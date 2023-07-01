Пораненим бійцям спростили оформлення відпустки і звільнення із ЗСУ
Пораненим військовослужбовцям суттєво спрощено порядок реалізації постанов ВЛК. Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла в телегармі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Зазначається, що відтепер для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ бійцям не потрібно повертатися до військової частини.
"У період дії воєнного стану воїни, які були визнані ВЛК непридатними до військової служби, або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, де з військової частини, за допомогою електронного документообігу, можна буде отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби", - написала Маляр.
Інформацію про процес проходження ВЛК можна знайти на вебпорталі https://turbota.mil.gov.ua.
Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року українська влада підтримала створення військово-лікарських комісій (ВЛК) на базі державних і комунальних медзакладів. Також військовим спростили оформлення довідки про обставини травматизації.
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Більшість ВЛК робить обмежено придатними. Немає ноги нижче коліна або руки до ліктя - обмежено придатний. Оскаржувати немає сенсу, 100% оскаржень залишається неоскарженими.
В частинах немає рішення для обмежено придатни, виводять поза штат і знаходишся в розташуванні частини, нормально не полікуєшся, бо все через військові госпіталі, які доволі поверхово лікують, та обмежений в пересуванні.
Є законопроєкт з травня про надання права на звільнення в запас військових, яких визнали обмежено придатними. Прийміть його, дайте можливість лікуватись тим, хто цього потребує.
Це на особистому досвіді та досвіді побратимів з інших вч.
Акцент на титулку новини - спростили звільнення пораненим, яка більш доречно звучить спростили звільнення знятим з військового обліку, непридатним. Це полегшення, беззаперечно, але це така верхівка айсбергу, просто самий кінчик.
Сподіваюсь, продовження буде.