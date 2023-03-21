Байден наказав розсекретити походження коронавірусу
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про розсекречення інформації про походження коронавірусу.
Про це повідомили в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Байден зазначив, що поділяє намір Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби.
Він нагадав, що у 2021 році віддав розпорядження розвідувальній спільноті США використати всі наявні інструменти, аби розслідувати, звідки походить COVID-19. За словами президента США, ця робота триває, адже такі знання необхідні, щоб запобігати майбутнім пандеміям.
"Моя адміністрація надалі вивчатиме всю секретну інформацію, що стосується походження COVID-19, в тому числі потенційні посилання на Інститут вірусології в Ухані", - підкреслив глава Білого дому.
Байден зазначив, що його адміністрація продовжуватиме переглядати всю засекречену інформацію, що стосується походження COVID-19.
А також розсекретить і надасть якомога більше такої інформації відповідно до конституційних повноважень.
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Про лабораторне походження вірусу.
А не шлунок китайця, який жер казна що
Не вигідно оприлюднювати інформацію, що вірус з Китаю - не оприлюднимо. Вигідно зараз на нього натиснути - оприлюднимо. А якщо зробить як треба - но не оприлюднимо, скажемо, що воно саме.
Вигідно не бачити впритул злочини росії - не бачимо. Вигідно - ах вони ж негідники! І як їх тільки земля носить! Обурення 100 рівня!
Як повідомили в Росспоживнагляді, на п'ятому поверсі шестиповерхового лабораторного корпусу під час ремонтних робіт вибухнув газовий балон, після чого виникла пожежа на площі 30 квадратних метрів. Зараз вогонь ліквідовано. Постраждав один робітник. З опіками другого і третього ступеня його було доставлено в лікарню. При цьому в будівлі наукового центру вибито всі шибки.
Після вибуху в Новосибірську різко виросла смертність з однаковим діагнозом - "нетипова" пневмонія.
Через два тижні МНС РФ разом з біологами-вірусологами провели навчання спільно з китайськими колегами з м. Ухань по ліквідації наслідків враження населення бактеріологічною зброєю в м. Новосибірську. Примітка: центри в м. Новосибірськ та в м. Ухань будувалися по одному проекту.
Проти китайців як буде
антикитаїзм?
О!
Чайнафобія - ненависть до жовтих чайників 😂
Будуть вити на річних заводях Хуанхе😂
Он напомнил, что в середине октября в китайском городе Ухань состоялись международные военные игры с участием команды из РФ, а 18 ноября в Ухани был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.
"С началом пандемии в РФ оказалось, что единственным центром, где могут сделать соответствующий тест, является "Вектор". Есть серьезные основания полагать, что распространение коронавируса началось с РФ, а затем, при помощи спецоперации, его занесли в Китай. Заявления, что РФ стала первой в создании вакцины лишь усиливает подозрения, что работы над COVID-19 и антидотом велись в "Векторе" одновременно и давно. Понятно, что расследование по этому делу представляет для Кремля серьезную опасность."
Чому на це закривають очі?
Можливо щоб взяти за яйця конкретно китайосівську наволоч?
Це для нас очевидно що ВЕКТОР. А вони про ці події навіть не чули. 🙈 Їм просто не до того бо гроші рф не пахнуть 🤑 і там черговий прайд чи ще якась фігня завдяки якій вони по квоті зайняли свої посади, а тому воно для них важливіше.
А ті хто знають мовчать звідки саме бо плутоній і новачок, та й мінімум контракти можна втратити тобто не вигідно їм говорити на такі теми та звинувачувати когось, бо для них не важливо хто саме обісрався... Зате вигідно (як зробив Білл Гейтс) через ООН почати навчання Event 201 як тільки стався вибух у Векторі щоб хоч якось підготуватись та спасти побільше бидла на якому тримається їх рівень життя.
Хворіли і раніше '-не менше
Зробили гарну рекламу і гроші /всь,єму голова /
авжеж, особливо "заробили" авіакомпанії, виорбники та продавці автомобілів і не лише, а уряди наростили дефіцити бюджетів. Може вам вже годі нести цю російсько-совкодрочну маячню?
