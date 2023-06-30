Нові фото ймовірного польового табору "вагнерівців" у Білорусі. ФОТО
З’явились нові супутникові фото можливого польового табору "вагнерівців" під Осиповичами Могильовської області Білорусі. Це наметове містечко, яке потенційно може вмістити 15 тисяч осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За словами місцевих жителів, ремонтно-будівельні роботи на території колишньої військової частини в селі Цель (90 кілометрів від Мінська і 20 кілометрів від Осиповичів) почалися в червні. Ще 17 червня 2023 року на території військової частини поблизу Целі не було слідів розгортання польового табору. На супутниковому знімку за 24 червня табору також не видно. А на знімках, зроблених 27 червня, вже видно польові намети та ознаки будівництва – викопані котловани і нові споруди.
На нових супутникових знімках кращої якості, отриманих 30 червня, побудовані об’єкти біля Целі можна розглянути детальніше.
Зокрема, на фото видно десятки прямокутних об’єктів, що нагадують польові намети для проживання людей. Вони розташовані на майданчиках між старими корпусами військової частини. При цьому військової техніки на світлинах не видно.
Площа північної частини табору співмірна з двома футбольними полями (270 на 120 метрів), тут розташовано не менше ніж 143 великих (12 метрів на 8 метрів) наметів і кілька менших.
Розмір центральної і східної частин обладнаного табору становить 180 на 100 метрів кожна. Всього на них можна нарахувати 150 великих наметів (12 на 8 метрів кожен).
У західній частині, площею близько 115 на 55 метрів, розташовано близько 10 великих наметів (12 на 8 метрів кожен).
Загалом після 24 червня на території колишньої військової частини в селі Цель вдалося нарахувати щонайменше 303 намети.
За своїми розмірами наметове містечко перевищує інші відомі польові табори в Білорусі, де готують мобілізованих російських солдатів до війни з Україною.
Намети на супутникових знімках біля села Цель ідентичні тим, що видно на фото полігонів, де тренуються російські військові перед відправленням до України. За інформацією компанії-виробника, кожен такий намет може вмістити від 20 до 50 осіб.
Нагадуємо, 27 червня на нараді з силовиками Лукашенко заявив, що ніяких таборів для російських найманців із ПВК "Вагнера" в Білорусі не будують. За його словами, якщо "вагнерівці" захочуть оселитися в Білорусі, вони зможуть використовувати колишню військову частину і "поставити там намети".
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