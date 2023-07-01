Окупанти на Луганщині готуватимуть медсестер зі школярок, - ОВА
З дівчат у школах на окупованій частині Луганської області загарбники збираються готувати санітарних інструкторів.
Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
У новому навчальному році в школах на окупованій Луганщини замість дисципліни щодо безпеки життя до програми включать пропагандистський предмет "Защита родины".
"Крім того, у міносвіти рф формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає готувати з них санітарних інструкторів. Не кравців чи кухарів, не дизайнерів чи програмістів, а медичних сестер для військових формувань", - йдеться у повідомленні.
В ОВА також повідомили, що росіяни зазнають значних втрат. Про це свідчать дії з розширення мережі військових шпиталів. В ОВА зауважили, що перед тим, як у пологовому будинку відкрити польовий госпіталь, загарбники вивезли звідти обладнання і меблі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я таки все одно вважаю, що у нас треба повернути оту військову підготовку у школах. Без фанатизму нас воєнрук навчив всьму, що наразі згодилось..а шкільна медсестра вчила як накладати пов'язки, фіксувати перелами і т.і. згодиться навіть у мирний час.
- у ЕС фізпідготовці школярів приділяють увагу . Школяри на тиждень їздять обов'язково кататися на лижах з інструкторами
- а ось ТРУД - новий міністр освіти запропонував збирати безпилотники на уроках. Це геніальна ідея. Хоча шпаківні і табуретки теж потрібни речі.
Физра, ну если бы в моей школы мы выезжали на горнолыжные курорты и катались на лыжах это да. Но все к чему они свелись это лёгкая разминка, осточертевшая стометровка и волейбол зачастую. Все что я вынес из школьной физры это тотальная ненависть к волейболу. По сей день.
О, труд. Половина уроков это или конспекты правил безопасности а половина просто все филонили и балду пинали. Препод особо не мешал.
Безпилотники на чем? На списаных с заводов токарных станков 60-тых годов выпуска.
в України же як візждаеш з кордону у вечері чи вночі , багато сільських велосепидиств( мудрі депутати же лишили іх можливості мати дешеві авто ) взагалі без світла , чи світлоотражаючих деталей. І вони як пацюки увесь час прут під колеса - а їх не відно.
І ПОЛИЦІІ ЦЕ НЕПОДОБСТВО ДО СРАКІ ( Соррі) , а в ЕС за їзду без жилетів чи якихось інших безпекових заходів штрафи дофуя. ТАКА КУЛЬТУРА ПОЧИНАЕТЬСЯ ЗІ ШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
и теперь, этот безвольный терпила, умирает за кацапский мир, при этом злой на весь мир (особенно на Украину), но только не на себя-дебила и не на кацапов-"освободителей"
До відома аффтара, кухарів, програмістів та дизайнерів у середній школі теж НЕ готують.