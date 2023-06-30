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Новини Війна
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Україна хоче показати результат на полі бою до саміту НАТО, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю іноземним ЗМІ, що Україна хоче "показати результати" на полі бою перед майбутнім самітом НАТО в Литві 11 липня.

Про це він сказав RTVE, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"До саміту ми повинні показати результати, але кожен метр коштує життя", - заявив Зеленський.

Під час розмови Зеленський також визнав, що плани ЗСУ розпочати контрнаступ проти Росії сповільнилися в останні місяці: "Проливні дощі тривають дуже довго, і це сповільнило деякі процеси".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми просимо лише 5% від наявної в арсеналах союзників зброї, але процеси надання військової допомоги сповільнюються, - Зеленський

У зв'язку з цим він закликав європейських партнерів продовжувати надавати Україні збройну підтримку: "Цієї осені ми почали контрнаступ і нам потрібен був результат. Ми розраховували на певні речі, але артилерія прибула із запізненням".

"Ми зупинилися, тому що не могли рухатися далі. Рухатися вперед означало втрачати людей, а у нас не було артилерії...

Ми дуже обережні в цьому відношенні. Швидкі речі не завжди безпечні. Якщо мені скажуть, що пройде два місяці і загинуть тисячі людей, або три місяці і загине менше людей, звичайно, я виберу останнє... Між часом і людьми найважливіше - це люди", - зазначив Зеленський.

Президент також оцінив становище російського диктатора Володимира Путіна та його міжнародний імідж у світі.

Зокрема, Зеленський заявив, що "Путіну загрожує більше, ніж мені", тому що "мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хоче вбити весь світ".

Відповідаючи на запитання про підтримку України з боку США та можливу зміну зовнішньої політики США в разі перемоги Республіканської партії на виборах 2024 року, Зеленський висловив упевненість, що вони продовжуватимуть підтримувати її.

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"Ми дуже вдячні за цю підтримку. Кого б не обрав американський народ, він нас зрозуміє. Головне - не втратити підтримку цих двох партій. Сполучені Штати є лідером у сфері озброєнь та фінансів, і ми не можемо цього втратити.

Є питання, з яких у нас різні точки зору, але в будь-якому випадку Байден підтримує і Конгрес, і обидві партії підтримують його".

При цьому Зеленський додав, що є "небезпечні сигнали" від "деяких представників Республіканської партії", але вони "розберуться з цим".

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) членство в НАТО (1736) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+50
Дурна ідея. Сподіваюсь в генштабі цю маячню не слухають
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30.06.2023 22:47
+43
Может это Залужному и Шаптале решать, а не этому шуту?
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30.06.2023 22:48
+40
Аааааааа, так ось КОМУ Залужний говорив "НЕ ПІДГАНЯЙТЕ НАСТУП"!!!!
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30.06.2023 22:49
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На Запорожье дагестанцы отказались воевать и испортили оружие оккупантов - Генштаб
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01.07.2023 08:20 Відповісти
К ХХХ съезду ЦыКа КПСЕСЕ закончим трёхсотую пятилетку досрочно! Угааа,товагищи!
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01.07.2023 08:44 Відповісти
Совкодрочер вазеліновий ти вже показав як до війни готуватись треба.
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01.07.2023 08:45 Відповісти
Цього осла і його шапіто треба буде якомога жорстко відстороняти від влади, показово.
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01.07.2023 08:45 Відповісти
Тупа радянщина...
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01.07.2023 10:09 Відповісти
Оце воно дурне, це зебільне одоробло. Штурм позицій нацистів на річницю капеесес, день народження чЛєніна, деокупація кілометрів квадратних до часу публікації в Ютубі чергового відосика Блазня, звільнення міст під самміт. Який же все-таки цей клован малорос. До кісткового мозку.
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01.07.2023 10:25 Відповісти
автомат - в руки і п#здуй показуй на нулі сам!
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01.07.2023 10:28 Відповісти
Світ грає в "моя хата скраю" - всі кроки допомоги відстають на пару кроків агресора.
Де десант невідомих пісочних людинок (НАТО) на ЗАЕС в березні-квітні 2022?
Де закрите небо в травні 2022?
Де..., Де.. ?
Дешевше зараз рознести тамагавком пуйло по хремлю (чи де воно там ховається), потім Барвіху, Рубльовку, ... та висловити глибоку стурбованість (може це божа кара така)!
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01.07.2023 10:37 Відповісти
Яке ж воно дурне совкове чмо зеленський це сталін з жуковим клалаи мільйони солдат до якіхось дат
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01.07.2023 12:10 Відповісти
Клоун промычал очередную охинею!!
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01.07.2023 12:10 Відповісти
Высоту необходимо взять к празднику нашей славной, октябрьской революции. Ура товарищи.
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01.07.2023 12:19 Відповісти
Не давите на Залужного и ВСУ. Для контрнаступа должно быть все необходимое. Заметьте, что о завершении поставок всего необходимого заявляет Блинкин, а Остин молчит. Дождитесь самолетов и дальнобойных ракет, у оккупантов должна гореть земля под ногами, а не наоборот.
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01.07.2023 14:11 Відповісти
А выполнить условия НАТО по вступлению на поле юрисдикции и построения демократии в УКраине ты не хочешь ?
Ведь именно потому что ты саботируешь условия НАТО - он не даёт ВСУ так необходимого оружия... А без него -какой результат на поле боя?!
Ты саботажник и враг
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01.07.2023 14:12 Відповісти
"Ти можеш зробити щось швидко, але поле вщент заміновано. Щоб начебто встигнути до саміту НАТО, тому що комусь з партнерів сумно живеться або не вистачає впевненості, що він підтримує Україну не дарма" - ось повна цитата, що насправді сказав Зеленський. Може Цензор.нет буде повністю цитувати слова в контексті, а не лише те, що зручно в даному випадку, бо це виглядає як маніпуляція.
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01.07.2023 15:46 Відповісти
А Я хочу, щоб ви не крали, а правильно сказати, щоб не були щурами, бо красти у своїх, розумієте, а ще повинні розуміти, що в ЄС, немає такого, щоб не виплачувати заробітну плату роками, а інколи і десятиліттями, закон для всіх, а не тільки для політичних опонентів, або не захищених баблом українців, ви курва записуйте, щоб не забули, безплатний гайд, щоб бути успішною державою. А також не застосовувати СБУ, як колись застосовував путін ******** проти своїх громадян, тільки при путіні ************** вибухали багатоповерхівки, а у нас при Наумові (керівник внутрішньої безпеки СБУ, в минулому звісно), я ж з минулого))), рядових інженерів (які були дотичні до чорнобильської зони, і яким не подобалося, що вони там робили) чатували біля домівок, зустрічали в магазині,- залякували, просто тендер тоді був, на сотні мільйонів. Воювати за цю шваль я не буду.
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08.11.2023 22:16 Відповісти
Шкода, що на нашу державу Україну такі випробування і такі керманичі. Я володію 5-ма мовами, то я не Українець, позбавте цю фсбшницю Фаріон українського громадянства і вишліть на росію, то все ясно як Божий день, всі питання можна вирішити за 8 годин робочого дня, якщо є воля, начинають товкти воду в ступі, а цю Фаріон, або безмозглу, або фсбшницю інтерв'ю беруть, хвора людина
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08.11.2023 22:50 Відповісти
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