Рашисти обстріляли житлові квартали Херсону, поранено двох дітей, - ОВА

Російська армія знову обстріляла Херсон. Внаслідок обстрілу поранено двох дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні вдень окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсону. Один зі снарядів влучив у будинок.

"Поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Росіяни обстріляли "Пункт незламності" та медзаклад у Херсоні: двоє людей загинуло, ще двоє поранені. ВIДЕО