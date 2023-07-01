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Новини
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Суд 3 липня обиратиме запобіжний захід нардепу Алєксєєву

алєксєєв

Засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Алєксєєву відбудеться у Личаківському районному суді Львова у понеділок, 3 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду. 

"У звʼязку з неявкою в судове засідання підозрюваного слідчий суддя відклав розгляд клопотання на 03 липня 2023 року об 11 год. 00 хв", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР проситиме для нардепа Алєксєєва запобіжний захід у вигляді арешту із заставою у 10 млн грн

30 червня у Офісі Генпрокурора повідомили, що народному депутату України, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві. Алєксєєв є головою підкомітету з питань діяльності органів правопорядку.

У "Європейській Солідарності" назвали обшуки політичною провокацією.

Своєю чергою нардеп "Європейської Солідарності" Сергій Алєксєєв назвав обшуки політичним замовленням, пов’язаним з адвокатською діяльністю фірми, яку він заснував.

Автор: 

Алексєєв Сергій (19) запобіжний захід (496)


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Топ коментарі
+9
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01.07.2023 14:48
+9
Просто цікаво, а коли буде суд на мародером рєзніковим, який пограбував державу на 5 лярдів?
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01.07.2023 16:24
+8
а коли було це засідання, що Алексеєв не з'явився на нього?
Наскільки пригадую, лише вчора оголосили про те, що в !
То про яку неявку йдеться? І чи у встановленому порядку повідомлено учасників засідання?
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01.07.2023 14:09
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а коли було це засідання, що Алексеєв не з'явився на нього?
Наскільки пригадую, лише вчора оголосили про те, що в !
То про яку неявку йдеться? І чи у встановленому порядку повідомлено учасників засідання?
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01.07.2023 14:09 Відповісти
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01.07.2023 14:48 Відповісти
Зачем меру пресечения?

Он же ж присягу нардепа давал
Разве может народный депутат куда-то деться? Это невозможно, он связан по рукам и ногам Конституцией, Присягой, и, самое главное свей честностью!

И вообще какая мера пресечения. А кто будет контролировать правоохранительные органы? Ведь этот Алексеефф глава Комитета по вопросам деятельности правоохранительных органов
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01.07.2023 14:11 Відповісти
ваш сарказм та й би в сторону ОПи...
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01.07.2023 16:28 Відповісти
Хочуть иому личаки підігнати .
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01.07.2023 14:12 Відповісти
Там судді вже прикормлені.
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01.07.2023 14:22 Відповісти
Судді прикормлювались завжди. При всіх президентах, при всіх Верховних Зрадах.
Хто був на троні, того були й судді. Не даремно у них навіть пенсії разів у 30-100 вищі за пенсії звичайних смертних. Як не служити за таку зарплатню і пенсії.
Судді, це - мафія в мафії.
Бувають винятки. Які одразу ж треба записувати в Червону книгу, як зникаючий різновид.
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01.07.2023 14:42 Відповісти
У Львові дешевше?!
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01.07.2023 14:51 Відповісти
Як тільки візьмуть ублюдків за зябра, так зразу ,,підстава, помста і т.д.''
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01.07.2023 15:26 Відповісти
За що його затримали?
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01.07.2023 19:59 Відповісти
Пожалійте кацапів "запобіжний захід" "пєдохранітельний запад"
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01.07.2023 16:05 Відповісти
Вибачте, "прєдохранітєльний"
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01.07.2023 16:06 Відповісти
Просто цікаво, а коли буде суд на мародером рєзніковим, який пограбував державу на 5 лярдів?
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01.07.2023 16:24 Відповісти
в Киіві продажні кримінальні суди закриваємо у Львові відкриваємо.Личаківський перейняв естафету окружного,вже викормив власних Вовків Львів!не ганьбить!де громадські організації???
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01.07.2023 16:29 Відповісти
караул, палитические рипресии!
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01.07.2023 19:38 Відповісти
 
 