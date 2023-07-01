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Глава ЦРУ Бернс таємно відвідував Київ та ознайомився з амбітним планом визволення окупованих територій, - The Washington Post

бернс

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку червня відвідав з неоголошеним візитом Київ й зустрівся з політичним і військовим керівництвом України, обговоривши плани протидії російській агресії.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на офіційних представників, знайомих з перебігом візиту, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса на початку цього місяця представники української влади представили амбітну стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів з Москвою щодо припинення вогню до кінця року",- зазначається в повідомленні.

За інформацією видання, поїздка Бернса, про яку раніше не повідомлялося, передбачала зустрічі з президентом Зеленським і керівництвом української розвідки. Візит відбувся у важливий момент, коли ЗСУ докладали зусиль, щоб здобути перевагу в довгоочікуваному контрнаступі, але ще не розгорнули більшості своїх навчених і оснащених штурмових бригад.

Уточнюється, що мета поїздки глави ЦРУ полягала в тому, щоб підтвердити зобов’язання адміністрації Байдена стосовно обміну розвідувальною інформацією задля допомоги Україні у захисті від російської агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ЦРУ Бернс таємно відвідав Китай, щоб "розморозити" відносини між державами, - Financial Times

Газета з посиланням на джерела зазначає, що у приватному порядку військове командування в Києві висловило Бернсу упевненість у своїх цілях повернути значну частину території до осені; перемістити артилерію та ракетні системи ближче до лінії розмежування з контрольованим Росією Кримом; просуватися далі на схід України та вже після цього розпочати переговори з Москвою.

"Росія вестиме переговори лише тоді, коли відчуватиме загрозу", - цитує видання одного з офіційних представників української сторони.

У публікації зазначається, що ЗСУ зазнали значних втрат, адже вони змушені долати щільні мінні загородження та добре укріплені райони. Складна місцевість зробила українські війська уразливими для російських авіаударів і ракетних атак. Зеленський визнав, що контрнаступ іде "повільніше, ніж хотілося б", а офіційні особи підтвердили знищення кількох танків Leopard 2 і бойових машин Bradly, пише видання.

Однак міністр оборони України Олексій Резніков заперечив скептикам, заявивши, що "головна подія" ще попереду. Своєю чергою головнокомандувач Валерій Залужний закликав до терпіння, заявивши, що наступ ведеться старанно, наскільки це можливо.

Також читайте: Путін не налаштований на переговори та досі вірить, що може розтрощити Україну, - директор ЦРУ Бернс

Військові аналітики зауважують, що мета України примусити РФ до переговорів є амбітною, враховуючи потужну оборону Росії, однак не виключають, що це може статися.

Автор: 

ЦРУ (142) деокупація (950) Бернс Вільям (64) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+33
Директор ЦРУ приезжал, чтобы послушать зелёные басни о переговорах с Ху#лом? Так я и поверил. Привёз он очередной компромат на Зелю с Дерьмаком и пообещал его обнародовать, если будут дальше п#здеть за такие переговоры.
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01.07.2023 08:20
+27
Дорогий пане Залужний. Я Вас дуже прошу: не розказуйте справжні плани штатівцям. Будь ласка.

Нехай Буданов і Зе їм по вухах їздять.

А Ви робіть, як знаєте. Потім, коли вони кліпатимуть, хай той же Буданов і Зе скажуть, що вони до цього жодним боком, а Ви виходили з нових обставин.

Я їм не вірю. Вони обмінюються інфою з москалями.

Те, що вони заборонили стріляти по герасимову, під час бунту пригожина, ще не дозволили на 24,02,2023 провести акцію від розвідки - дуже тривожні дзвіночки.

І до москалів цей персонаж теж катався.

