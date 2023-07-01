В Україні скасували карантин, запроваджений у зв’язку з COVID-19

З 1 липня 2023 року на всій території України скасований карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Відповідна постанова КМУ оприлюднена на Урядовому порталі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Скасувати з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 р. на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у документі.

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При цьому в Україні продовжать роботу пункти вакцинації від COVID, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

"COVID-19 нікуди не зникає, а SARS-CoV-2 циркулюватиме надалі. Тому вакцинація залишається рекомендованою, пункти щеплення працюватимуть", - пояснив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Щеплення проти COVID-19 залишаються рекомендованими і безоплатними. Зараз на рівні країни є понад 7 млн доз вакцини.

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Вакцинуватися, згідно з рекомендаціями ВОЗ, мають насамперед люди з груп ризику: вагітні, особи віком 60+, імуноскомпрометовані, а також працівники об’єктів критичної інфраструктури.

Вакцинація проти COVID-19 є рекомендованою, але не обовʼязковою. Базовий курс щеплення складається з двох вакцин (або з однієї, якщо використовується однодозна вакцина "Джонсон"). Після того роблять перший бустер і другий бустер. На сьогодні це рекомендована схема - базова для 95% українців.