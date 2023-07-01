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Новини Окуповані території
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До Маріуполя прибули нові контррозвідники ФСБ. У місті тотальні перевірки, - Андрющенко

фсб

У тимчасово окупованому Маріуполі змінилася група контррозвідки Федеральної служби безпеки РФ.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що нові окупаційні контррозвідники намагаються вислужитися, і тому особливо лютують.

"Знову посилення репресій. Тотальні перевірки в незалежності від віку та статі. Наявність фільтрації не рятує, на жаль", - написав Андрющенко.

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Він зазначив, що "головна катівня" на вул. Франка в колишньому центральному райвідділку поліції знову заповнена людьми.

"Просто рандомним образом задля показників "всіх партизан знищено"", - пише Андрющенко.

Автор: 

Маріуполь (3243) репресії (1623) ФСБ (1457) Андрющенко Петро (697)


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Як країна,такі і контррозвідники.
Тьху безмозглі підари!
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01.07.2023 10:07 Відповісти
День звільнення Маріуполя від проросійських терористів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 пам'ятна дата , що відзначалася щорічно 13 червня (до 2022 року, коли місто було вдруге захоплене російськими окупантами).
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01.07.2023 10:13 Відповісти
Маріупіль пав тому, що був розмінований Чонгар. За це відповідальні Єрмак і Верещук
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01.07.2023 10:15 Відповісти
Маріуполь пав тому, що одразу були прорвані позиції ЗСУ біля Волновахи і місто було оточено східним угрупованням ворога, а не тими, хто через Чонгар йшов.
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01.07.2023 11:10 Відповісти
Це теж треба досліджувати. Чому вісім років Волноваха трималась, а потім раптом впала?
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01.07.2023 13:05 Відповісти
Так, потрібно. Хоча Волноваху 8 років ніхто так не атакував - але ж це не змінює факту того, що Авдіівка досі тримається, а Волноваха впала за кілька діб.
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01.07.2023 14:23 Відповісти
ФСБ покрилось метастазами... гниє із середини, але яд ще розповсюджує...
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01.07.2023 10:16 Відповісти
 
 