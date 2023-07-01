Дезертирство у лавах окупантів: 50 військовослужбовців-дагестанців відмовилися воювати та вивели з ладу наявне в підрозділі озброєння, - Генштаб

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Зокрема, як зазначається, близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії, в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області, відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу.

"Разом з тим, російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості "живого щита". Так, в населеному пункті Тополівка Херсонської області, російське військове командування розселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, в яких проживає цивільне населення", - зауважили у Генштабі.

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