Итак, первоначальный штамм коронавируса, который сейчас всему миру известен как COVID-19, был создан в лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". А теперь предыстория. В конце 2018-начале 2019 года отношения между руководством Китая и России обострились. На территорию России с Китая контрабандным путем завозят огромное количество дешёвых и доступных синтетических наркотиков китайского производства. Часть поставок согласована китайским и российским руководством и под контролем ФСБ уходит трафиком через Россию в Европу, некоторые страны Африки (там контроль у ЧВК Пригожина), Южной Америки (бартер на кокаин), а также в страны, которые входили в состав СССР. Но часть наркотических средств с Китая в Россию ввозилась без согласования и привела к катастрофическим последствиям в части распространения наркомании, в том числе детской, и, как следствие, к росту смертности в результате употребления наркотических средств во всех приграничных с Китаем регионах. Эта проблема вскоре перестала быть локальной и быстро стала распространяться на всю страну. В официальной статистике это, конечно, не отражено. Российские власти пытались убедить китайскую сторону закрыть несогласованные поставки наркотиков, но в ответ получали обещания, которые не выполнялись, а объёмы поставок росли. Путин с Патрушевым пытались проучить китайское руководство, организовав контрабандные поставки в Китай героина и кокаина по демпинговым ценам, но китайское руководство быстро эти каналы заблокировало. Плюс отношение руководства Китая лично к Путину стало, мягко говоря, пренебрежительным, и это сыграло решающую роль в решении отомстить китайскому руководству.
Идею наказать китайские власти с помощью биологического оружия высказал Николай Патрушев в процессе обсуждения вечером 9 мая 2019 после заседания Совбеза. В обсуждении принимали участие Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и Нарышкин. У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в "Векторе". (Мы, безусловно, не специалисты в вирусологии и далее все сведения, которые касаются вируса, мы даём со ссылкой на наши источники, в том числе в СВР и Главном управлении Генштаба.) Патрушев представил данные от создателей вируса, из которых следовало, что вирус был создан в расчете на использование в Китае и странах Юго-Восточной Азии (это как-то связано с количеством рецепторов через которые этот вирус попадает в организм), что смертность у целевой этнической группы составляет от 5 до 8%, у других групп - менее 3%. По данным создателей, на которые ссылался Патрушев, эпидемия продлится от 3 месяцев до полугода и - уже по анализу Патрушева - вызовет мощный политический и экономический кризис в том регионе. Вакцина уже была и, по словам разработчиков, к осени должна была пройти последние испытания. На сегодняшний день уже понятно, что данные создателей вируса были не точны. Но в тот момент Путину идея очень понравилась, и он дал разрешение на проработку и реализацию этого проекта. К 15 августа 2019 года план спецоперации был проработан и согласован, и Путин дал старт реализации. Во второй половине августа сотрудники российского посольства в Иране, используя связи с иранской КСИР и пообещав финансовую и политическую поддержку, привлекли руководство КСИР к участию в спецоперации и передали разведке КСИР штамм вируса и то, что они назвали "вакциной", для дальнейшей передачи китайской разведке с "легендой" получения образцов по своим связям в Ираке из якобы секретной лаборатории на территории Ирака. Так и произошло. В период с 20 по 29 августа 2019 разведка КСИР передала образцы китайской разведке, рассказав легенду про лабораторию в Ираке. Далее китайская разведка передала вирус в институт вирусологии в Ухане.
Но есть и другая линия этого сюжета. Руководство иранской КСИР оставило образцы штамма вируса и то, что российская сторона назвала "вакциной" (но, конечно, таковой не являлось и, в отличие от реального штамма коронавируса, была пустышкой). Руководство КСИР передало штамм и "вакцину" для изучения в лабораторию в Иране. Видимо, уже реально из-за неосторожного обращения со штаммом коронавируса первые заболевшие в Иране появились уже в октябре 2019 года. Посмотрите динамику эпидемии в Иране и всё станет ясно. А в самом начале января 2020 года один из сотрудников иранской лаборатории передал штамм вируса и "вакцину" своей знакомой, канадской ученой, доктору иммунологии Форуг Хадем, которая улетела из Ирана. В КСИР узнали о передаче 8 января 2020 года, когда штамм и "вакцина" были уже на борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшей международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, на котором Форуг Хадем покидала Иран. В КСИР решили не снимать Форуг Хадем с рейса, опасаясь международного скандала и ненужной огласки, но и рисковать не стали, решив уничтожить самолёт с "грузом". Да и, кстати, консультации вели по этому вопросу с Патрушевым, а тот был на прямой связи с Путиным.