Бережіть себе, наших хлопців і Україну.
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01.07.2023 08:04
+25
У зелених якщо амбітний план значить будуть красти.
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01.07.2023 08:12
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Світ грає в "моя хата скраю" - всі кроки допомоги відстають на пару кроків агресора.
Де десант невідомих пісочних людинок (НАТО) на ЗАЕС в березні-квітні 2022?
Де закрите небо в травні 2022?
Де..., Де.. ?
Дешевше зараз рознести тамагавком пуйло по хремлю (чи де воно там ховається), потім Барвіху, Рубльовку, ... та висловити глибоку стурбованість (може це божа кара така)!
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01.07.2023 10:40 Відповісти
Номерний "Чувпило", чого американці повинні робить роботу за нас,коли у нас президент зрадник, вся ОПа також зрадники, ну в купа тупих 73процентних уіпнєй і иудаків, які це чучело привели до влади. 73процента дегенератів. Це багато.
Нічого і цих уіпанів,разом з зеленими пітарасам заженемо "трусами на край географії"Будуть зелені виборці бикувать, "зароблять "в кабіну"Ну вже УЙ ви, а нє мальчік з "крівова рога". Ми просто їх порозриваємо на куски. Ломтями настругаємо
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01.07.2023 10:57 Відповісти
А лисому самозванцю з Білорусі, уже злили з ОПУ невідомі істоти на посаді, «неУкраїнську операцію» чи як??
Він знову подякує Зеленському … Хоть паржом… Зробимо їх, ще раз!
Пильнуймо Україну !!! Контролюймо привладних та їх призначенців !!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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01.07.2023 10:47 Відповісти
Добрий знак для ЗСУ. Скоро буде нова зброя.
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01.07.2023 11:07 Відповісти
ПростоПерестатьСтрелять, це не добрий знак.
Це кацапські щури, які керують країною, дають можливість хазяям укріпити позиції і запастись ракетами.
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01.07.2023 11:39 Відповісти
скорее плохой знак
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01.07.2023 17:07 Відповісти
Х-ня это все....цель, скорее всего, была совсем другая....не нужно из людей делать дураков....
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01.07.2023 11:07 Відповісти
а никто из вас, дураков людей и не делает
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01.07.2023 11:32 Відповісти
Бернс приехал предупредить зе и ко не вешать лапшу на уши штатам.Отсюда и очередные планы зелени до конца года(с перепуга). Удивляет словесный понос Буданова в средствах массовой инфо,второй абристович или хитроожопые предположения Резникова. Но а Зе как всегда не уважает каждого гражданина Украины.Отсюда его видосики и клиническая любовь к любой хвальбе и мания своего величия.Бернса интересовала истинная картина на фронте с разных уст. Для меня однозначно,своё дело делает только ВСУ. Вся другая государственная номенклатура в своей работе или бездарна или вредна для Украины.
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01.07.2023 11:24 Відповісти
можёт и так, а можёт и нёт.
да ты то че? тёбё что то к этому то?
никто кромё Сварога нё знаёт как дёла у низших сущёств, только Он знаёт правду, болёё того, Он ёе дёлаёт!
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01.07.2023 13:01 Відповісти
Да ты чо? По всей вероятности правду знаешь сделанный зелёным Саврогой.
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01.07.2023 19:56 Відповісти
ЗАЧЕМ Бернсу знать планы ? Если Бернсу показали планы, он ОБЯЗАТЕЛЬНО доложит Селивану, а через сутки об этом будут знать в ху..лостане. К сожалению так постоянно и бывает. Приехала крыса, вынюхала всё. Всё что нужно ему знать можно было и по скайпу обсудить. Зеленскому ему нужно было ОДИН ВОПРОС задавать : где поставки ОРУЖИЯ по ЛЕНДЛИЗУ ??????????????????????
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01.07.2023 11:30 Відповісти
поставки оружия по лендлизу будут сразу же как зелёная шобла повиснет на фонарях вдоль Хрещатика
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01.07.2023 11:33 Відповісти
А должны давать оружие, не зная планов ?
Чтоб завтра рашка в бою захватила новейшие технологии и о них сразу будут знать в х**лостане ?
Так такое уже было в 15 под Дебальцево и им больше не хочется
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01.07.2023 11:37 Відповісти
А что там новейшего, технологии 80-ых годов?
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01.07.2023 12:46 Відповісти
60-хх
и даже 40-хх
правда русню мочить это не запрещает.
давай больше - Колесо, технология древних веков, Вывод - Запад снабжает армию Ермака технологиями египтян и гиксосов!!! зрада, не?
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01.07.2023 13:04 Відповісти
Ты не юли, а на вопрос ответь. Бредли - это новейшая технология?
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01.07.2023 13:12 Відповісти
США поставляла СССР оружие по ЛЕНД ЛИЗУ - КАРАВАНАМИ судов !!!" ТЫСЯЧИ танков, самолётов, боеприпасов, аммуниции, горючего, тушенки и т.д и т.п. И никто о "технологиях" не задумывался. Была одна цель - победить Германию. И только ЭТО спасло СССР от уничтожения.
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01.07.2023 14:05 Відповісти
Ой, ли... СССР не делал необходимый для танков алюминий ..И его везли караванами...Это технологии или что ? СССР не делал авиабензин . И его везли танкерами...Это технологии или как ?
У Гитлера не марганца для брони...И усатый до 21-го июня вез ему составами... Это "никто не думал о технологиях" ?
К тому ж , в ту эпоху количество реально многое решало. А сегодня всё решает качество . То есть - технологии.
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01.07.2023 14:19 Відповісти
Ок ! Качество и количество как ты говоришь. Пусть Запад передаст (как в СССР) НЕ 10 000 танков , а всего 2000 , не 20 000 сомолетов, а всего 1000 , не 450 000 автомашин, а всего 10000 внедорожников, не 5000 пушек и реактивных систем, а всего 1000 . Теперь по качеству : пусть Запад передаст не самые современные танки Абрамс, а 80-90 годов, не F-35 и даже не F-22, а F-16. Так же и с ракетным оружием и пушками.
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01.07.2023 17:10 Відповісти
Так о чем галдёж ?! Кто против ?!
Те , кто говорит "Пусть Запад нам даст" не задают себе вопрос : А с херов ли Запад должен тому , кто "никому ничего не должен"? Это что - копейки?

