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Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині, - ОВА

сумщина

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА. 

Як зазначається, вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли - (6 вибухів). Обстрілів зазнали Хотінська (танковий обстріл, 3 вибухи) та Краснопільська (3 вибухи з мінометів) громади.

Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Також читайте: Протягом 30 червня росіяни 14 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 94 вибухи, - ОВА

Автор: 

обстріл (29063) Сумська область (3840)


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