Теперь проясним последствия. Реализация плана, если не считать непредвиденные обстоятельства в Иране, прошла успешно. Но таких последствий ни Путин, ни Патрушев, ни создатели вируса, ни те кто участвовал в разработке и реализации плана, конечно, не ожидали. Последствия превзошли ожидания и обернулись катастрофой мирового масштаба.
Путин испугался мести китайского руководства аналогичным способом и скрылся в "бункер", а точнее в изоляцию, но тут кстати добавилось и ухудшающееся состояние его здоровья.
Известны ли китайской стороне все детали этой истории? На сегодняшний день, да. Каким образом российское руководство расплатится за свой идиотизм, узнаем уже в ближайшее время. Переговоры с китайской стороной идут полным ходом. Путин немного успокоился и полагает, что пока у него есть, что взять, никто его уничтожать не будет, что вполне резонно. Вот только отдать он может не своё.
Да, и то что, впоследствии стало называться "Спутник V", разработано ещё в 2019 году. Участники спецоперации были им вакцинированы, также, когда стало понятно, что вирус одинаково опасен для всех, в апреле-мае 2020 года было вакцинировано практически все российское российское руководство, за редким исключением.
В сентябре 2019 года в лабораторном корпусе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" был взорван газовый баллон и пожар, последовавший за этим, должен был, по замыслу, уничтожить доказательства создания вируса в этом учреждении.
Звичайно є нюанс людський мозок примітивна лажа, а тому в таких випадках допускає логічної помилки та вважає що чим більше "AND", чим більше різних умов тим реалістичніше твердження.
Так ось правдоподібності там мінімум так як дофіга припущень, які ніяк не можна фактом доказати чи перевірити. Такі тексти навпаки шкідливі так як зводять стрункі правдиві теорії до абсурду який можна легко висміяти чи спростувати дискредитуючи в такий спосіб базові факти які є істиною.
(А істина тут те що ковід із Вектора.)
Відсутність правдивих, максимально простих тверджень стає причиною того що вони не стають популярними, бо СКЛАДНО-БАГАТО БУКАФ, і виходить що в цих теоріях орієнується півтора ноунейма та пара фріків, а всі решта хто взагалі про них чули починають ставитись до базових фактів як до чергової теорії змови притягнутої за фаберже та поїхавших які з нею носяться.
До речі це один з улюблених методів парашапроганди. Саме в такий спосіб вони дискредитують історичні факти які не вписуються в їх історичний міф. Роблять істориків-клоунів які наліпленням безлічі дичі та собою дискредитують невигідну правду.
HCoV-229E - альфакоронавірус, вперше виявлений в середині 1960-х років; HCoV-NL63 - альфакоронавірус, збудник був виявлений у Нідерландах у 2004 році; HCoV-OC43 - бетакоронавірус A, збудник виявлений у 1967 році; HCoV-HKU1 - бетакоронавірус A, збудник виявлений у Гонконгу в 2005 році;
SARS-CoV-1 - бетакоронавірус B, збудник важкого гострого респіраторного синдрому, перший випадок захворювання на який був зареєстрований у 2002 році; MERS-CoV - бетакоронавірус C, збудник близькосхідного респіраторного синдрому, спалах якого стався в 2015 році; SARS-CoV-2 - бетакоронавірус B, виявлений у другій половині 2019 року, викликав пандемію COVID-19, наслідком якої стало закриття кордонів та введення екстрених заходів безпеки (карантин, строга ізоляція, носіння масок тощо).
Але люди вірять те у що хочуть вірити, тому що 99% людей тупі дебіли. Чим буде трясти Колін Пауелл цього разу? Дохлим китайським кажаном? Марш вчітися, свідки "штучних вірусів".