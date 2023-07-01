Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО, - Зеленський

Україна та Іспанія уклали спільну декларацію, яка стала 21-м документом, в якому йдеться про підтримку членства України в НАТО.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає Цензор.НЕТ.

"Наша сьогоднішня заява це вже 21-й такий документ із членами Альянсу, і це більшість. Розраховуємо на підтримку України Іспанією на саміті Альянсу у Вільнюсі і Україна переконана, що на сьогодні існують усі підстави, щоби надати Україні запрошення до членства в НАТО", – наголосив Зеленський.

У спільній декларації лідерів Іспанії та України йдеться, що Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною, зокрема шляхом створення Ради Україна – НАТО як майданчика для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї відповідно до Бухарестської декларації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна хоче показати результат на полі бою до саміту НАТО, - Зеленський

"Іспанія підтверджує свою підтримку політики відкритих дверей НАТО відповідно до Стратегічної концепції НАТО від 2022 року та Декларації Мадридського саміту НАТО" – йдеться у документі.

Як зазначається, Україна та Іспанія очікують на розв’язання цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.