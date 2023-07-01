Суд 3 липня обиратиме запобіжний захід нардепу Алєксєєву

Засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Алєксєєву відбудеться у Личаківському районному суді Львова у понеділок, 3 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"У звʼязку з неявкою в судове засідання підозрюваного слідчий суддя відклав розгляд клопотання на 03 липня 2023 року об 11 год. 00 хв", - йдеться у повідомленні.

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30 червня у Офісі Генпрокурора повідомили, що народному депутату України, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві. Алєксєєв є головою підкомітету з питань діяльності органів правопорядку.

У "Європейській Солідарності" назвали обшуки політичною провокацією.

Своєю чергою нардеп "Європейської Солідарності" Сергій Алєксєєв назвав обшуки політичним замовленням, пов’язаним з адвокатською діяльністю фірми, яку він заснував.