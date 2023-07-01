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Ворог бив із важкої артилерії по Марганецькій громаді, - ОВА

нікополь,марганець

Цієї ночі під ворожий обстріл потрапила Марганецька громада Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, туди прилетіло з півдесятка снарядів з важкої артилерії. На щастя, вони не зачепили людей.

"А от чи нанесли збитків, нині з'ясовують. Рятувальники обстежують територію", - зазначив Лисак.

Також читайте: Ворог вночі бив по Нікополю із важкої артилерії, - ОВА

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обстріл (29063) Нікополь (1233) Дніпропетровська область (3841)


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