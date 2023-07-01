В Україні скасували карантин, запроваджений у зв’язку з COVID-19
З 1 липня 2023 року на всій території України скасований карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Відповідна постанова КМУ оприлюднена на Урядовому порталі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Скасувати з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 р. на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у документі.
При цьому в Україні продовжать роботу пункти вакцинації від COVID, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
"COVID-19 нікуди не зникає, а SARS-CoV-2 циркулюватиме надалі. Тому вакцинація залишається рекомендованою, пункти щеплення працюватимуть", - пояснив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Щеплення проти COVID-19 залишаються рекомендованими і безоплатними. Зараз на рівні країни є понад 7 млн доз вакцини.
Вакцинуватися, згідно з рекомендаціями ВОЗ, мають насамперед люди з груп ризику: вагітні, особи віком 60+, імуноскомпрометовані, а також працівники об’єктів критичної інфраструктури.
Вакцинація проти COVID-19 є рекомендованою, але не обовʼязковою. Базовий курс щеплення складається з двох вакцин (або з однієї, якщо використовується однодозна вакцина "Джонсон"). Після того роблять перший бустер і другий бустер. На сьогодні це рекомендована схема - базова для 95% українців.
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Кстати, Невзоров чуть не обосрался, высрал шо всем будет трудно ибо вирус это - "как вы в ресторан пришли, но побежали в сортир и начали там тряпку жевать"(типо - поражает то что вообще вирусам не "притаманно" делать)
А вроде же скептик. Я то сразу отбросил
копытапанику и вирус не трогает быдло.
до речі він вже ж українець.
правда попи шо наші шо орківські ненавидять його - бо їх опускає і висміює.
ти сам то слухав Невзорова? вон на Ютубі просто набери - новини смачно подає, звиворітливо(тільки що придумав слово) кретинізує русню і деколи лиже жёппу Зелі(що огидно, бо Зелю весь народ ненавидить, нацист, розв.язник війни проти братської русні(шутка))
реально - він і Бабченко хоче розвалу Парашки. ну де ти більш хороших візьмеш? Бабченко теж атеїст. в смислі нормальний чєл.
він і каже на себе - продажний флібустьєро-кондотьєр та мерзотник.
саме тому я чуть(мало) не обісрався коли він вилизав жёппу Зелі, типу - "Зеленський як зловив західних партнерів за горло шоб дали самольоти, то не випустить"....
дуже дивно просто після того шо цей пан казав - Нічого не брав у влади України.
тобто або бреше, або.... ну, дурнем його аж ніяк не назву.
Неудивительно, что он с Зе нашли друг друга.
а може й ні - я вище відповів комусь тут.
зате - прямо каже шо продажний, а це - дуже круто, хоча б завжди буде мужиком. наразі опускає путіністів - так чого ж ненавидіти його? тим більше шо йому реально гебня наступила на хвіст, і він сам не очікував такого, хоч в Ізраїлі йому сказали шо - "могут такі бить проблєми", але він мужньо виступив і гебня зробила його нев.їздним до Параші взад.
у нас же бидло, ой, наріт, на 90% т.з."віруючі"
правда незнамо в що, але "віруючі".
раби, бидло
Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Тобто, мета досягнена ? Я серйозно питаю.
Звичайно, я в курсі того, що робилося під час ковідосказу, зараз дууууже цікаві і нові факти спливають, окремі "борці" навіть тупо зливаються (привіт цукеру з факт-чекерами і кловуну з Оттави).
І ширка вже не обов'язкова ? Вау. А чому з роботи звільняли, в транспорт не пускали і на навчання ?
Яскравий приклад - коли їх притиснули в суді, адвокати фейсбук сказали - шо Фак чекери - просто говорять лише свою суб'єктивну думку - як бабки під підїздом
Хто з урядовців понесе відповідальність за померлих Українців, маски для яких, продали привладні ??
Українці терплячі, але потім бувають ГАРЯЧІ!!
Ліхтарні стовпи та вірьовки ….