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Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО, - Зеленський

нато

Україна та Іспанія уклали спільну декларацію, яка стала 21-м документом, в якому йдеться про підтримку членства України в НАТО.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає Цензор.НЕТ.

"Наша сьогоднішня заява це вже 21-й такий документ із членами Альянсу, і це більшість. Розраховуємо на підтримку України Іспанією на саміті Альянсу у Вільнюсі і Україна переконана, що на сьогодні існують усі підстави, щоби надати Україні запрошення до членства в НАТО", – наголосив Зеленський.

У спільній декларації лідерів Іспанії та України йдеться, що Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною, зокрема шляхом створення Ради Україна – НАТО як майданчика для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї відповідно до Бухарестської декларації.

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"Іспанія підтверджує свою підтримку політики відкритих дверей НАТО відповідно до Стратегічної концепції НАТО від 2022 року та Декларації Мадридського саміту НАТО" – йдеться у документі.

Як зазначається, Україна та Іспанія очікують на розв’язання цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) членство в НАТО (1738) Санчес Педро (58)


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Уйоббиков тоже будут уговаривать подписать? Или Закарпатье им отдадут для этого?
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01.07.2023 17:31 Відповісти
Гадаю прийде час,коли їх ні питатимуть,
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01.07.2023 17:34 Відповісти
Zeпідр ні дня не може прожити без брехні: для вступу в Євросоюз чи НАТО одних хотєлок мало, треба ще й відповідати критеріям цих країн. Спойлєр, з татаровими, дєрьмаками, **********, рєзніковими, сухачовими, повіями у АРМі та ін - НАТО навіть і не світить Україні.
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01.07.2023 17:34 Відповісти
В найближчий перспективі прийняття України в НАТО, або відмова - на 99% політичне рішення.
Необхідні критерії в нашому випадку, не те що другорядні, а навіть в першу 5 не входять.
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01.07.2023 17:45 Відповісти
Призначення головою АРМи зашквареної рашистської шльондри, яка приймала участь у справі проти Байдена - це також політичне рішення Zeпідрів. І потім не питайте чому нас не беруть у НАТО
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01.07.2023 17:49 Відповісти
Хоч призначення самого Азарова міністром оборони, а Віктора Януковича премьєр-міністром. Не має ніякого значення. Вже не має. Все зайшло дуже далеко. Мова як мінімум іде про безпеку Європейського континенту. Об'єктивно від України вже мало, що залежить. Буде Україна в НАТО, або не буде, в найближчі роки - політичне рішення. Ба більше, політичне рішення не всього НАТО, а 10 ключових країн: США, Великобританія, Канада, Туреччина, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща, Нідерланди. В 1952 році, коли було політичне рішення прийняти Туреччину в НАТО, ця країна, не відповідала навіть половині тих вимог, що вже відповідає зараз Україна.
Як власне і початок перемовин з Європейським Союзом. Це політичне рішення. Все інше пусті слова. Коли Румунія та Болгарія в 1999 році почали перемовини про вступ до ЄС(необхідний крок, який потрібно зробити нам), ці країни були точно менш готові чим ми зараз, і 100% менш відповідали Копенгагенські критерії. Ба більше, Румунія навіть в 2007 році в момент вступу в ЄС, мала купу проблем від демократії і верховенства права до "побутової корупції". І тільки в 2010 році, зробила величезний стрибок вперед у боротьбі з корупцією.
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01.07.2023 18:13 Відповісти
Навіщо давати людям надію на те що майже неможливо зробити, як тільки піде перевірка стандартів армії і представники НАТО побачать той совок що в нас є, одразу скажуть, що треба провести реформу в армії і це мінімум півкроку займе часу для вирішення недоліків.
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01.07.2023 17:51 Відповісти
Про яку НАТУ може бути мова коли Єрмак разом з тобою розглядає що планує військовий.
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01.07.2023 18:32 Відповісти
 
 