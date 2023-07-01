Окупанти на Луганщині готуватимуть медсестер зі школярок, - ОВА

З дівчат у школах на окупованій частині Луганської області загарбники збираються готувати санітарних інструкторів.

Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

У новому навчальному році в школах на окупованій Луганщини замість дисципліни щодо безпеки життя до програми включать пропагандистський предмет "Защита родины".

"Крім того, у міносвіти рф формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає готувати з них санітарних інструкторів. Не кравців чи кухарів, не дизайнерів чи програмістів, а медичних сестер для військових формувань", - йдеться у повідомленні.

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В ОВА також повідомили, що росіяни зазнають значних втрат. Про це свідчать дії з розширення мережі військових шпиталів. В ОВА зауважили, що перед тим, як у пологовому будинку відкрити польовий госпіталь, загарбники вивезли звідти обладнання і меблі.