Запад даст. Как только Зеля выполнит условия Запада . Но он не выполняет. Ну - Запад поэтому не дает.

Формула договора предельно проста. Запад помогает только демократическим странам . Украина - геть не демократическая страна. И зеля демонстративно и саботажно не проводя реформ по демократизации страны, волает "Нам Запад не даёт" ...

Вы думаете - он это Западу кричит? Ошибаетесь. Это он для вас демонизирует Запад,
чтоб потом слить УКраину х**лу и свалить вину на Запад...

А виноват зеля и только он. Ведь это он тормозит реформы. И из-за этого ВСУ не получает так нужного оружия... Вина, правда, небольшая. Он работает на лубярнку. Всего и делов.
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01.07.2023 22:26 Відповісти
Алё, какие реформы, война сейчас. Зеленский ЗАКОННО избранный Президент. Будут выборы, возможно будет другой избран. Это и есть Демократия. Кто работает на лубянку должна сказать разведка. Не думаю что у тебя есть информация.
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01.07.2023 23:32 Відповісти
А ты глаза разуй - будет и у тебя.
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02.07.2023 00:19 Відповісти
Понятно, у тебя нет информации, а есть только эмоции. Есть подозрение что Дерьмак - агент, это так. На счёт Зеленского можно сказать одно : Украине ПОВЕЗЛО что НЕ Порошенко, эта барыга бы точно сдала бы уже всю территорию и вместе со свинорчуками сбежала. Или бы заскулила о переговорах с ху..лом. Так что по большому счету к Зеленскому серьёзных претензий пока нет. Делает что может, на что способен.
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02.07.2023 11:25 Відповісти
Так. Повинні.
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01.07.2023 18:23 Відповісти
Амбициозным - это на сколько тысяч жертв больше ?
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01.07.2023 11:35 Відповісти
а тебе что надо?
Страйкеры тоже дают.
Бредли это технология, которая как Б-52 - нахер новее то?
если она круче чем любая совковая хрень, то да, давайте тыщу.
или те надо шоб спец. под ВСУ разработали БМП шоб была как ты скажешь - технология сегодня и сразу. Оно работает? Да. Так что ты либо кацап, либо дурак, впрочем даже неважно. Байденовцы ее юзают? Да! ну так че ты хотел? дают - "бо могут". дякуй.ТЕ
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01.07.2023 13:19 Відповісти
"Під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса на початку цього місяця представники української влади представили амбітну стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів з Москвою щодо припинення вогню до кінця року"

