Пораненим бійцям спростили оформлення відпустки і звільнення із ЗСУ

Пораненим військовослужбовцям суттєво спрощено порядок реалізації постанов ВЛК. Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла в телегармі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зазначається, що відтепер для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ бійцям не потрібно повертатися до військової частини.

"У період дії воєнного стану воїни, які були визнані ВЛК непридатними до військової служби, або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, де з військової частини, за допомогою електронного документообігу, можна буде отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби", - написала Маляр.

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Інформацію про процес проходження ВЛК можна знайти на вебпорталі https://turbota.mil.gov.ua.

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року українська влада підтримала створення військово-лікарських комісій (ВЛК) на базі державних і комунальних медзакладів. Також військовим спростили оформлення довідки про обставини травматизації.