійти до складу Залісся. Для цього він методично нищіть інституції України, штучно створює хаос, та робе безліч інших проблем. Найбільше від Бідосі постраждали військовослужбовці. В першу чергу, це забезпечення всім необхідним ЗСУ. Згадайте клістрони.

Це елемент, без якого система протиповітряної оборони не працюватиме. Вилучені клістрони ЗРК С-300 через 100 днів війни нарешті повернули військовим.

По українським містам за цей час православні рашисти випустили понад 2500 ракет. Через відсутність системи ППО зазнали серйозних руйнувань багатоповерхові будинки, промислові підприємства, з-під уламків споруд рятувальники дістали не одну сотню поранених і десятки загиблих. За час правління «95 кагалу» населення України скоротилося майже на 12 мільйонів осіб.

За рекомендацією «Комітету 300», дотримуючись пункту за скороченням населення, щоб занапастити молодь, «95 кагал» нещодавно ухваливши Закон про легалізацію азартних ігор, повсюдно активно відкриваються казино та знімається заборона на вживання наркотиків - канабісу.

Екс-міністр інфраструктури пан Володимир Омелян заявив, що Володимир Зеленський буде першим президентом України, який піде до буцегарні.

«Я убежден, что первый президент Украины, который пойдет в тюрьму это будет не Порошенко, к сожалению даже не Янукович, не Кучма, а именно Зеленский. Потому что он уже столько натворил нарушений и так покрывает коррупцию своего окружения, выход у него будет не Ростов, мы на этом пути его остановим, а именно - украинская тюрьма и долгий срок пребывания в ней», - сказав пан Омелян. Посилання: https://ru.espreso.tv/news/2020/07/07/zelenskyy_budet_pervym_prezydentom_ukrayny_kotoryy_poydet_v_tyurmu_omelyan

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01.07.2023 08:59 Відповісти
Ну проти,чи не проти,але ж то не ми, в білорашці ж не ми пошкодили кацапольот А-50 ?
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01.07.2023 20:16 Відповісти
Нехай заселятися туди повним складом, тоді можна їх накрити. Це ж ідеально. Байки про ядерну зброю в Лукашенко це тільки байки ..
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30.06.2023 23:40 Відповісти
Хто накаже завдати удару?
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30.06.2023 23:45 Відповісти
Невідомі,добрі безпілотники не потребують наказу,вони самі по собі Всі пам"ятають безпілотники, які трішки покоцали А-50 кацапольот?
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01.07.2023 20:15 Відповісти
ГУР і баданов в курсі,що це провокація і ніякої загрози для України
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30.06.2023 23:47 Відповісти
Унітазів не видно, мабуть пропили по дорозі. Засруть всю Бєловєжску пущу. Треба допомогти бульбашам безпілотниками, щоб від шкідників ліс очистили.
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30.06.2023 23:48 Відповісти
В наметі 12х8 метрів 50 (!) осіб? Напевно 20, хоч теж тісно.
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30.06.2023 23:49 Відповісти
Двоповерхові ліжка - взвод і ще вільне місце лишається.
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30.06.2023 23:51 Відповісти
12 на 8 метрів... Взвод... 150+ палаток... Близько 4,5 тисяч тіл... А де ж 25 тисяч, що йшли на москву?
Десь шось не сходиться по математиці...
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30.06.2023 23:50 Відповісти
Не йшло на Кучково 25 тис.,якщо 10 було то й добре,ймовірно і цього не було.
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30.06.2023 23:58 Відповісти
І частина ще пішла на контракт до олєнєвода. Так що все логічно.
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01.07.2023 00:40 Відповісти
и все равно Хйло обосрался.
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01.07.2023 01:19 Відповісти
вообще, пилить толпу вооруженных людей без идеологической подготовки с детства а-ля совок, отправлять на долговременную бессмысленную для них же войну (и теперь уже не слишком профитную) к соседям, и считать что все пойдет как надо - идея не фонтан. хотя население и тупое, но вряд ли настолько.
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01.07.2023 01:28 Відповісти
а червоний пунктір на фото - це огорожа з "єгози" під напругою? Бо інакше "картопляного спаса" вже нічого не врятує, бо до Мінська похоронному "оркестру" година ходу.
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01.07.2023 00:26 Відповісти
Враховуючи заяву Луки що вони туди будуть запускать "вагнерівців" без зброї, це - звичайний "концтабір для інтернованих"
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01.07.2023 05:19 Відповісти
звідти їх будуть вивозити частинами до Мінська, потім літаками через Тегеран до Адіс- Абеби, а потім під конвоєм до Джуби. Там вони років за десять-п'ятнадцять повиздихають.
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01.07.2023 05:45 Відповісти
Побачимо! За будь-який обставин на це потрібен час А час вимагає коштів на утримання та транспортування А їх у Луки з кацапами якраз обмаль!
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01.07.2023 05:52 Відповісти
транспортувати їх - це недорого, а там вони вже будуть самі себе утримувати. Тим біьше, що потім вони все золотом путіну відіб'ють.
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01.07.2023 09:17 Відповісти
Я про утримання в БРСР!
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01.07.2023 09:19 Відповісти
думаю, за це "оздоровлення" у піонерському таборі кацапи сплачують.
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01.07.2023 09:25 Відповісти
Сумніваюся! Скоріше - Лука "відкуповується" Щоб не "брали за горло" вимогами ув"язаться у війну
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01.07.2023 12:17 Відповісти
навряд чи це його рішення. Просто з БРСР зробили перевалку "незручного" контингента. Чого ж добру пропадати, хай в Африці за золото путіна помирають. А хто там буде ними керувати - у кремлі знайдуть швидко.
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01.07.2023 12:53 Відповісти
Хорошая цель. Жирная. Как раз военный объект. "Бацька" хотел значимости ?
Теперь он её получит.
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01.07.2023 00:28 Відповісти
Там і стрілять не треба буде! Той табір сам "вибухне" Бо 4-5 тисяч здорових чоловіків не зайнятих чимось корисним 24 години на добу (та ще й з кримінальним минулим і навичками ведення бойових дій) - "гримуча суміш" Втечі грабунки навколишніх сіл та згвалтування місцевого населення - "найневинніше" з того що там може статься
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01.07.2023 05:25 Відповісти
Кучненько стали. Хаймарсу на залп жахнути.
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01.07.2023 00:50 Відповісти
Вся техника ждет их в Калининграде.
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01.07.2023 07:15 Відповісти
Дуже схоже на масовий цвинтар. Зручна ціль для ракет.
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01.07.2023 07:52 Відповісти
Лука Мудіщев готується до наступних президентських виборів. Тому заздалегідь, за допомогою ссучених зеків, планує придушувати можливі акції протесту.
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02.07.2023 06:35 Відповісти
 
 