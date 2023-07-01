Глава ЦРУ Бернс таємно відвідував Київ та ознайомився з амбітним планом визволення окупованих територій, - The Washington Post
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку червня відвідав з неоголошеним візитом Київ й зустрівся з політичним і військовим керівництвом України, обговоривши плани протидії російській агресії.
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на офіційних представників, знайомих з перебігом візиту, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса на початку цього місяця представники української влади представили амбітну стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів з Москвою щодо припинення вогню до кінця року",- зазначається в повідомленні.
За інформацією видання, поїздка Бернса, про яку раніше не повідомлялося, передбачала зустрічі з президентом Зеленським і керівництвом української розвідки. Візит відбувся у важливий момент, коли ЗСУ докладали зусиль, щоб здобути перевагу в довгоочікуваному контрнаступі, але ще не розгорнули більшості своїх навчених і оснащених штурмових бригад.
Уточнюється, що мета поїздки глави ЦРУ полягала в тому, щоб підтвердити зобов’язання адміністрації Байдена стосовно обміну розвідувальною інформацією задля допомоги Україні у захисті від російської агресії.
Газета з посиланням на джерела зазначає, що у приватному порядку військове командування в Києві висловило Бернсу упевненість у своїх цілях повернути значну частину території до осені; перемістити артилерію та ракетні системи ближче до лінії розмежування з контрольованим Росією Кримом; просуватися далі на схід України та вже після цього розпочати переговори з Москвою.
"Росія вестиме переговори лише тоді, коли відчуватиме загрозу", - цитує видання одного з офіційних представників української сторони.
У публікації зазначається, що ЗСУ зазнали значних втрат, адже вони змушені долати щільні мінні загородження та добре укріплені райони. Складна місцевість зробила українські війська уразливими для російських авіаударів і ракетних атак. Зеленський визнав, що контрнаступ іде "повільніше, ніж хотілося б", а офіційні особи підтвердили знищення кількох танків Leopard 2 і бойових машин Bradly, пише видання.
Однак міністр оборони України Олексій Резніков заперечив скептикам, заявивши, що "головна подія" ще попереду. Своєю чергою головнокомандувач Валерій Залужний закликав до терпіння, заявивши, що наступ ведеться старанно, наскільки це можливо.
Військові аналітики зауважують, що мета України примусити РФ до переговорів є амбітною, враховуючи потужну оборону Росії, однак не виключають, що це може статися.
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Де десант невідомих пісочних людинок (НАТО) на ЗАЕС в березні-квітні 2022?
Де закрите небо в травні 2022?
Де..., Де.. ?
Дешевше зараз рознести тамагавком пуйло по хремлю (чи де воно там ховається), потім Барвіху, Рубльовку, ... та висловити глибоку стурбованість (може це божа кара така)!
Нічого і цих уіпанів,разом з зеленими пітарасам заженемо "трусами на край географії"Будуть зелені виборці бикувать, "зароблять "в кабіну"Ну вже УЙ ви, а нє мальчік з "крівова рога". Ми просто їх порозриваємо на куски. Ломтями настругаємо
Він знову подякує Зеленському … Хоть паржом… Зробимо їх, ще раз!
Пильнуймо Україну !!! Контролюймо привладних та їх призначенців !!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
Це кацапські щури, які керують країною, дають можливість хазяям укріпити позиції і запастись ракетами.
да ты то че? тёбё что то к этому то?
никто кромё Сварога нё знаёт как дёла у низших сущёств, только Он знаёт правду, болёё того, Он ёе дёлаёт!
Чтоб завтра рашка в бою захватила новейшие технологии и о них сразу будут знать в х**лостане ?
Так такое уже было в 15 под Дебальцево и им больше не хочется
и даже 40-хх
правда русню мочить это не запрещает.
давай больше - Колесо, технология древних веков, Вывод - Запад снабжает армию Ермака технологиями египтян и гиксосов!!! зрада, не?
У Гитлера не марганца для брони...И усатый до 21-го июня вез ему составами... Это "никто не думал о технологиях" ?
К тому ж , в ту эпоху количество реально многое решало. А сегодня всё решает качество . То есть - технологии.
Те , кто говорит "Пусть Запад нам даст" не задают себе вопрос : А с херов ли Запад должен тому , кто "никому ничего не должен"? Это что - копейки?
Запад даст. Как только Зеля выполнит условия Запада . Но он не выполняет. Ну - Запад поэтому не дает.
Формула договора предельно проста. Запад помогает только демократическим странам . Украина - геть не демократическая страна. И зеля демонстративно и саботажно не проводя реформ по демократизации страны, волает "Нам Запад не даёт" ...
Вы думаете - он это Западу кричит? Ошибаетесь. Это он для вас демонизирует Запад,
чтоб потом слить УКраину х**лу и свалить вину на Запад...
А виноват зеля и только он. Ведь это он тормозит реформы. И из-за этого ВСУ не получает так нужного оружия... Вина, правда, небольшая. Он работает на лубярнку. Всего и делов.
Страйкеры тоже дают.
Бредли это технология, которая как Б-52 - нахер новее то?
если она круче чем любая совковая хрень, то да, давайте тыщу.
или те надо шоб спец. под ВСУ разработали БМП шоб была как ты скажешь - технология сегодня и сразу. Оно работает? Да. Так что ты либо кацап, либо дурак, впрочем даже неважно. Байденовцы ее юзают? Да! ну так че ты хотел? дают - "бо могут". дякуй.ТЕ
українськоївлади представили амбітну стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів з Москвою щодо припинення вогню до кінця року"
Нічого не нагадує?
ти сам подумай, якщо Всесвіту 7000 років, то чо ти ще до сих пір не в печері, але кричиш про газоподібних істот?
просто - нема, не було і не буде ніяких т.з. "богів". я тобі казав - напр. - є лісосмуга - 200км., ширина 50м., тобі на вибір рушниця, ліхтар(і ліхтар), або "біблія". а, в лісосмузі є один вовк.
Що ти вибереш?
Ну от, за що я і базарю, ви всі такі, лицеміри.
"вернуть значительную часть территории к осени; переместить артиллерию и ракетные системы поближе к линии разграничения с контролируемым Россией Крымом; продвигаться дальше на восток Украины и уже после этого начать переговоры с Москвой.
Сравните с популистской брехнёй зели для народа , который "не стоит 7 миллиардов": Мы никогда не пойдём на заморозку конфликта... Все территории должны быть освобождены... 3.14ун паршивый...
На самом деле ему пох война - он к выборам готовится..ему - для этого - главное перестать стрелять..А что в этом случае рашка выскользнет из под санкций...что УКраина не увидит от рашки репараций - это ему пох. Абы выборы. Дальше в голову лезут только слова, за которые точно бан .
Теперь о выборах ...8 миллионов беженцев за границей ... несколько миллионов под оккупацией... Это ж клёво, да, зеля... Не зря ж ты своих послов всюду назначаешь - фальсифицировать там голоса...
ёсли дажё опросы и по камёрам = напримёр столько то пришло чёлов проголосовать, но получилось как у вас - 146%?
поднимётся шум.
кстати, иди на корабль, кацап.
ну і крики - виділені висери, ой, текст.
слухай, мені то якось тупо читати, колди мені щось вдовблюють
чому мені треба оце пітушине ёёёёёёё-кання виділеними буквочками читати, це типу - "я вам убогім гаварю"???
АБСОЛЮТНО !