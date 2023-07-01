Глава ЦРУ Бернс таємно відвідував Київ та ознайомився з амбітним планом визволення окупованих територій, - The Washington Post

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку червня відвідав з неоголошеним візитом Київ й зустрівся з політичним і військовим керівництвом України, обговоривши плани протидії російській агресії.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на офіційних представників, знайомих з перебігом візиту, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса на початку цього місяця представники української влади представили амбітну стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів з Москвою щодо припинення вогню до кінця року",- зазначається в повідомленні.

За інформацією видання, поїздка Бернса, про яку раніше не повідомлялося, передбачала зустрічі з президентом Зеленським і керівництвом української розвідки. Візит відбувся у важливий момент, коли ЗСУ докладали зусиль, щоб здобути перевагу в довгоочікуваному контрнаступі, але ще не розгорнули більшості своїх навчених і оснащених штурмових бригад.

Уточнюється, що мета поїздки глави ЦРУ полягала в тому, щоб підтвердити зобов’язання адміністрації Байдена стосовно обміну розвідувальною інформацією задля допомоги Україні у захисті від російської агресії.

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Газета з посиланням на джерела зазначає, що у приватному порядку військове командування в Києві висловило Бернсу упевненість у своїх цілях повернути значну частину території до осені; перемістити артилерію та ракетні системи ближче до лінії розмежування з контрольованим Росією Кримом; просуватися далі на схід України та вже після цього розпочати переговори з Москвою.

"Росія вестиме переговори лише тоді, коли відчуватиме загрозу", - цитує видання одного з офіційних представників української сторони.

У публікації зазначається, що ЗСУ зазнали значних втрат, адже вони змушені долати щільні мінні загородження та добре укріплені райони. Складна місцевість зробила українські війська уразливими для російських авіаударів і ракетних атак. Зеленський визнав, що контрнаступ іде "повільніше, ніж хотілося б", а офіційні особи підтвердили знищення кількох танків Leopard 2 і бойових машин Bradly, пише видання.

Однак міністр оборони України Олексій Резніков заперечив скептикам, заявивши, що "головна подія" ще попереду. Своєю чергою головнокомандувач Валерій Залужний закликав до терпіння, заявивши, що наступ ведеться старанно, наскільки це можливо.

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Військові аналітики зауважують, що мета України примусити РФ до переговорів є амбітною, враховуючи потужну оборону Росії, однак не виключають, що це може статися.