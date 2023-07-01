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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні скасували карантин, запроваджений у зв’язку з COVID-19

карантин,локдаун

З 1 липня 2023 року на всій території України скасований карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Відповідна постанова КМУ оприлюднена на Урядовому порталі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Скасувати з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 р. на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у документі.

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При цьому в Україні продовжать роботу пункти вакцинації від COVID, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

"COVID-19 нікуди не зникає, а SARS-CoV-2 циркулюватиме надалі. Тому вакцинація залишається рекомендованою, пункти щеплення працюватимуть", - пояснив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Щеплення проти COVID-19 залишаються рекомендованими і безоплатними. Зараз на рівні країни є понад 7 млн доз вакцини.

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Вакцинуватися, згідно з рекомендаціями ВОЗ, мають насамперед люди з груп ризику: вагітні, особи віком 60+, імуноскомпрометовані, а також працівники об’єктів критичної інфраструктури.

Вакцинація проти COVID-19 є рекомендованою, але не обовʼязковою. Базовий курс щеплення складається з двох вакцин (або з однієї, якщо використовується однодозна вакцина "Джонсон"). Після того роблять перший бустер і другий бустер. На сьогодні це рекомендована схема - базова для 95% українців.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+13
🤣🤣🤣
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01.07.2023 09:03
+9
Карантин скасовано 24.02.2022.
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01.07.2023 09:15
+6
Не понял, а он что, действовал до сих пор?
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01.07.2023 09:09
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01.07.2023 09:03 Відповісти
😂😂😂
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01.07.2023 09:09 Відповісти
Не понял, а он что, действовал до сих пор?
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01.07.2023 09:09 Відповісти
Так, і також у звʼязку з цим купа постанов які втрачають чинність. Наприклад, на ліки з переліку (антибіотики, розчини для інфузій і т.д.)повертається НДС 7%.
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01.07.2023 09:16 Відповісти
А хіба він був?
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01.07.2023 09:12 Відповісти
Слава Аллаху, Зевсу, или что там за газообразное ссущество за главаря над стадом?
Кстати, Невзоров чуть не обосрался, высрал шо всем будет трудно ибо вирус это - "как вы в ресторан пришли, но побежали в сортир и начали там тряпку жевать"(типо - поражает то что вообще вирусам не "притаманно" делать)
А вроде же скептик. Я то сразу отбросил копыта панику и вирус не трогает быдло.
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01.07.2023 09:13 Відповісти
Невзоров "хороший русский", йому не звикати ганчiрку жувати, вони майже всi це роблять
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01.07.2023 09:26 Відповісти
ну якщо вже він, у котрого забрали бізнес, котрий втратив друзів, майно, все = "хароший рускій", то я вже не знаю хто тоді - дуже хароший.
до речі він вже ж українець.
правда попи шо наші шо орківські ненавидять його - бо їх опускає і висміює.
ти сам то слухав Невзорова? вон на Ютубі просто набери - новини смачно подає, звиворітливо(тільки що придумав слово) кретинізує русню і деколи лиже жёппу Зелі(що огидно, бо Зелю весь народ ненавидить, нацист, розв.язник війни проти братської русні(шутка))
реально - він і Бабченко хоче розвалу Парашки. ну де ти більш хороших візьмеш? Бабченко теж атеїст. в смислі нормальний чєл.
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01.07.2023 09:37 Відповісти
Не сотвори собі кумира, атеїст. Невзоров тим і бере що вміє підібрати слова і створити ефімерні форми. Жодної реальної цінності він не несе, бо якби ніс то б працював на москалів.
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01.07.2023 09:48 Відповісти
саме так, Невзоров не раз каже шоб не вірити на 100% навіть йому ж.
він і каже на себе - продажний флібустьєро-кондотьєр та мерзотник.
саме тому я чуть(мало) не обісрався коли він вилизав жёппу Зелі, типу - "Зеленський як зловив західних партнерів за горло шоб дали самольоти, то не випустить"....
дуже дивно просто після того шо цей пан казав - Нічого не брав у влади України.
тобто або бреше, або.... ну, дурнем його аж ніяк не назву.
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01.07.2023 10:07 Відповісти
Невзоров - типичный "хороший русский", чья миссия - окучивать тех, кто раскусил более топорно работающих кацев и латыниных. Лицемерный и абсолютно беспринципный кусок говна. Причём этого своего качества не только не скрывает, но и гордится, периодически напоминая аудитории. А паства развесила уши и аплодирует, думая, что это великий так шутят-с.

Неудивительно, что он с Зе нашли друг друга.
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01.07.2023 10:07 Відповісти
може й так, але попів опускає абсолютно щиро.
а може й ні - я вище відповів комусь тут.
зате - прямо каже шо продажний, а це - дуже круто, хоча б завжди буде мужиком. наразі опускає путіністів - так чого ж ненавидіти його? тим більше шо йому реально гебня наступила на хвіст, і він сам не очікував такого, хоч в Ізраїлі йому сказали шо - "могут такі бить проблєми", але він мужньо виступив і гебня зробила його нев.їздним до Параші взад.
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01.07.2023 10:12 Відповісти
Може його Зеленський купив для майбутніх виборів?
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01.07.2023 10:49 Відповісти
не думаю, бо лЮба дикторкиня на лЮбому каналі скаже - Це атеїст, ату його = все, як мінімум нуль результату від Невзорова не буде.
у нас же бидло, ой, наріт, на 90% т.з."віруючі"
правда незнамо в що, але "віруючі".
раби, бидло
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01.07.2023 11:04 Відповісти
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01.07.2023 09:14 Відповісти
Карантин скасовано 24.02.2022.
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01.07.2023 09:15 Відповісти
А які причини скасування карантину ? (Не відміни, як в указі - а скасування).

Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Тобто, мета досягнена ? Я серйозно питаю.

Звичайно, я в курсі того, що робилося під час ковідосказу, зараз дууууже цікаві і нові факти спливають, окремі "борці" навіть тупо зливаються (привіт цукеру з факт-чекерами і кловуну з Оттави).

І ширка вже не обов'язкова ? Вау. А чому з роботи звільняли, в транспорт не пускали і на навчання ?
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01.07.2023 09:22 Відповісти
Фак - чекери - це просто інструмент впливу на стадо.
Яскравий приклад - коли їх притиснули в суді, адвокати фейсбук сказали - шо Фак чекери - просто говорять лише свою суб'єктивну думку - як бабки під підїздом
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01.07.2023 09:34 Відповісти
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01.07.2023 09:27 Відповісти
А який відсоток був реально смертей від ковід? А не від серцево судинних наприклад?
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01.07.2023 09:49 Відповісти
Ти неможеш знати чи був толк від карантину, бо ти неможеш знати що би було якби карантину не було чи якби він був більш чи менш строгий чим він був. І навіть 20 міліонів житів з 8 міліардів !!! це багато, особливо якщо в цих 20 міліонах твої рідні. А якщо ти один з цих 20 міліонів то взагалі жопа. Про наслідки корони такі як втрата нюху чи тромбоз ще треба згадати і якщо з першим можна жити довго то з другим ні. Кількість тромбозів в людей до 40 років після корони виросла в рази.
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01.07.2023 09:54 Відповісти
От ще би знати після корини чи після вакцини ці тромбози. Чому завжди якщо чогось не знають то це за ковідобісів?
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01.07.2023 10:34 Відповісти
Є лікарі які прямо заявляють що після коронавірусу випадки тромбозу в молодих чоловіків збільшились в рази. Є статистика яка це підтверджує. Цього достатньо. А чи вакцина чи корона то вже на любителя бо якби не було корони то і вакцини би не було. Одним словом китайський комуністичний режим повинен бути знищений.
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01.07.2023 10:40 Відповісти
Мій брат в 45 років, бувший спортсмен, підтримував форму(басейн, спортзал). Після легкого ковіду опинився на операційному столі
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01.07.2023 11:12 Відповісти
У мене тромбози почалися після важкого ковіду. Але я не був вакцінований, бо тоді в наявності в Україні ще не було вакцин. В деяких після вакцин . Тому таке
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01.07.2023 11:23 Відповісти
Мій помер в 37 від тромбозу, був дуже добре фізично розвинений.
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01.07.2023 11:25 Відповісти
А чим вас лікували від важкого ковіду? Візміть виписний епікриз та поцікавтесь призначеннями та побічною дією ціх ліків.
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01.07.2023 11:26 Відповісти
Мій брат.
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01.07.2023 11:29 Відповісти
Є лікарі які прямо заявляють що після вакцинації від коронавірусу випадки тромбозу в молодих чоловіків збільшились в рази. Є статистика яка це підтврджує. Цого достатьно. І те що це вакцина вам ковідобісам звичайно не подобається. Одним словом яке вам діло до китайського комуністичного резиму?
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01.07.2023 11:23 Відповісти
Яке тобі діло до того яке мені діло?
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01.07.2023 11:32 Відповісти
В Скандінавії Шведи не ввели карантин, потім пошкодували.
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01.07.2023 10:52 Відповісти
Брехня.
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01.07.2023 10:07 Відповісти
лохотрон над избирателями 2019 прошёл успешно. такое тупое послушание при простуде являлось так же маркером для нападения. кацапы и малороссы не учли только менталитет Украинцев
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01.07.2023 09:29 Відповісти
А штрафи 34000 грн. повернуть ?
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01.07.2023 09:44 Відповісти
Мудрий нарід прохаває і не таке ))))
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01.07.2023 09:44 Відповісти
хто хоче продовження пандемії ковіду треба оновити сервіси гугл плей
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01.07.2023 09:45 Відповісти
Да уже как бы давно всем было нас.рать на карантин. Хоть и висели везде таблички "вход только в маске", но всем было нас.рать
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01.07.2023 09:46 Відповісти
Золотое время было для аптек.
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01.07.2023 09:47 Відповісти
І шо? Шо наступне? *****-шмебола, чи яка трястя, щоб гроші контейнерами відмивати, падли
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01.07.2023 10:30 Відповісти
За 4 роки привладні, під патронатом ОПУ, добряче нагрілися грошенятами з Українців на карантині, Степанов може з Гончаруком та Шмигалем це підтвердити…
Хто з урядовців понесе відповідальність за померлих Українців, маски для яких, продали привладні ??
Українці терплячі, але потім бувають ГАРЯЧІ!!
Ліхтарні стовпи та вірьовки ….
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01.07.2023 10:42 Відповісти
А чим же тепер харчуватися зелені ляшки будуть?!!! Чи виздихають, нарешті!!!?
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01.07.2023 11:41 Відповісти
А законопроект 4142 ,як з ним?
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01.07.2023 13:42 Відповісти
 
 