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Новини Війна
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Дезертирство у лавах окупантів: 50 військовослужбовців-дагестанців відмовилися воювати та вивели з ладу наявне в підрозділі озброєння, - Генштаб

дезертир,дезертирство

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Зокрема, як зазначається, близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії, в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області, відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу.

"Разом з тим, російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості "живого щита". Так, в населеному пункті Тополівка Херсонської області, російське військове командування розселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, в яких проживає цивільне населення", - зауважили у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти із загонів "Шторм-Z" грабують власні підрозділи та зникають в "невідомому напрямку", - розвідка

Автор: 

армія рф (17771) Генштаб ЗС (6754) дезертирство (300)


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Топ коментарі
+9
Зрозуміло для чого генштаб розповсюджує подібні фейки,незрозуміло чому так багато людей продовжують вірити в таке. Невже за 16 міс не навчилися нічому? Поясню: за тиждень до 24.02. на передачі Свобода Слова Шустера,нач. генштабу Шаптала "авторитетно" заявляв нам,що генштаб не має фактів підготовки Рашкою до нападу....Сам бачив передачу і добре пам"ятаю це.
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01.07.2023 07:56
+6
У вас претензії до Штабу, а не до верховного,який перед цим відвідав Херсонщину з перевіркою боєздатності і виступив перед народом, що війни не буде.готуватися потрібно до шашликів. Дякуйте ЗСУ, що вони були в наявності, а не під асфальтом. Правда за це Порошенко має отримати подяку,а отримує суди
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01.07.2023 08:44
+5
А яке ж "озброєння" може буть у "військовослужбовців Каспійської флотилії"? Це ж або моряки з кораблів або берегова охорона Тобто - піхота У них могло буть максимум стрілкове озброєння та БТРи Автомати з кулеметами псувать на сенсу Тільки двигуни БТРів (якщо вони у них були)
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01.07.2023 07:57
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01.07.2023 07:49 Відповісти
І записали відео "Шайгу! Гєрасімоф!"
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01.07.2023 07:52 Відповісти
Зрозуміло для чого генштаб розповсюджує подібні фейки,незрозуміло чому так багато людей продовжують вірити в таке. Невже за 16 міс не навчилися нічому? Поясню: за тиждень до 24.02. на передачі Свобода Слова Шустера,нач. генштабу Шаптала "авторитетно" заявляв нам,що генштаб не має фактів підготовки Рашкою до нападу....Сам бачив передачу і добре пам"ятаю це.
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01.07.2023 07:56 Відповісти
то не в листопаді було?
я то бачив в ролику Швеця, та Шаптала так говорила, шо аж подумати мона було - второкласник з синдромом Дауна.
краще б по-англійськи говорив, може в другому класі краще англ. навчають чим української.
крінж. Швець теж обісрався - вдовблював шо не нападуть. онал.ітег хрінів
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01.07.2023 07:59 Відповісти
мені здається,Шаптала це плів десь ближче до 24.02. може не за тиждень але близько до цього....а щодо Швеця згоден,теж пам"ятаю,як цей "суперрозвідник" говорив на ЮТуб: це все на публіку,Моль боягуз,нападу не буде. Та що там Швець? Навіть,сам Великий Арестович не передбачив війни!
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01.07.2023 08:05 Відповісти
угу, не передбачив. якраз виправдовуєш цього "слов.янофіла" дугінського. Все він передбачив, просто "не хотів паніки". як казав сам Люся - "танкі ВСУ моглі давіть мірних житєлєй в пробках"(тобто порівняв з орками - шо так і робили б)
Арахамія теж говорив шо не нападуть, але десь у січні, типу там тільки 90000 орків, так шо ніт, ні нападут. І я навіть вірю, йому Демченко може сказав, а Демченка якраз пригрів ....... тадам..... ПОП.
