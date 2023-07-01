Дезертирство у лавах окупантів: 50 військовослужбовців-дагестанців відмовилися воювати та вивели з ладу наявне в підрозділі озброєння, - Генштаб
На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Зокрема, як зазначається, близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії, в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області, відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу.
"Разом з тим, російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості "живого щита". Так, в населеному пункті Тополівка Херсонської області, російське військове командування розселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, в яких проживає цивільне населення", - зауважили у Генштабі.
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я то бачив в ролику Швеця, та Шаптала так говорила, шо аж подумати мона було - второкласник з синдромом Дауна.
краще б по-англійськи говорив, може в другому класі краще англ. навчають чим української.
крінж. Швець теж обісрався - вдовблював шо не нападуть. онал.ітег хрінів
Арахамія теж говорив шо не нападуть, але десь у січні, типу там тільки 90000 орків, так шо ніт, ні нападут. І я навіть вірю, йому Демченко може сказав, а Демченка якраз пригрів ....... тадам..... ПОП.
так шо шо-шо, але ось це якраз можна "вмінити" йому. Типу спеціально внєдріл агєнта, а простодушна Бубочка не розкусила таке западло.
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Чи ви мали на увазі генерала армії якогось Гондураса?
Чому вони це роблять? А хто у нас кермує в Генштабі? "Генії" військової стратегії? Коли нема чим похвалитися на фронті... залишається тільки "а ось у москалів..."
его насадят как Каддафи, именно такие даги и прочие лезгины с бурято-якуто-ненцо-чукчами, тьху! и как тут не стать "нацистом" как наша Зеля то?
Тому найкращй варіант - змішаний Спочатку базова підготовка (призов) а потім контрактна служба в кадрових частинах Тоді будемо мать кадрові вмотивовані частини які не будуть завантажені базовою підготовкою призваних
Тихоокеанських танкістів-торпедістів минулою осінню на Харківщині пачками ловили. Без крейсерів та есмінців.
В Кирове р****ок по пояс застрял в трясине у городского цирка
https://www.gazeta.ru/family/news/2023/07/01/20784932.shtml