Графіка навчання українців на F-16 немає, дехто з партнерів зволікає, – Зеленський

Графіка навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 на цей час немає, дехто з іноземних партнерів зволікає.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом пресконференції у Києві.

"Ми домовились, дотиснули, що в нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів (на F-16 – ред.). Графіка тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо", - сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, міністр оборони Олексій Резніков раніше заявляв, що під час засідання Комісії НАТО-Україна були досягнуті конкретні зобов’язання союзників по Альянсу щодо організації спеціалізованого тренування для українських пілотів на літаках F-16, що відкриє шлях до поставки цих літаків в Україну.