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Новини Війна Повстання Пригожина в РФ
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ЗСУ мають скористатися слабкістю Росії після заколоту "вагнерівців", - Зеленський

зеленський

Заколот Пригожина показав, що Росія та її уряд слабкий. Ця ситуація є можливістю для ЗСУ, якою вони мають скористатися.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю RTVE, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Заколот і просування (територією Росії, - ред.) "вагнерівців" означає, що країна слабка, і вони не контролюють складні ситуації. Вони не в курсі того, що відбувається. Вони не контролюють усе це", - пояснив Зеленський.

На думку президента, ця ситуація - можливість, якою має скористатися українська армія.

"Є кілька Путіних із різними прізвищами. Ситуація дуже слабка, і, виходячи з цього, ми повинні використовувати її, щоб вигнати ворога з нашої землі", - заявив Зеленський.

Також читайте: Ми просимо лише 5% від наявної в арсеналах союзників зброї, але процеси надання військової допомоги сповільнюються, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) росія (65949)


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Топ коментарі
+32
Стратег, твою дивизию. Тот, который все просрал с 2019 по 2022 и за что Украина заплатила самую страшную цену - сотни тысяч погибших своих сыновей и дочерей.
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01.07.2023 00:16
+27
Опять бред с БОДУНА.
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01.07.2023 00:10
+23
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01.07.2023 00:21
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Опять бред с БОДУНА.
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01.07.2023 00:10 Відповісти
це не бред
треба скористатись ситуацією в рф і розграбуватиУкраїну до кінця
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01.07.2023 09:02 Відповісти
В ОТСТАВКУ!!!!!!!!!
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01.07.2023 00:12 Відповісти
Запізнились на 4 роки.
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01.07.2023 00:14 Відповісти
Лучше поздно, чем ця гнида будет и дальше гадить. Бо само уходить не собирается
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01.07.2023 00:18 Відповісти
и ты конечно, не голосовал за за
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01.07.2023 00:39 Відповісти
Я из тех, хто ,,не интересуется политикой". И не голосовал вобще ни за кого. Никогда. И мне стыдно, шо я прятал голову в песок. В том, шо происходит сейчас есть и моя вина, бо моё равнодушие помогло выбрать вот это во власть. И я прошу прощения за это
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01.07.2023 22:13 Відповісти
Дякую, вашу відповідь збережено.
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01.07.2023 22:22 Відповісти
Токо не шантажируйте меня оцёй моей видповиддю
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01.07.2023 22:31 Відповісти
Біг велів прощати .
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01.07.2023 22:33 Відповісти
НА КОЛ клована жидомоїщі
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01.07.2023 00:38 Відповісти
Не наливайте йому, або не пускайте до нього журналістів поки він п'яний.
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01.07.2023 00:12 Відповісти
Він не п'є. Там важкіші.
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01.07.2023 15:30 Відповісти
Ми Напольйон Другий.
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01.07.2023 00:13 Відповісти
Це він до Шмигаля про асфальт, чи до тарана про ДОЗ??
А просто перестать стрелять, чи гдетопасредіне…
Кривава ціна Українцям, за гавноборотька!!
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01.07.2023 00:14 Відповісти
Це він анонсує наступ силами ОПи та 95 кварталу на мацкву (( А план наступу мар"Янка безумна розробить разом з *********** , основна зброя ураження противника - цибуля по 80 і половинки вареників .
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01.07.2023 00:36 Відповісти
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01.07.2023 00:15 Відповісти
ідіот такими заявами зміцнює путіна - але він на те й ідіот тому що цього не розуміє
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01.07.2023 00:15 Відповісти
Все він розуміє. Просто здають Україну по договорняку в омані.
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01.07.2023 15:31 Відповісти
Стратег, твою дивизию. Тот, который все просрал с 2019 по 2022 и за что Украина заплатила самую страшную цену - сотни тысяч погибших своих сыновей и дочерей.
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01.07.2023 00:16 Відповісти
був обраний на загальних та демократичних виборах абсолютною більшістю населення України з 39 кандидатів як найкращий з найкращих

все його життя було відоме і він нічого не приховував

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01.07.2023 00:21 Відповісти
А отут ви і прокололися (( пісюна прикрив , тож обрізаний чи ні невідомо ((
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01.07.2023 00:37 Відповісти
Ти точно з України ?
Вибори 2019 були не для того щоб обрати нового президента, а для того щоб не обрали Пороха.
В це було вкладені сотні мільонів доларів Коломойшею і його "колегами" разом з замовниками і спосорами з кремля.
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01.07.2023 00:38 Відповісти
Не треба робити з виборців тупіших, ніж вони є.

