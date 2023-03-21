Байден наказав розсекретити походження коронавірусу

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про розсекречення інформації про походження коронавірусу.

Про це повідомили в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Байден зазначив, що поділяє намір Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби.

Він нагадав, що у 2021 році віддав розпорядження розвідувальній спільноті США використати всі наявні інструменти, аби розслідувати, звідки походить COVID-19. За словами президента США, ця робота триває, адже такі знання необхідні, щоб запобігати майбутнім пандеміям.

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"Моя адміністрація надалі вивчатиме всю секретну інформацію, що стосується походження COVID-19, в тому числі потенційні посилання на Інститут вірусології в Ухані", - підкреслив глава Білого дому.

Байден зазначив, що його адміністрація продовжуватиме переглядати всю засекречену інформацію, що стосується походження COVID-19.

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А також розсекретить і надасть якомога більше такої інформації відповідно до конституційних повноважень.