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До Маріуполя прибули нові контррозвідники ФСБ. У місті тотальні перевірки, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі змінилася група контррозвідки Федеральної служби безпеки РФ.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що нові окупаційні контррозвідники намагаються вислужитися, і тому особливо лютують.
"Знову посилення репресій. Тотальні перевірки в незалежності від віку та статі. Наявність фільтрації не рятує, на жаль", - написав Андрющенко.
Він зазначив, що "головна катівня" на вул. Франка в колишньому центральному райвідділку поліції знову заповнена людьми.
"Просто рандомним образом задля показників "всіх партизан знищено"", - пише Андрющенко.
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Тьху безмозглі підари!