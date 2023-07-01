Прем’єр Іспанії Санчес прибув із офіційним візитом до Києва. ВIДЕО

Сьогодні, 1 липня, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув із офіційним візитом до Києва.

Про це Санчес повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже в Києві. Я хотів, щоб перший акт головування Іспанії в Раді ЄС відбувся в Україні разом із Володимиром Зеленським", - зазначив він.

"Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не відновиться мир", - додав Санчес.

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