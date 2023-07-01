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Новини Окуповані території
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Окупанти на Луганщині готуватимуть медсестер зі школярок, - ОВА

юнармія,піонер,піонери

З дівчат у школах на окупованій частині Луганської області загарбники збираються готувати санітарних інструкторів.

Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

У новому навчальному році в школах на окупованій Луганщини замість дисципліни щодо безпеки життя до програми включать пропагандистський предмет "Защита родины".

"Крім того, у міносвіти рф формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає готувати з них санітарних інструкторів. Не кравців чи кухарів, не дизайнерів чи програмістів, а медичних сестер для військових формувань", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вчителі-колаборанти на окупованій Луганщині перевірятимуть соцмережі дітей, - ОВА

В ОВА також повідомили, що росіяни зазнають значних втрат. Про це свідчать дії з розширення мережі військових шпиталів. В ОВА зауважили, що перед тим, як у пологовому будинку відкрити польовий госпіталь, загарбники вивезли звідти обладнання і меблі.

Автор: 

діти (5135) ОДА (1630) школа (2224) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+8
богатый (на фоне всей Украины), зажравшийся, охмуреный рыгоаналами-коммунистами-кацапами Донбасс имел ВСЁ и по своей тупости, жлобству, какаразнице это ВСЁ про.бал..
и теперь, этот безвольный терпила, умирает за кацапский мир, при этом злой на весь мир (особенно на Украину), но только не на себя-дебила и не на кацапов-"освободителей"
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01.07.2023 11:30
+4
Так вони і були терпилами завжди
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01.07.2023 11:47
+3
Туда лугандонцев всех выбили в атаках теперь за женщин возьмутся.
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01.07.2023 11:14
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01.07.2023 11:08 Відповісти
як у "дедов кацториє ваявалі" - віськопольові дружини ...
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01.07.2023 11:18 Відповісти
Туда лугандонцев всех выбили в атаках теперь за женщин возьмутся.
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01.07.2023 11:14 Відповісти
Якби не оте все лугандоно-парасіянське..

Я таки все одно вважаю, що у нас треба повернути оту військову підготовку у школах. Без фанатизму нас воєнрук навчив всьму, що наразі згодилось..а шкільна медсестра вчила як накладати пов'язки, фіксувати перелами і т.і. згодиться навіть у мирний час.
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01.07.2023 11:25 Відповісти
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01.07.2023 11:26 Відповісти
Шкільні уроки війскпідготовки такі сами "корисні" як і обж, труд і фізра. Тобто нуль користі.
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01.07.2023 11:27 Відповісти
Ви зря так.

- у ЕС фізпідготовці школярів приділяють увагу . Школяри на тиждень їздять обов'язково кататися на лижах з інструкторами
- а ось ТРУД - новий міністр освіти запропонував збирати безпилотники на уроках. Це геніальна ідея. Хоча шпаківні і табуретки теж потрібни речі.
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01.07.2023 11:32 Відповісти
Ага, я ещё застал уроки военной подготовки. Во первых, в моей школе их проводил физрук. Во вторых, все к чему они свелись это конспекты и травля физруком армейские баек времен его службы.

Физра, ну если бы в моей школы мы выезжали на горнолыжные курорты и катались на лыжах это да. Но все к чему они свелись это лёгкая разминка, осточертевшая стометровка и волейбол зачастую. Все что я вынес из школьной физры это тотальная ненависть к волейболу. По сей день.

О, труд. Половина уроков это или конспекты правил безопасности а половина просто все филонили и балду пинали. Препод особо не мешал.
Безпилотники на чем? На списаных с заводов токарных станков 60-тых годов выпуска.
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01.07.2023 11:43 Відповісти
Жестяк Вам випав.. в мене був кавторанг, дуже класний чел. Навчав самозахисту, стрельби були. І багато захисту ао типу що робити при різноманітних атаках цивільним..файний дід був
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01.07.2023 11:47 Відповісти
Ось дивиться, у Австрії до шкіл приходять поліцейські і школярам молодших класів читають лекції про безпеку на дорогах . а потім школяри здають екзамени і їм видать дозвіли ЇЗДИ НА ВЕЛИКАХ. Дуже гарна программа.