Нічого не нагадує?
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01.07.2023 11:37 Відповісти
може помолитись Гераклу?
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01.07.2023 13:05 Відповісти
Вас вже випустили з дурки, чи лікар забув кабінет закрити?
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01.07.2023 13:06 Відповісти
ну так то не я дикун шо кричу в кожному другому коменті - Батінко богообразіце, памагі.
ти сам подумай, якщо Всесвіту 7000 років, то чо ти ще до сих пір не в печері, але кричиш про газоподібних істот?
просто - нема, не було і не буде ніяких т.з. "богів". я тобі казав - напр. - є лісосмуга - 200км., ширина 50м., тобі на вибір рушниця, ліхтар(і ліхтар), або "біблія". а, в лісосмузі є один вовк.
Що ти вибереш?
Ну от, за що я і базарю, ви всі такі, лицеміри.
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01.07.2023 13:14 Відповісти
Как обычно - самое колаборантное говно прикопали посередине статьи вот оно:

"вернуть значительную часть территории к осени; переместить артиллерию и ракетные системы поближе к линии разграничения с контролируемым Россией Крымом; продвигаться дальше на восток Украины и уже после этого начать переговоры с Москвой.

Сравните с популистской брехнёй зели для народа , который "не стоит 7 миллиардов": Мы никогда не пойдём на заморозку конфликта... Все территории должны быть освобождены... 3.14ун паршивый...

На самом деле ему пох война - он к выборам готовится..ему - для этого - главное перестать стрелять..А что в этом случае рашка выскользнет из под санкций...что УКраина не увидит от рашки репараций - это ему пох. Абы выборы. Дальше в голову лезут только слова, за которые точно бан .

Теперь о выборах ...8 миллионов беженцев за границей ... несколько миллионов под оккупацией... Это ж клёво, да, зеля... Не зря ж ты своих послов всюду назначаешь - фальсифицировать там голоса...
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01.07.2023 11:52 Відповісти
Он не готовится к выборам, во время войны выборов не будет. При этом, чтобы победить на выборах, надо победить в войне. Проигравший в войне не будет президентом сразу по многим причинам.
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01.07.2023 12:44 Відповісти
извини, но нё знаю как сфальцифицировать мона за границёй выборы.
ёсли дажё опросы и по камёрам = напримёр столько то пришло чёлов проголосовать, но получилось как у вас - 146%?
поднимётся шум.
кстати, иди на корабль, кацап.
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01.07.2023 13:09 Відповісти
Не вішай ярлики, не розібравшись. Чому ти вирiшив, що він кацап? Що він сказав неправильно?
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01.07.2023 14:35 Відповісти
та хоча б тому шо йо-кає.
ну і крики - виділені висери, ой, текст.
слухай, мені то якось тупо читати, колди мені щось вдовблюють
чому мені треба оце пітушине ёёёёёёё-кання виділеними буквочками читати, це типу - "я вам убогім гаварю"???
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01.07.2023 15:46 Відповісти
То в тебе нюх на кацапiв.
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02.07.2023 15:06 Відповісти
Разговоры - ерунда. Лучше бумаги. Еще лучше - действие. Еще лучше - самолеты и ракеты дальнего рд
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01.07.2023 12:01 Відповісти
Потім він збагне, що над ним пошуткували.
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01.07.2023 12:04 Відповісти
А з єрмачилою зустрічався?
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01.07.2023 12:29 Відповісти
Вільям Бернс - проросійськи налаштована людина. Він працював у Москві та писав проросійські статті, де виступав різко проти членства України в НАТО. Восени 2021р приїжджав тиснути на Київ з метою виконання "мінських домовленостей", тобто здачі територій хуьлу, "а не те той нападе - тримає біля кордонів 150тис солдатів" Я б не довіряв йому нічого!!!
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01.07.2023 12:41 Відповісти
+++++
АБСОЛЮТНО !
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01.07.2023 18:25 Відповісти
Сподіваюся, справжнiй план йому не показали?
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01.07.2023 14:22 Відповісти
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02.07.2023 11:57 Відповісти
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