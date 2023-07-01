До Маріуполя прибули нові контррозвідники ФСБ. У місті тотальні перевірки, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі змінилася група контррозвідки Федеральної служби безпеки РФ.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що нові окупаційні контррозвідники намагаються вислужитися, і тому особливо лютують.

"Знову посилення репресій. Тотальні перевірки в незалежності від віку та статі. Наявність фільтрації не рятує, на жаль", - написав Андрющенко.

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Він зазначив, що "головна катівня" на вул. Франка в колишньому центральному райвідділку поліції знову заповнена людьми.

"Просто рандомним образом задля показників "всіх партизан знищено"", - пише Андрющенко.