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Новини
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Пораненим бійцям спростили оформлення відпустки і звільнення із ЗСУ

поранення,штат,влк

Пораненим військовослужбовцям суттєво спрощено порядок реалізації постанов ВЛК. Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла в телегармі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зазначається, що відтепер для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ бійцям не потрібно повертатися до військової частини.

"У період дії воєнного стану воїни, які були визнані ВЛК непридатними до військової служби, або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, де з військової частини, за допомогою електронного документообігу, можна буде отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби", - написала Маляр.

Також читайте: Міноборони запускає електронний запис до лікарів для проходження військово-лікарської комісії

Інформацію про процес проходження ВЛК можна знайти на вебпорталі https://turbota.mil.gov.ua.

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року українська влада підтримала створення військово-лікарських комісій (ВЛК) на базі державних і комунальних медзакладів. Також військовим спростили оформлення довідки про обставини травматизації.

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поранення (2813) військовослужбовці (4804) військово-лікарська комісія (217)


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Це сюр...а раніше?
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01.07.2023 12:39 Відповісти
А раніше вони каталися туди сюди
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01.07.2023 12:40 Відповісти
Ще б почали звільняти обмежено придатних замість виводу за штат і маринувань в частинах, бо давно пора.
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01.07.2023 12:39 Відповісти
Дебилы,а раньше,что было?
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01.07.2023 12:48 Відповісти
Шоу Бенні Хілла
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01.07.2023 13:36 Відповісти
Скільки ж мене матюків..
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01.07.2023 12:55 Відповісти
Не зовсім коректна новина, бо лише спростили звільнення непридатним за рішенням ВЛК.

Більшість ВЛК робить обмежено придатними. Немає ноги нижче коліна або руки до ліктя - обмежено придатний. Оскаржувати немає сенсу, 100% оскаржень залишається неоскарженими.

В частинах немає рішення для обмежено придатни, виводять поза штат і знаходишся в розташуванні частини, нормально не полікуєшся, бо все через військові госпіталі, які доволі поверхово лікують, та обмежений в пересуванні.

Є законопроєкт з травня про надання права на звільнення в запас військових, яких визнали обмежено придатними. Прийміть його, дайте можливість лікуватись тим, хто цього потребує.
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01.07.2023 13:09 Відповісти
Раніше військові після поранень, для отримання довідки про поранення, чи про убд, чи для звільнення, направлення в госпіталь на подальше лікування тощо, змушені були їздити особисто в військову частину, при чому чекати можна ту довідку і тиждень. А жити в своїй же військовій частині вже не можна, і ночувати треба на вокзалі. Ось про це мова, що начеб то можна тепер ці довідки отримувати в тцк...
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01.07.2023 13:42 Відповісти
Рапорт або направлення відправляється поштою і їхати не потрібно. Якщо у кадровиків або командира все добре з клепками, то так і вирішується.

Це на особистому досвіді та досвіді побратимів з інших вч.
Акцент на титулку новини - спростили звільнення пораненим, яка більш доречно звучить спростили звільнення знятим з військового обліку, непридатним. Це полегшення, беззаперечно, але це така верхівка айсбергу, просто самий кінчик.

Сподіваюсь, продовження буде.
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01.07.2023 14:32 Відповісти
 
 