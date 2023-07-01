Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО, - Зеленський
Україна та Іспанія уклали спільну декларацію, яка стала 21-м документом, в якому йдеться про підтримку членства України в НАТО.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає Цензор.НЕТ.
"Наша сьогоднішня заява це вже 21-й такий документ із членами Альянсу, і це більшість. Розраховуємо на підтримку України Іспанією на саміті Альянсу у Вільнюсі і Україна переконана, що на сьогодні існують усі підстави, щоби надати Україні запрошення до членства в НАТО", – наголосив Зеленський.
У спільній декларації лідерів Іспанії та України йдеться, що Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною, зокрема шляхом створення Ради Україна – НАТО як майданчика для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї відповідно до Бухарестської декларації.
"Іспанія підтверджує свою підтримку політики відкритих дверей НАТО відповідно до Стратегічної концепції НАТО від 2022 року та Декларації Мадридського саміту НАТО" – йдеться у документі.
Як зазначається, Україна та Іспанія очікують на розв’язання цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.
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Необхідні критерії в нашому випадку, не те що другорядні, а навіть в першу 5 не входять.
Як власне і початок перемовин з Європейським Союзом. Це політичне рішення. Все інше пусті слова. Коли Румунія та Болгарія в 1999 році почали перемовини про вступ до ЄС(необхідний крок, який потрібно зробити нам), ці країни були точно менш готові чим ми зараз, і 100% менш відповідали Копенгагенські критерії. Ба більше, Румунія навіть в 2007 році в момент вступу в ЄС, мала купу проблем від демократії і верховенства права до "побутової корупції". І тільки в 2010 році, зробила величезний стрибок вперед у боротьбі з корупцією.