Я дивився в інеті (і ви можете) - у Бахмуті, Слов'янську до прикладу за російські партії ОПЗЖ, Шарій та ін. проголосували більше 40% виборців, а потужної агітації за них не було + 8 років війни

Так що це свідомий вибір щоб "поржати і яка різниця"
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01.07.2023 08:18 Відповісти
Та ні, не поржати, а просто "усталі от войни" і зненавиділи Пороха, бо успішних бізнесменів в Україні не шанують, от Ахметов чи Коломойша, то інша справа, шанують бо кримінал і для народа це нормальний стереотип - богатий означає злочинець, а з Порохом щось не те, за це і зненавиділи, а поржать, то вже отмазка для лохів.
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02.07.2023 00:57 Відповісти
Вранье. За Зеленского проголосовало около 13 млн. человек при общем количестве избирателей в 36.2 млн. на 30 ноября 2018 года. В каких коридорах вы учили математику
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01.07.2023 01:00 Відповісти


после зели в Украине останется одно БАБЬЕ.



Закрий ****** ,, гівно зелене

---------------------------------------------------

Чудова демонстрація зразків високоінтелектуальної і дуже культурної дискусії з боку прихильників Сивочолого
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01.07.2023 11:17 Відповісти
та яка з вами дискусія, тварі? ви війну в країну принесли, вибравши гундосого наркомана
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01.07.2023 11:40 Відповісти
Скажите спасибо что это еще не Лесь Подервянский. Он бы сказал еще покруче. А его интеллект с вашим отрицательным IQ и сравнивать бесполезно.
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01.07.2023 13:37 Відповісти
упоротим прихильникам Петра.

називати цифри треба повністю.

Згідно з підрахунками, за Володимира Зеленського проголосували 73,22% (13 476 640) виборців, а за Петра Порошенка - 24,45% (4 501 586).
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01.07.2023 11:21 Відповісти
а за твою Жулю скікі проголували, бо дуже цікаво
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01.07.2023 11:39 Відповісти
навіщо тупити?
у 2-му турі 2 кандидати
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01.07.2023 11:56 Відповісти
А чего же она не вышла во второй тур? Наверное очень много проголосовали?
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01.07.2023 13:15 Відповісти
Змили в унітаз твою бабушку Юлю
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02.07.2023 01:00 Відповісти
А понимать написанное мешает врожденное скудоумие? Тогда все понятно.

"... був обраний на загальних та демократичних виборах абсолютною більшістю населення України з 39 кандидатів як найкращий з найкращих ..."
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01.07.2023 13:14 Відповісти
Упоротим Зебілам треба називати точно, що зеленський це кандидат за якого топив кремль, про що Жириновський відкрито по всім ток шоу і волав. Порох це був нічний жах для кремля.
Чим тут пишатися дебіл ?
 Сотнями міліонів доларів які виділив кремль для трирічього обливання брудом Пороха і перемоги зеленого клоуна ?
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02.07.2023 01:07 Відповісти
Орієнтовна кількість виборців, які мали право голосу на цих виборах, становить 30,2 млн осіб, кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, на яких голосування було організовано та проведено - 30 105 004 особи,
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01.07.2023 11:40 Відповісти
Общее количество избирателей на территории страны на 30 ноября 2018 года составило 35 622 943 человека. Ещё около 522 тысяч граждан зарегистрировались по месту пребывания в других странах и получат право проголосовать в консульствах и посольствах Украины.
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01.07.2023 13:39 Відповісти
Коли вся пропогандистська олігархічна машина, а іншої в Україні немає, по бандитськи знищує конкурента - то це називається демократичні вибори?
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01.07.2023 07:57 Відповісти
Не треба робити з виборців тупіших, ніж вони є.

Я дивився в інеті (і ви можете) - у Бахмуті, Слов'янську до прикладу за російські партії ОПЗЖ, Шарій та ін. проголосували більше 40% виборців, а потужної агітації за них не було + 8 років війни

Так що це свідомий вибір щоб "поржати і яка різниця"
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01.07.2023 08:17 Відповісти
Вони планували це-----------«Кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня буде вбивати українців, але не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.=====Інакше для чого вони впустили їх в Україну?------------Подоляк пояснив, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок--------скільки життів українців це забрало?----а для гнид це просто помилка.
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01.07.2023 00:26 Відповісти
С чего ты взял, что погибло сотни тысяч украинцев?! Веришь кацапским новостям?!
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01.07.2023 11:37 Відповісти
И это только один Мариуполь. И там еще куча пропавших без вести.

