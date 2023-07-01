Ворог бив із важкої артилерії по Марганецькій громаді, - ОВА
Цієї ночі під ворожий обстріл потрапила Марганецька громада Нікопольського району Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, туди прилетіло з півдесятка снарядів з важкої артилерії. На щастя, вони не зачепили людей.
"А от чи нанесли збитків, нині з'ясовують. Рятувальники обстежують територію", - зазначив Лисак.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль