Ворог обстрілює Донеччину, загинули люди, пошкоджено будинки, - ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, напередодні росіяни поцілили крилатою ракетою у школу в Сергіївці Удачненської громади - 2 людини загинули, 6 поранені. Ще 1 людина поранена внаслідок обстрілу смт Шевченко Покровської громади. У Краматорську пошкоджено будинок.

На Донецькому напрямку 1 людина поранена і 3 будинки пошкоджено у Гострому Курахівської громади.

"На Горлівському напрямку пошкоджено 3 будинки у Часовоярській громаді і 1 будинок у Щербинівці Торецької громади. Авіаударом росіяни знищили школу в Роздолівці Соледарської громади. 1 людина загинула і 1 поранена у Миколаївці Костянтинівської громади, у Новодмитрівці пошкоджено 4 будинки. Пошкоджено приватні будинки у Рай-Олександрівці Миколаївської громади", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку у Сіверську зруйновано 2 будинки. У Колодязях Лиманської громади зруйновано будинок, пошкоджено ще 5.

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Також Кириленко інформує, що за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили ще 10.