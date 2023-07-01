ЗСУ мають скористатися слабкістю Росії після заколоту "вагнерівців", - Зеленський
Заколот Пригожина показав, що Росія та її уряд слабкий. Ця ситуація є можливістю для ЗСУ, якою вони мають скористатися.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю RTVE, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Заколот і просування (територією Росії, - ред.) "вагнерівців" означає, що країна слабка, і вони не контролюють складні ситуації. Вони не в курсі того, що відбувається. Вони не контролюють усе це", - пояснив Зеленський.
На думку президента, ця ситуація - можливість, якою має скористатися українська армія.
"Є кілька Путіних із різними прізвищами. Ситуація дуже слабка, і, виходячи з цього, ми повинні використовувати її, щоб вигнати ворога з нашої землі", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+32 18c49ed2
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+27 Sergej008
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+23 Топ Ган
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треба скористатись ситуацією в рф і розграбуватиУкраїну до кінця
А просто перестать стрелять, чи гдетопасредіне…
Кривава ціна Українцям, за гавноборотька!!
все його життя було відоме і він нічого не приховував
Вибори 2019 були не для того щоб обрати нового президента, а для того щоб не обрали Пороха.
В це було вкладені сотні мільонів доларів Коломойшею і його "колегами" разом з замовниками і спосорами з кремля.
Я дивився в інеті (і ви можете) - у Бахмуті, Слов'янську до прикладу за російські партії ОПЗЖ, Шарій та ін. проголосували більше 40% виборців, а потужної агітації за них не було + 8 років війни
Так що це свідомий вибір щоб "поржати і яка різниця"
после зели в Украине останется одно БАБЬЕ.
Закрий ****** ,, гівно зелене
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Чудова демонстрація зразків високоінтелектуальної і дуже культурної дискусії з боку прихильників Сивочолого
називати цифри треба повністю.
Згідно з підрахунками, за Володимира Зеленського проголосували 73,22% (13 476 640) виборців, а за Петра Порошенка - 24,45% (4 501 586).
у 2-му турі 2 кандидати
"... був обраний на загальних та демократичних виборах абсолютною більшістю населення України з 39 кандидатів як найкращий з найкращих ..."
Чим тут пишатися дебіл ?
Сотнями міліонів доларів які виділив кремль для трирічього обливання брудом Пороха і перемоги зеленого клоуна ?
Я дивився в інеті (і ви можете) - у Бахмуті, Слов'янську до прикладу за російські партії ОПЗЖ, Шарій та ін. проголосували більше 40% виборців, а потужної агітації за них не було + 8 років війни
Так що це свідомий вибір щоб "поржати і яка різниця"
https://www.facebook.com/groups/2321522914595786/user/100011199816999/?__cft__[0]=AZXN6wm4lym3OgXYQdRcmQ0HeFg8vQOvR6J8fPIey5uuc_9drnFxwf3a4ctdSysyCVDBblGwaTkAl-896GA463P4xF6Gmni7LgSRMT8TK1Z9mvOxcJ6CD_bZin2FYOHg-o-ugcfOb7liRIJxjMBSQQQoU3T2HWJIg8kt0uRSsg6a8qfwV6ccU9DPkEV9wx8XXoCB0WwzT-eu57ZWzjioaNqA&__tn__=-]K-y-R Anatoliy Zhuravel
Це не припущення, а факти!
Під тиском Заходу, Кравчук погоджується на Будапештский Меморандум, Кучма його підписує. Україна втрачає другий у Європі ядерний потенціал
Під тиском Заходу, Турчинов без бою здає Крим Росіі.(** здала крим баба Йюля)
Під тиском Заходу, Порошенко підписує ганебні капітуляційні Мінські домовленості. Створивши всі передумови, для сьогоднішньої російськоі військової агресії.
Але…..
Зеленський не піддався тиску Заходу, на Мінський договорняк!
Не піддався на тиск Заходу, про його евакуацію із України 24.02.22.
Він очолив національний спротив російській військовій агресії. Примусив Захід озброювати Україну, та фінансово допомагати.(** сумнівне твердження)
Ви різницю помічаєте між Президентом Зеленським, та минулими президентами?
Так хто такий Зеленський? Він народний Президент, незламний, мужній, захищає та відстоює національні інтереси, і не перед ким не плазує, та на нього неможливо тиснути (**досить сумнівне твердження)
Але що зараз відбувається? Ті, хто здавав Україну Росії(** досить сумнівне і емоційне твердження), безхребетні та продажні гетьмани, без честі та совісті (** сумнівне твердження бо релігійні прихильники Сивочолого НЕ ВОРОГИ УКРАЇНИ), та особлива каста «патріотів», критикують Зеленського, і звинувачують його у всіх бідах України. Нонсенс.
Ти відкритку послав в ОП Вові зеленському "Спасібо за розмінований Чонгар " і "Спасібо за развєдєніє войск на Донбасі"?
Не забудь відіслати свому куміру чи кумару, хто тих наркоманів розбере
УСТАЛ, ПЄРЄТРУДІСЯ ВОВА, НАРКОТА ЦЕ ВАМ НЄ СЄМЄЧКІ ЩОЛКАТЬ
Та нуйонах!
Ну а так все, як завжди.
Ви прослухали чергове вечірнє ЗЕлене... 💩
орди 😠
На фронте если и узнали об этом мятеже, то когда он уже закончился.
ні , він любить щось мучне , ну таке біле 🫤
Чим, курва, скористатися??? Хіба що твоїм "порошком"!
це вагнерівці скористалися його слабкістю, коли він попередив лукашенка про операцію ГУР ЗСУ, яку розробляв Червінський
С чем связан такой маршрут - неизвестно, однако в феврале западные СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщали о строительстве в Елабуге завода по производству иранских БПЛА.
І ШО?
Они же, США, это говорят для дипломатической отмазки!
В реальности - это подсказка действовать незамедлительно и жестко!
А тупые эти американские "предупреждения" воспринимают БУКВАЛЬНО.
Сколько можно ТУПИТЬ и наступать на те же грабли?!
Нет приличных слов уже...