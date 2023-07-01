Ворог обстрілює Харківщину, поранено чоловіка, - ОВА
Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, як зазначається, під ударами російських окупантів перебували Гатище, Огірцеве, Дворічанське, Синьківка та інші населені пункти.
У Синьківці Куп'янського району внаслідок ворожого артилерійського обстрілу зазнав поранення та був госпіталізований 57-річний цивільний чоловік.
Синєгубов також інформує, щор триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили 6,7 га території та знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів.
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