так шо шо-шо, але ось це якраз можна "вмінити" йому. Типу спеціально внєдріл агєнта, а простодушна Бубочка не розкусила таке западло.
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01.07.2023 08:23 Відповісти
https://youtu.be/JMcAcOVwnqA
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01.07.2023 08:19 Відповісти
Це теж фейк , зрадойоб .? Чи їх найняв наш Генштаб , щоб вони збрехали що не хочуть йти в наступ. ?
..
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01.07.2023 08:26 Відповісти
У вас претензії до Штабу, а не до верховного,який перед цим відвідав Херсонщину з перевіркою боєздатності і виступив перед народом, що війни не буде.готуватися потрібно до шашликів. Дякуйте ЗСУ, що вони були в наявності, а не під асфальтом. Правда за це Порошенко має отримати подяку,а отримує суди
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01.07.2023 08:44 Відповісти
щодо ролі верховної шмарклі окрема розмова. я зараз говорю про панів генералів та маршалів,які здається,якісь там клятви давали,щось про офіцерську честь балаболили,патріотизм тощо...
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01.07.2023 08:49 Відповісти
Панів Генералів і Маршалів залиш в спокої, бо усім заправляють клоуни і ветеринари.
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01.07.2023 08:55 Відповісти
Що це за генерал, якщо їм заправляє клоун?
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01.07.2023 11:34 Відповісти
Так чия вина,що клоуна вибрали? Не Генерала,а ваша
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01.07.2023 12:36 Відповісти
Прошу відповіді.
Чи ви мали на увазі генерала армії якогось Гондураса?
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01.07.2023 13:11 Відповісти
Я не думаю, що це "фейк". Просто тупа та маніпулятивна пропаганда, негідна Генштабу.
Чому вони це роблять? А хто у нас кермує в Генштабі? "Генії" військової стратегії? Коли нема чим похвалитися на фронті... залишається тільки "а ось у москалів..."
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01.07.2023 09:29 Відповісти
ти не думав над головним ДЛЯ КОГО САМЕ розповсюджуються така інформація? І, головне, що в цьому шкідливого?
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01.07.2023 14:25 Відповісти
для таких лохів,як ти.
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01.07.2023 17:33 Відповісти
гнилоногая Ымперия всегда уязвима своими "дагестанцами". ну вот как кадыровцев - только бабло и "вяличие" держит в узде. понятно что Бабченко обосрался с его "путин умрет своей смертью в 96 лет"
его насадят как Каддафи, именно такие даги и прочие лезгины с бурято-якуто-ненцо-чукчами, тьху! и как тут не стать "нацистом" как наша Зеля то?
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01.07.2023 07:56 Відповісти
А яке ж "озброєння" може буть у "військовослужбовців Каспійської флотилії"? Це ж або моряки з кораблів або берегова охорона Тобто - піхота У них могло буть максимум стрілкове озброєння та БТРи Автомати з кулеметами псувать на сенсу Тільки двигуни БТРів (якщо вони у них були)
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01.07.2023 07:57 Відповісти
Як колишній військовий з лав морської піхоти, можу вас запевнити, що до складу бригад морського десанту входять підрозділи артилерії, танковий батальон, підрозділи ракетного прикриття ППО, саперний батальон з відповідною технікою, частини мат.забезпечення і радіо-технічної розвідки, підрозділи захищеного зв'язку і т.д. У радянські часи на Каспії СРСР тримав дві повноцінні бригади з достатньо потужним озброєнням із-за подій на кордоні з Іраном. Безумовно, у повному складі орки частини не перекидають, але згадайте важкі бої ВСУ з бригадою морпіхів з Примор'я. Так-що, там можуть бути і танки, і БМД та самоходні комплекси тіпа "Стріли" і "Тунгуски". Хотілось би вірити, що нашкодничали мордорівці по-повному.
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01.07.2023 08:25 Відповісти
Тоді інша справа Але вони вже давно комплектують навіть в/ч сухопутчиків моряками з кораблів Саме тому й зробив такий висновок Будем грішить на неточності у викладенні новини
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01.07.2023 08:44 Відповісти