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01.07.2023 13:48 Відповісти
Окно возможностей было два дня. Судя по всему, у нас нет плана как такового, использовать хаос в РФ. Это России можно оттяпать Крым и Донбасс, у на на это фантазии не хватает. Нам либо привычнее наступать на минные поля, либо дедушка Байден нам запретил, спасая Пыньку от страшного Пригожина.
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01.07.2023 00:17 Відповісти
Не було там ніякого вікна можливостей , читайте коментар Залужного . Все решта від лукавого , тобто від божвтеклого ((
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01.07.2023 00:39 Відповісти
На СNN даже выпустили видео, так и называлось, как Украине использовать хаос. Глупые видимо пиндосы. И полк Калиновского даже собирались, идиоты.... Залужный молодец, нет вопросов, кроме того, почему армии не было на крымском коридоре и на киевском направлении.
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01.07.2023 01:14 Відповісти
Мабуть тому що "найверховніший " головнокомандувач також CNN передивився разом з полком Калиновського (( Розкладемо по поличках : що там у полку збиралися - "вставай бєларусь ? " Не встала ..... ( а такий шанс був (( ) . Почєму армії нє било ? Та потому що зрадників вище даху , які тікали з Херсону раніше аніж кацапи перешийок пройшли , а на своїх робочих місцях кацапам кидали журнали реєстрації учасників АТО , а під Києвом , їм подібні , війська знімали перед кацапським наступом з позицій і кричали що у місті мости треба підірвати ( цих мостів не жаль було , на відміну від кримських ) . Самоє важноє - відєо "как іспользовать хаос" (( офігітєльноє відєо (( от тільки хаосу з боку кацапів на фронті не було , бо на позиціях не було вагнерівців , а регулярні війська трішки у всьому цьому участі не брали , окрім пізд@жа когось по телефону що вони з позицій "снімаються " , х.з. чи не нашими спецслужбами запущених , щоб у кацапів розбрат посіяти . Тож більш за все що "піндоси " нє так глупиє , як трішки не поінформовані у суті кацапського "мятєжа" , який на повірку ніяким "мятєжом " і не був . Невже ти і справді віриш , що на сотнях кілометрів руху колони зеків , дійсно усі обісралися до такої міри , що ніде вогонь по них не відкривали з переляку ? Невже ти віриш у брєдятину що зеки без опору зайшли просто так на територію ядерного арсеналу і без погодження зверху там безперешкодно певний час перебували ? Якщо віриш , тоді керуйся порадами CNN ((
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01.07.2023 01:52 Відповісти
А эти все живут в своих "зеленых фантазиях"... То несколько месяцев анонсировали наступление, рассказывали что вот пойдем в атаку и россияне побегут сразу же и все освободим. А оказалось что не бегут и оборона у них хорошая. Теперь вот новую "мантру" придумали про "мятеж".
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01.07.2023 00:17 Відповісти
когда якобы "слили" с какой стороны будет контрнаступление, то стало ясно что ни чего небыло и не будет. это чучело и по сегодня не знает сколько в Украине областей
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01.07.2023 00:21 Відповісти
чесно кажучі, цей зєлємарахвон на Цензорі вже трохи під&@#бав.
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01.07.2023 00:18 Відповісти
Не будуть писати - нацсовєт зєльоний прикриє як Прямий канал ((
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01.07.2023 00:42 Відповісти
тому пі..дьож порохоботів викликає зворотню реакцію:

https://www.facebook.com/groups/2321522914595786/user/100011199816999/?__cft__[0]=AZXN6wm4lym3OgXYQdRcmQ0HeFg8vQOvR6J8fPIey5uuc_9drnFxwf3a4ctdSysyCVDBblGwaTkAl-896GA463P4xF6Gmni7LgSRMT8TK1Z9mvOxcJ6CD_bZin2FYOHg-o-ugcfOb7liRIJxjMBSQQQoU3T2HWJIg8kt0uRSsg6a8qfwV6ccU9DPkEV9wx8XXoCB0WwzT-eu57ZWzjioaNqA&__tn__=-]K-y-R Anatoliy Zhuravel

Це не припущення, а факти!

