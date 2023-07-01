ЗСУ мають скористатися слабкістю Росії після заколоту "вагнерівців", - Зеленський

Заколот Пригожина показав, що Росія та її уряд слабкий. Ця ситуація є можливістю для ЗСУ, якою вони мають скористатися.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю RTVE, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Заколот і просування (територією Росії, - ред.) "вагнерівців" означає, що країна слабка, і вони не контролюють складні ситуації. Вони не в курсі того, що відбувається. Вони не контролюють усе це", - пояснив Зеленський.

На думку президента, ця ситуація - можливість, якою має скористатися українська армія.

"Є кілька Путіних із різними прізвищами. Ситуація дуже слабка, і, виходячи з цього, ми повинні використовувати її, щоб вигнати ворога з нашої землі", - заявив Зеленський.

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