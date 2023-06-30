Україна хоче показати результат на полі бою до саміту НАТО, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю іноземним ЗМІ, що Україна хоче "показати результати" на полі бою перед майбутнім самітом НАТО в Литві 11 липня.
Про це він сказав RTVE, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"До саміту ми повинні показати результати, але кожен метр коштує життя", - заявив Зеленський.
Під час розмови Зеленський також визнав, що плани ЗСУ розпочати контрнаступ проти Росії сповільнилися в останні місяці: "Проливні дощі тривають дуже довго, і це сповільнило деякі процеси".
У зв'язку з цим він закликав європейських партнерів продовжувати надавати Україні збройну підтримку: "Цієї осені ми почали контрнаступ і нам потрібен був результат. Ми розраховували на певні речі, але артилерія прибула із запізненням".
"Ми зупинилися, тому що не могли рухатися далі. Рухатися вперед означало втрачати людей, а у нас не було артилерії...
Ми дуже обережні в цьому відношенні. Швидкі речі не завжди безпечні. Якщо мені скажуть, що пройде два місяці і загинуть тисячі людей, або три місяці і загине менше людей, звичайно, я виберу останнє... Між часом і людьми найважливіше - це люди", - зазначив Зеленський.
Президент також оцінив становище російського диктатора Володимира Путіна та його міжнародний імідж у світі.
Зокрема, Зеленський заявив, що "Путіну загрожує більше, ніж мені", тому що "мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хоче вбити весь світ".
Відповідаючи на запитання про підтримку України з боку США та можливу зміну зовнішньої політики США в разі перемоги Республіканської партії на виборах 2024 року, Зеленський висловив упевненість, що вони продовжуватимуть підтримувати її.
"Ми дуже вдячні за цю підтримку. Кого б не обрав американський народ, він нас зрозуміє. Головне - не втратити підтримку цих двох партій. Сполучені Штати є лідером у сфері озброєнь та фінансів, і ми не можемо цього втратити.
Є питання, з яких у нас різні точки зору, але в будь-якому випадку Байден підтримує і Конгрес, і обидві партії підтримують його".
При цьому Зеленський додав, що є "небезпечні сигнали" від "деяких представників Республіканської партії", але вони "розберуться з цим".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де десант невідомих пісочних людинок (НАТО) на ЗАЕС в березні-квітні 2022?
Де закрите небо в травні 2022?
Де..., Де.. ?
Дешевше зараз рознести тамагавком пуйло по хремлю (чи де воно там ховається), потім Барвіху, Рубльовку, ... та висловити глибоку стурбованість (може це божа кара така)!
Ведь именно потому что ты саботируешь условия НАТО - он не даёт ВСУ так необходимого оружия... А без него -какой результат на поле боя?!
Ты саботажник и враг