ДБР заблокувало на Закарпатті новий канал переправлення ухилянтів до країн Європи

Працівники ДБР та поліції викрили на Закарпатті ще одну групу, яка переправляла через кордон військовозобов’язаних. До неї входили мешканці Закарпаття, колишні та чинні правоохоронці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Державного бюро розслідувань.

""Клієнтів" привозили до обумовленого місця біля кордону, де далі їх переводили пішки в обхід пунктів пропуску. Інформацію про місця розташування прикордонників та час їхньої варти надавали правоохоронці. З однієї особи брали $5 - 10 тис.", - ідеться в повідомленні.

Однак 28 червня двох осіб – батька та сина, затримали під час спроби перевести до Угорщини трьох чоловіків. За організацію переправлення одного зловмисники напередодні отримали $8 тис. на картку, ще $11 тис. за інших двох мали надійти після перетину кордону.

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Зазначається, що під час обшуків було вилучено майже $40 тис., понад €15 тис., 5 авто, прилади нічного бачення, радіостанції, камуфляжні костюми, телефони та банківські картки.