в України же як візждаеш з кордону у вечері чи вночі , багато сільських велосепидиств( мудрі депутати же лишили іх можливості мати дешеві авто ) взагалі без світла , чи світлоотражаючих деталей. І вони як пацюки увесь час прут під колеса - а їх не відно.

І ПОЛИЦІІ ЦЕ НЕПОДОБСТВО ДО СРАКІ ( Соррі) , а в ЕС за їзду без жилетів чи якихось інших безпекових заходів штрафи дофуя. ТАКА КУЛЬТУРА ПОЧИНАЕТЬСЯ ЗІ ШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
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01.07.2023 11:59 Відповісти
Мій син, коли у поліції служив ароводив уроки такі постійно. Причому, у своїй школі)) бо його всі там знали.
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01.07.2023 12:41 Відповісти
Мені після прильоту волейбольного м'яча в голову, була мандражка від волейболу. Любила лише футбол, а дівчат не брали грати. Краще всіх лазила по канату і ні разу не пригнула в висоту. Добре, вчителька фізкультури була адекватна, не ставила двійок.
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01.07.2023 13:28 Відповісти
Вам не повезло зі школою просто. Ми у своїй стріляли з малокаліберних гвінтівок, розбирали калаша, і дівчата теж. Потім дівчата вчилися прев'язки робити. Потім хлопці на полігоні проходили полосу перешкод, стріляли з калаша. Більше після школи я з калаша не стріляв.)) На воєнці в інституті були тільки пістолети.
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01.07.2023 13:42 Відповісти
Мабуть. Все з чого ми стріляли це воздушка на пульках, де треба з трудом переламати ствол і вставити пульку. А потім тир розібрали. Це при тому що школа вбогою не була. Велика територія, їдальня в окремій будівлі, власна котельня, стадіон, основний корпус взагалі двоповерховий ще й на додачу е історичною будівлею тому що збудований до революції. Для сільської ЗОШ просто шик.
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01.07.2023 14:30 Відповісти
Ні, в нас був тир під школою с справжніми дрібнокалиберним гвінтівками, де справжні нарізні патрони. ТОЗ-8. Калібр 5.6 мм. Були калаши на розбір. І не тільки в нашій, в тисячах шкіл по Україні, ще з совку спадщина. Але потім у 1995 році у Сумах, здається, на уроці в тиру, хтось когось застрелив випадково з цієї гвинтівки. І тири по всій Україні розібрали. Нажаль.
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01.07.2023 14:42 Відповісти
Ну може Вам викладав не дуже освідчений. В мене воєнрук був бімба-ракета. А навіть зараз пам'ятаю все, що він викладав. Це дійсно рятує життя..
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01.07.2023 11:44 Відповісти
Ага, дітей на передову. Дітей з незміцнілою психікою під артобстріли. Яка ефективність буде таких медсестер?
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01.07.2023 11:25 Відповісти
Так російські лікарі усі з рашки виїхали до Афрікі , до Таїланду, до ОАЕ - поїхали бабло заробляти , а ось народ « хутинвведи» зараз і мае результат своїх бажань
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01.07.2023 11:29 Відповісти
богатый (на фоне всей Украины), зажравшийся, охмуреный рыгоаналами-коммунистами-кацапами Донбасс имел ВСЁ и по своей тупости, жлобству, какаразнице это ВСЁ про.бал..
и теперь, этот безвольный терпила, умирает за кацапский мир, при этом злой на весь мир (особенно на Украину), но только не на себя-дебила и не на кацапов-"освободителей"
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01.07.2023 11:30 Відповісти
Так вони і були терпилами завжди
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01.07.2023 11:47 Відповісти
І що поганого в умінні надати первинну меддопомогу?
До відома аффтара, кухарів, програмістів та дизайнерів у середній школі теж НЕ готують.
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01.07.2023 13:49 Відповісти
 
 