Під тиском Заходу, Кравчук погоджується на Будапештский Меморандум, Кучма його підписує. Україна втрачає другий у Європі ядерний потенціал

Під тиском Заходу, Турчинов без бою здає Крим Росіі.(** здала крим баба Йюля)

Під тиском Заходу, Порошенко підписує ганебні капітуляційні Мінські домовленості. Створивши всі передумови, для сьогоднішньої російськоі військової агресії.

Але…..

Зеленський не піддався тиску Заходу, на Мінський договорняк!

Не піддався на тиск Заходу, про його евакуацію із України 24.02.22.

Він очолив національний спротив російській військовій агресії. Примусив Захід озброювати Україну, та фінансово допомагати.(** сумнівне твердження)

Ви різницю помічаєте між Президентом Зеленським, та минулими президентами?

Так хто такий Зеленський? Він народний Президент, незламний, мужній, захищає та відстоює національні інтереси, і не перед ким не плазує, та на нього неможливо тиснути (**досить сумнівне твердження)

Але що зараз відбувається? Ті, хто здавав Україну Росії(** досить сумнівне і емоційне твердження), безхребетні та продажні гетьмани, без честі та совісті (** сумнівне твердження бо релігійні прихильники Сивочолого НЕ ВОРОГИ УКРАЇНИ), та особлива каста «патріотів», критикують Зеленського, і звинувачують його у всіх бідах України. Нонсенс.
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01.07.2023 12:03 Відповісти
якесь олів'є в голові цього Журавля. Коли він почне зрозуміло формулювати свої думки, тоді починайте цитувати його фісбук.
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01.07.2023 12:46 Відповісти
Покажи свою голову лікарям - псіхіатрам, вони сберуть консиліум, бо таке не лікується.
Ти відкритку послав в ОП Вові зеленському "Спасібо за розмінований Чонгар " і "Спасібо за развєдєніє войск на Донбасі"?
Не забудь відіслати свому куміру чи кумару, хто тих наркоманів розбере
УСТАЛ, ПЄРЄТРУДІСЯ ВОВА, НАРКОТА ЦЕ ВАМ НЄ СЄМЄЧКІ ЩОЛКАТЬ
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02.07.2023 01:13 Відповісти
Е-е-е...
Та нуйонах!
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01.07.2023 00:19 Відповісти
то у нього через мівіну на теплій водичці замішену швидкість росту шерсті збільшилася , стилісти не встигають збривати ((
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01.07.2023 00:43 Відповісти
Щодо того, що робить та робитиме ЗСУ треба слухати Залужного.

Ну а так все, як завжди.
Ви прослухали чергове вечірнє ЗЕлене... 💩
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01.07.2023 00:20 Відповісти
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01.07.2023 00:21 Відповісти
Після зелені залишиться збідніле населення і руіни після кацапської
орди 😠
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01.07.2023 00:32 Відповісти
Пустеля по якій єврейці с@буться із своїми офшорами в Лондон , не дарма ж вони там вже квартал викупили.
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01.07.2023 00:46 Відповісти
после зели в Украине останется одно БАБЬЕ.
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01.07.2023 01:00 Відповісти
И то не надолго !
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01.07.2023 07:39 Відповісти
Зелох только очнулся от разнюханной дорожки, у него там все еще продолжается мятеж Вагинера, а не закончился пуком едва начавшись.
На фронте если и узнали об этом мятеже, то когда он уже закончился.
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01.07.2023 00:25 Відповісти
А чого він микає? Іди й проганяй, автомат візьми у Рєзнікова. Він тобі ще й Джавелін дасть у футлярі, з українською пломбою, правда батарейку ********, а без неї не постріляєш. Але мона тим Джавеліном, як дрином москалів їб...ти поки не побіжать. Коли орду запускав без ЗСУ справився?
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01.07.2023 00:31 Відповісти
Погугли Кривоноса. Я сьогодні, о блін - вже вчора, випадково натрапив. Про зіпсовані Джавеліни я чув ще в перші місяці вторгнення від дружини знайомого. Його не бачив після вторгнення, а з дружиною перетинаюсь по роботі. Він атошник, контрактник, вже два поранення і контузія. В них Джевеліни працьовували один з трьох. За НЛАВи теж хлопці розповідали, там хитра система, якщо НЛАВ з непідключеною батареєю зняти з запобіжника і нажати спуск він стає неробочим, Спрацьовує блокіратор і капут. Тобто десь на складі, якась падлюка відкривала контейнери, нажимала на спуск і таким чином виводила з ладу НЛАВ. Правда наші кулібіни розібрали спусковий механізм і навчились розблоковувати, виклали в нет як це робити ( я бачив), але який доступ до нету на передку і далеко не всі здатні розібратись самостійно з механізмом типу електричного дверного замка автомобіля і його впливу на роботу склопідйомника.
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01.07.2023 02:06 Відповісти
дайте йому сєльодку
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01.07.2023 00:32 Відповісти


ні , він любить щось мучне , ну таке біле 🫤
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01.07.2023 00:34 Відповісти
Скумбрія вже не влаштовує?))
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01.07.2023 15:41 Відповісти
Яка слабкість? З лінії фронту відведені війська на московію? Міни на лініях оборони на Мелітопольскому (Маріупольському чи Бердянському) напрямку зникли? На Східному фронті провал оборони через відхід "вагнерівців"?

Чим, курва, скористатися??? Хіба що твоїм "порошком"!
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01.07.2023 00:33 Відповісти
Він взагалі не розуміє , що наразі відбувається на фронті і в країні 😠
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01.07.2023 00:36 Відповісти
У Боневтіка гарний спічрайтер для промов. Добре було б, щоб тільки цим все його виступи і обмежувалися. Бо все інше - це пекельна імпровізація
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01.07.2023 00:35 Відповісти
...з пекельними борошнами у тих, хто потім ті "імпровізації" має дешифровувати
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01.07.2023 00:41 Відповісти
що воно меле
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01.07.2023 00:38 Відповісти
ХЗ
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01.07.2023 00:42 Відповісти
ЗСУ мають скористатися слабкістю Росії після заколоту "вагнерівців", і ще раз замінувати/розмінувати Чонгар. Ми не забули.
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01.07.2023 00:47 Відповісти
рузге на бутылку и не отсвечивай а то прилетит и ты будешь удобрением
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01.07.2023 01:30 Відповісти
Зеля з ВР наприймав таких законів в країні, що ЗСУ вже мало чим допоможе, якщо враховувати, що допомога США та НАТО падатиме.
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01.07.2023 07:08 Відповісти
зеленський все попутав

це вагнерівці скористалися його слабкістю, коли він попередив лукашенка про операцію ГУР ЗСУ, яку розробляв Червінський
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01.07.2023 07:11 Відповісти
Бери вище. ху*ло скористалося слабкістю України, коли вона вибрала до влади Зеленського з зеленими.
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01.07.2023 08:02 Відповісти
Щось він зовсім поганий!
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01.07.2023 08:14 Відповісти
Шо значит мають.Он там ставки проводит,приказы раздаёт, а они мають.Он уже не хочет быть главнокомандующим, разонравилось чи как?
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01.07.2023 08:17 Відповісти
30 июня из Ирана в Нижнекамск прилетел Ил-76ТД подконтрольной КСИР авиакомпании Pouya Air. Любопытно, что вместо привычных московских аэропортов данный транспортник прилетел в нетипичный для него Татарстан. https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ep-pus
С чем связан такой маршрут - неизвестно, однако в феврале западные СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщали о строительстве в Елабуге завода по производству иранских БПЛА.
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01.07.2023 09:19 Відповісти
Просрали "скористання"... Уся планета затамувала подих, в очикаванні серьозних дій. Але... Все як завжди.
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01.07.2023 10:29 Відповісти
ВИ ЩОСЬ ОЧІКУВАЛИ ВІД КА ЦАПІВ
І ШО?
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01.07.2023 12:06 Відповісти
Раньше надо было пользоваться. Как только от США поступают "советы" не делать что-то (не уничтожать Герасимова, не стрелять по Москве, не атаковать РФ 24-25 во время вагнеровского мятежа и т.п.) - вот как раз надо делать всё наоборот!!!

Они же, США, это говорят для дипломатической отмазки!

В реальности - это подсказка действовать незамедлительно и жестко!

А тупые эти американские "предупреждения" воспринимают БУКВАЛЬНО.

Сколько можно ТУПИТЬ и наступать на те же грабли?!
Нет приличных слов уже...
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01.07.2023 11:09 Відповісти
Буба, ты ведь даже не придурок, ты сказочный идиот.
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01.07.2023 14:31 Відповісти
Певно того ж дня якось треба було скористатися((Наприклад вдарити безпілотниками і по колоні **********% ,і по якомусь об'єкту в рашці,щоб і одні ,і другі подумали що пора в'**%ть((
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01.07.2023 23:50 Відповісти
 
 