Ворог бив із важкої артилерії по Марганецькій громаді, - ОВА

Цієї ночі під ворожий обстріл потрапила Марганецька громада Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, туди прилетіло з півдесятка снарядів з важкої артилерії. На щастя, вони не зачепили людей.

"А от чи нанесли збитків, нині з'ясовують. Рятувальники обстежують територію", - зазначив Лисак.

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