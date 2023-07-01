Україна запровадила санкції проти групи росіян та грузинської компанії Georgian Airways, що літає до РФ

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб, пов’язаних з Росією та війною проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на указ президента.

Серед осіб, які потрапили під санкції - засновник авіакомпанії Georgian Airways Тамаз Гаїашвілі.

Також під санкції потрапили майже 300 компаній, майже всі російські. Окрім них, санкції введені проти білоруських Рогачовський завод "Діапроєктор", "Зеніт-БєлОМО", "Завод "Оптік", спільне білорусько-німецьке підприємство "Цейсс-БєлОМО", "Науково-виробничий центр багатофункціональних безпілотних комплексів" Національної академії наук Білорусі, а також грузинської Georgian Airways LLС.

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