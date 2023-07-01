УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13721 відвідувач онлайн
Новини
2 624 13

Прем’єр Іспанії Санчес прибув із офіційним візитом до Києва. ВIДЕО

Сьогодні, 1 липня, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув із офіційним візитом до Києва.

Про це Санчес повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже в Києві. Я хотів, щоб перший акт головування Іспанії в Раді ЄС відбувся в Україні разом із Володимиром Зеленським", - зазначив він.

"Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не відновиться мир", - додав Санчес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр-міністр Іспанії Санчес відвідає Київ 1 липня, - Зеленський

Автор: 

Іспанія (928) Санчес Педро (58)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Надіємось на зміцнення стосунків.Adelante España!💐
показати весь коментар
01.07.2023 11:14
+3
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/2/7379019/ Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk - Українська правда

https://suspilne.media/487654-ispania-peredast-ukraini-se-cotiri-tanki-leopard-2-i-masini-pihoti-ministerka-oboroni/ Іспанія передасть Україні ще чотири танки Leopard 2 і ...
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/2/7379019/
далі самостійно.
показати весь коментар
01.07.2023 14:41
+2
Цей лівак приїхав схиляти Україну до переговорів із хуьлом
показати весь коментар
01.07.2023 12:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надіємось на зміцнення стосунків.Adelante España!💐
показати весь коментар
01.07.2023 11:14 Відповісти
показати весь коментар
01.07.2023 11:25 Відповісти
"Председательство Испании в Евросоюзе ознаменует важные события по конфликту на Украине. Об этом заявил глава еропейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу TVE.

«Во время испанского председательства произойдут очень важные вещи развития событий на Украине - как на поле боя, так и в более или менее теневых переговорах, которые могут быть [проведены], чтобы попытаться остановить войну», - сказал Боррель.

Т.е. этот левак Санчес опять начнёт уговаривать Киев начать переговоры с хуьлом = отдать какие то территории.
показати весь коментар
01.07.2023 12:28 Відповісти
Яка різниця звідки цитата? Це інтерв'ю іспанському телеканалу TVE
показати весь коментар
01.07.2023 16:13 Відповісти
Цікаво чи хтось з VOX або PP відвідае Україну, заробити електоральні капітали хоча б. Цікаві вибори походу будуть.
показати весь коментар
01.07.2023 13:10 Відповісти
Цей лівак приїхав схиляти Україну до переговорів із хуьлом
показати весь коментар
01.07.2023 12:25 Відповісти
Вітаємо.
показати весь коментар
01.07.2023 12:44 Відповісти
Кого і шо вітаємо?
показати весь коментар
01.07.2023 12:57 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/2/7379019/ Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk - Українська правда

https://suspilne.media/487654-ispania-peredast-ukraini-se-cotiri-tanki-leopard-2-i-masini-pihoti-ministerka-oboroni/ Іспанія передасть Україні ще чотири танки Leopard 2 і ...
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/2/7379019/
далі самостійно.
показати весь коментар
01.07.2023 14:41 Відповісти
Muy bien! Gracias! 🤝
показати весь коментар
01.07.2023 17:02 Відповісти
Іспанія дуже гарний варіант розміщення спільних підприємств виробництва зброї.
показати весь коментар
01.07.2023 20:08 Відповісти
 
 