За радянських часів я тривалий час служив у Комстегалівській бригаді морської піхоти Балт.Флот, місто Балтійськ) і зараз інколи займаюсь пошуком у соц.мережах інформації про цей підрозділ. Змінилась країна (з СРСР на РФ), але підходи до використання спеціальних частин залишились ті ж самі. Я був здивований, коли орки перекинули під Вугледар бригаду у повному складі. Зазвичай перекидають окремі невеликі підрозділи, або спеціально створені команди зі спеціалістів різних частин. Завдяки цьому, я перший раз потрапив до Гвінеї-Бісау через три тижні після народження доньки. Так робило і командування орків на початку війни. На території військової частини, де я проходив службу, був збудований меморіал на вшанування загиблих військовослужбовців цієї частини у гарячих точках. Тоді там було близько двадцяти фамілій, зараз їх більше шестисот. І це при тому, що бригаду в Україну не перекидали. Мабуть, оркам геть хріново, якщо вони випалють у ближніх боях елітні частини, а від відео з полоненими кацапськими "морпєхамі" я чуть не вмер від реготу. Маю надію, що скоро поженуть наші козаки оцю кацапську босоту "до самих, до окраїн"
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01.07.2023 09:08 Відповісти
У Афганістані трохи не повально солдат з тримісячною підготовкою одягали "десантниками" Мабуть - "для підняття духу" (чийого саме - не зрозуміло) Так там вислів ходив: "Ты можешь натянуть на здорового "быка" хоть три тельняшки и голубой берет - десантником от этого они не станет!"
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01.07.2023 09:16 Відповісти
У Афгані чорнову роботу виконували частини, які у повному складі були туди перекинуті, у повному штатному розкладі. Строковики, які вислужили терміни військової служби, звільнялись у запас, а на їхні місця приходила молодь, яка в учебці стріляла один раз "трі пробних, шесть зачьотних". Я звісно трохи утрирую, але більшість була після курса молодого бійця. Ось ці частини і понесли основні втрати. Команди з елітних частин, інколи у складі виключно з офіцерів, прапорів і свєрчков, виконували найскладніші завдання і несли мінімальні втрати. Я це бачив на свої очі і тому впевнений, що боєздатною є тільки професійна армія. Витрати на таку армію значно більші, але користь від неї переважує їх. Це і потрібно було робити Україні, а ми будували армію по радянському зразку і тільки з 2014 року з'явились якісь зміни. Маю надію, що після нашої перемоги військова концепція буде змінена з урахуванням цієї війни.
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01.07.2023 09:30 Відповісти
Ти не враховуєш характеру війни Афганістан - це скоріше "військова експедиція" а у нас - повномасштабна війна Одними "кадровими" нічого не зробиш Це та сама війна про яку кажуть що її починвають кадрові військові а закінчують учителі й бухралтери з трактористами Ми кацапські "кадри" перемололи ще до осені минулого року І вони до подібного не були готові!
Тому найкращй варіант - змішаний Спочатку базова підготовка (призов) а потім контрактна служба в кадрових частинах Тоді будемо мать кадрові вмотивовані частини які не будуть завантажені базовою підготовкою призваних
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01.07.2023 12:14 Відповісти
Це за книжкою "Тактика" для курсантів. Зараз вони можуть розраховувати на 2-3 ржаві камази.
Тихоокеанських танкістів-торпедістів минулою осінню на Харківщині пачками ловили. Без крейсерів та есмінців.
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01.07.2023 10:49 Відповісти
Не хочуть здихати за лаптєфюрера? Непарадку.
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01.07.2023 08:07 Відповісти
а тим часом в ****.х

В Кирове р****ок по пояс застрял в трясине у городского цирка
https://www.gazeta.ru/family/news/2023/07/01/20784932.shtml
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01.07.2023 08:09 Відповісти
Кавказькі вівцелюби згадали про свою "гордість і любов до незалежності"? Що, і гроші вже не допомогають? Чи вони здатні виказувати свою спроможність лише грабуючи цивільних?
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01.07.2023 08:39 Відповісти
 
 