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ДБР заблокувало на Закарпатті новий канал переправлення ухилянтів до країн Європи

ухилянти

Працівники ДБР та поліції викрили на Закарпатті ще одну групу, яка переправляла через кордон військовозобов’язаних. До неї входили мешканці Закарпаття, колишні та чинні правоохоронці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Державного бюро розслідувань.

""Клієнтів" привозили до обумовленого місця біля кордону, де далі їх переводили пішки в обхід пунктів пропуску. Інформацію про місця розташування прикордонників та час їхньої варти надавали правоохоронці. З однієї особи брали $5 - 10 тис.", - ідеться в повідомленні.

Однак 28 червня двох осіб – батька та сина, затримали під час спроби перевести до Угорщини трьох чоловіків. За організацію переправлення одного зловмисники напередодні отримали $8 тис. на картку, ще $11 тис. за інших двох мали надійти після перетину кордону.

Також читайте: Чиновник Міноборони, який організував канал переправлення ухилянтів за кордон, постане перед судом, - ДБР

Зазначається, що під час обшуків було вилучено майже $40 тис., понад €15 тис., 5 авто, прилади нічного бачення, радіостанції, камуфляжні костюми, телефони та банківські картки.

Автор: 

ДБР (3547) ухилянти (988) Закарпатська область (2072)


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Топ коментарі
+3
военкомівських би всіх так "брали"- там вже сотні лямів зєлені накопичились...- чи діляться....?
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01.07.2023 11:59
+2
Зямини колеги.
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01.07.2023 11:45
+2
ЗЕлені та мажори перетинають кордон комфортніше.
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01.07.2023 11:54
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Зямини колеги.
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01.07.2023 11:45 Відповісти
Бог завещал делиться.
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01.07.2023 11:46 Відповісти
ЗЕлені та мажори перетинають кордон комфортніше.
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01.07.2023 11:54 Відповісти
военкомівських би всіх так "брали"- там вже сотні лямів зєлені накопичились...- чи діляться....?
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01.07.2023 11:59 Відповісти
Діляться, там цілий конвеєр налагодили, як на митниці.
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01.07.2023 12:18 Відповісти
Лохи . Потрібно було ставати депутатом чи чиновником.
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01.07.2023 12:08 Відповісти
Цікаво, скільки зелена мразота зможе втримувати кордони закритими? Рік? Два?
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01.07.2023 12:08 Відповісти
ДБР - не канал ухилянтів. Там служать лише поранені ветерани бойових дій.
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01.07.2023 12:10 Відповісти
На якому фронті був поранений сухачов? На паризькому чи лондонському?
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01.07.2023 13:57 Відповісти
ДБР - зелене гімно...
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01.07.2023 12:16 Відповісти
а навіщо? з цих хлопів хоч колись будуть воїни?
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01.07.2023 12:32 Відповісти
Так успехи в наступлении нужно показывать!
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01.07.2023 16:31 Відповісти
А що, розтяжки та протипехотні міни поставити, вздовж кордону, нізя?
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01.07.2023 12:37 Відповісти
Можна вбити правильних ухилянтів. Ніззя.
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01.07.2023 13:56 Відповісти
пздц. Краiна - заминована ЖЖЖопа.
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01.07.2023 17:36 Відповісти
Коли держава створює умови для корупції, а потім героїчно з нею бореться
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01.07.2023 13:00 Відповісти
Це не держава створює умови, це зелений підр створив схєматоз пограбування населення
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01.07.2023 14:07 Відповісти
А тепер оцініть бізнес воєнкомів. Один білий квиток коштує мінімум $5000. У таких великих областях як Харківщина, Одесчина, Київщина, кількість обілєчєних пасажирів перевищує 20 тис. осіб. Отже, тільки з однієї області, вже зібрано понад 100 млн баксів. Тобто одеський воєнком заробив мінімум 10 млн баксів, і десь 50 млн передав в офіс пріZeдента за "кришу". Зато смєшной преЗЕдент, правда довпойопи73%.
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01.07.2023 13:55 Відповісти
Родич розповідав, що у них із Харкова виїхала закордон ціла компанія. Керівництво цієї it-контори всі питання порішало з воєнкоматом.
А тепер уявіть масштаби пісдєца в рамках країни.
сирський і дєрьмак озолотилися тільки на одних воєнкомах. А ще ж є медустанови, є прикордонники і тд.
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01.07.2023 14:04 Відповісти
 
 