Графіка навчання українців на F-16 немає, дехто з партнерів зволікає, – Зеленський
Графіка навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 на цей час немає, дехто з іноземних партнерів зволікає.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом пресконференції у Києві.
"Ми домовились, дотиснули, що в нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів (на F-16 – ред.). Графіка тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо", - сказав Зеленський.
Як повідомлялося, міністр оборони Олексій Резніков раніше заявляв, що під час засідання Комісії НАТО-Україна були досягнуті конкретні зобов’язання союзників по Альянсу щодо організації спеціалізованого тренування для українських пілотів на літаках F-16, що відкриє шлях до поставки цих літаків в Україну.
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Зеленский поблагодарил США за ленд-лиз и отдельно 40 миллиардов долларов
30.06.2023
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що його "бісять" скарги на те, що довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ нібито почався повільніше, ніж очікувалося. Генерал сказав, що нашим воїнам потрібно більше кожного виду зброї, снарядів, а також ******* західні винищувачі.
Також головнокомандувач зазначив, що його війська не мають переваги в артилерійських гарматах - іноді їх менше у 10 разів.
Станом на початок року - Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць - Залужний
З початку року, за півроку надано
артилерії+рсзо всі союзники 228 одиниць, з яких США 56 одиниць - 45% від потреби
танків всі союзники 206, з яких США 0 одиниць - 68%
бмп всі союзники 319, з яких США 228 - 45%
Тобто загалом виконано менше ніж наполовину, за півроку
А про лендліз бояться згадувати
Мабуть є тайні домовленності...
неповносправне не могло не підписати цей закон , бо воно б тоді плюнуло не просто в конгрес, а в Штати і остаточно б опустило свою країну. Але підписувати воно, звичайно, не хотіло і не збиралося (тому закон і лежав під сукном з січня 2022) - оскільки перемога України над рашкою абсолютно не відповідає його домовленостям з х**лом, - тому й не виконує.
Там, швидше, шалений тиск і шантаж через домовленостями з фюрером і особиста помста за синоню-нарика-злочинця.
Я вже не раз писала, що мені б ДУЖЕ хотілося дізнатися, ЧИМ КОНКРЕТНО деменційний поплічник х**ла та його прикоцана адміністрація притисли зе і решту тих в Україні (Петре Олексійовичу, нічого не хочете сказати з цього привожу), хто міг би підняти і озвучити це питання на офіційному рівні і в публічній площині.
Але всі, як води в рот набрали, крім виродків (які взяли на себе кров наших Воїнів, бо гроші не пахнуть) і розганяли брехню про ленд-ліз і про те, що він Україні не потрібен.
Ці проститути і перевертні сформували думку стада і воно слухняно й далі бекає і повторює брехливі мантри.
Правда може з'явитись перед виборами - мабуть весною
зараз і так вже тиснуть конгресмени, що є 17 записаних розмов про хабар від власника буризми
зам.директора, не спростовує що є такі документи
проти розкрити поки не можуть, начебто з остраху за життя інформатора
https://oversight.house.gov/release/comer-demands-suspicious-activity-reports-related-to-burisma-and-alleged-biden-bribery-scheme%EF%BF%BC/
Comer Demands Suspicious Activity Reports Related to Burisma and Alleged Biden Bribery Scheme
Тільки тягнути час поки можливо
Демократи - начебто гарне та правильне слово, но якось в США спотворений його суть
За часів Республіканців - якось менше у світі відбувається поганих речей, і зло якщо є - то воно наказується
Дивлячись на те, що вони виробляють у Штатах (а з січня 2021 - просто ввійшли в раж) + тут таке саме чучало лівацьке з їхньою повісточкою, я все більше схиляюся вправо. І не тільки я. І вже давно.
Малесенька надія, яку я ще маю, полягає в тому, що люди, які зберегли здоровий глузд і дотримуються нормальних людських цінностей (як правило, це - прихильники респів) нарешті піднімуться, бо вони вже роками дивляться на розгул цих демфашистів-демсатаністів (тут використовується термін woke, wokisme) і поставлять все на місце.
Я Вам просто не можу переказати всю цю кончену маячню, яку нав'язують людям. В штатах, бачу, потроху починають опиратися (бо тут - болото взагалі) і тішить, що їхній верховний суд хоч якусь клепку має, але там консерватори в більшості - тому.
І останні його рішення мене підбадьорили (жінка, яка робить веб-сайти vs геї + affirmative action + студентські позики).
З виборців респів на цьому ресусі сміються і виставляють їх тупими, неосвіченими, примітивними (до речі, кілька дописувачів під ам прапорцем, які підтримують республіканців - дуже адекватні, на відміну від придурків-бідонобілів).
Україні треба бути готовій до того, що може прийти респ-президент і тому я пишу про те, щоб не сміти висловлювати симпатії і працювати з обома партіями та НАПРАЦЬОВУВАТИ стратегію стосунків і план дій, ПЕРЕКОНУВАТИ в НАШІЙ позиції.
Слава ЗСУ !!!!!!
"Якщо мені скажуть, що буде два місяці, і помруть тисячі людей, або якщо буде три місяці, і помре менше людей. Звичайно, я виберу друге. Я б навіть сказав, що це було чотири чи п'ять місяців і без втрат. Між часом і людьми найголовніше - це люди", - додав Зеленський.
А тут про лендліз
https://weukraine.tv/lend-liz-dlya-********-chomu-programa-dosi-ne-zapratsyuvala-dlya-posylennya-zsu/
По-перше, ленд-ліз - це лише рамкова обіцянка Конгресу і президента США, яка підтверджує готовність Вашингтона підтримувати Україну в її протистоянні російському вторгненню.
Поставки того чи іншого озброєння залежить не від програми, а від політичного рішення адміністрації Білого дому й запитів України.
По-друге, ленд-ліз - це не зовсім безоплатна допомога. Механізм полягає у можливості швидкої передачі американською стороною наявних у неї озброєнь, *********** та іншої допомоги Україні в оренду чи на умовах лізингу. Словом, надане озброєння (вціліле) після перемоги над рф доведеться або повертати, або оплачувати.
І висновок в кінці
Отже, ленд-ліз є додатковим інструментом військової допомоги Україні з боку США і запрацює на повну силу, коли Україна вирішить, що він потрібен
Тобто в кінці, буде винувата Україна, котра нічого не просила, тому що може прийдеться платити або повертати
Так що тоді найголовніше: гроші (або повернення) чи люди?
Щось логіка не зрозуміла