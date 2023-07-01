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Рашисти обстріляли житлові квартали Херсону, поранено двох дітей, - ОВА

херсон

Російська армія знову обстріляла Херсон. Внаслідок обстрілу поранено двох дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні вдень окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсону. Один зі снарядів влучив у будинок.

"Поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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Псалми 27:4

Віддай їм за їхнім учинком, і за злом їхніх учинків, згідно з ділом їхніх рук Ти їм дай, верни їм заслужене ними
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01.07.2023 13:43 Відповісти
коли гинуть наші діти- добрий росіянин- мертвий росіянин
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01.07.2023 14:42 Відповісти
 
 