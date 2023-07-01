Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині, - ОВА
Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли - (6 вибухів). Обстрілів зазнали Хотінська (танковий обстріл, 3 вибухи) та Краснопільська (3 вибухи з мінометів) громади.
Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
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