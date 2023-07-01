Рашисти обстріляли житлові квартали Херсону, поранено двох дітей, - ОВА
Російська армія знову обстріляла Херсон. Внаслідок обстрілу поранено двох дітей.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні вдень окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсону. Один зі снарядів влучив у будинок.
"Поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
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Віддай їм за їхнім учинком, і за злом їхніх учинків, згідно з ділом їхніх рук Ти їм дай, верни їм заслужене ними