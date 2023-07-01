Прем’єр Іспанії Санчес прибув із офіційним візитом до Києва. ВIДЕО
Сьогодні, 1 липня, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув із офіційним візитом до Києва.
Про це Санчес повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже в Києві. Я хотів, щоб перший акт головування Іспанії в Раді ЄС відбувся в Україні разом із Володимиром Зеленським", - зазначив він.
"Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не відновиться мир", - додав Санчес.
Топ коментарі
+8 Теті Гризло
показати весь коментар01.07.2023 11:14 Посилання
+3 Чайка Київ
показати весь коментар01.07.2023 14:41 Посилання
+2 Mod Dom
показати весь коментар01.07.2023 12:25 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Во время испанского председательства произойдут очень важные вещи развития событий на Украине - как на поле боя, так и в более или менее теневых переговорах, которые могут быть [проведены], чтобы попытаться остановить войну», - сказал Боррель.
Т.е. этот левак Санчес опять начнёт уговаривать Киев начать переговоры с хуьлом = отдать какие то территории.
https://suspilne.media/487654-ispania-peredast-ukraini-se-cotiri-tanki-leopard-2-i-masini-pihoti-ministerka-oboroni/ Іспанія передасть Україні ще чотири танки Leopard 2 і ...
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/2/7379019/
далі самостійно.