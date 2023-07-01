Суд 3 липня обиратиме запобіжний захід нардепу Алєксєєву
Засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Алєксєєву відбудеться у Личаківському районному суді Львова у понеділок, 3 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
"У звʼязку з неявкою в судове засідання підозрюваного слідчий суддя відклав розгляд клопотання на 03 липня 2023 року об 11 год. 00 хв", - йдеться у повідомленні.
30 червня у Офісі Генпрокурора повідомили, що народному депутату України, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві. Алєксєєв є головою підкомітету з питань діяльності органів правопорядку.
У "Європейській Солідарності" назвали обшуки політичною провокацією.
Своєю чергою нардеп "Європейської Солідарності" Сергій Алєксєєв назвав обшуки політичним замовленням, пов’язаним з адвокатською діяльністю фірми, яку він заснував.
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Наскільки пригадую, лише вчора оголосили про те, що в !
То про яку неявку йдеться? І чи у встановленому порядку повідомлено учасників засідання?
Он же ж присягу нардепа давал
Разве может народный депутат куда-то деться? Это невозможно, он связан по рукам и ногам Конституцией, Присягой, и, самое главное свей честностью!
И вообще какая мера пресечения. А кто будет контролировать правоохранительные органы? Ведь этот Алексеефф глава Комитета по вопросам деятельности правоохранительных органов
Хто був на троні, того були й судді. Не даремно у них навіть пенсії разів у 30-100 вищі за пенсії звичайних смертних. Як не служити за таку зарплатню і пенсії.
Судді, це - мафія в мафії.
Бувають винятки. Які одразу ж треба записувати в Червону книгу, як зникаючий різновид.