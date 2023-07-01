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Частину Києво-Печерської лаври опечатають і туди не пускатимуть ченців УПЦ МП

лавра

Комісія міністерства культури та інформаційної політики України припинила доступ ченців УПЦ до приміщень Лаври. Мова про опечатування тих корпусів, де немає монахів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла в коментарі "Суспільному" голова спецкомісії Міністерства культури Мар'яна Томин. Доступ закрили до тих приміщень, де немає ченців.

Як зазначається у документі, який опублікував адвокат Києво-Печерської лаври протоієрей Микита Чекман, комісія з Мінкульту закінчила свою роботу.

5 червня спецкомісія склала Акт приймання-передачі державного майна, який Монастир отримав для підпису, але не повернув Заповіднику. Зазначається, що представники Монастиря й надалі використовують частину корпусів Лаври.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відмовив УПЦ МП у проведенні богослужінь у Лаврі

"З урахуванням зазначеного та враховуючи статус памʼяток Нижньої Лаври, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО, Заповідником прийнято рішення щодо припинення доступу ченців Монастиря до приміщень", — йдеться у документі.

За наказом заповідника "Києво-Печерська Лавра", 4 липня розпочне роботу нова комісія, яка займеться опечатуванням цих корпусів. Як уточнила Суспільному голова спецкомісії Марʼяна Томин, мова про опечатування тих корпусів, де немає монахів.

"У разі відмови Монастиря передати ключі від корпусів (приміщень), згідно з переліком, такі замки будуть замінені, а корпуси (приміщення) опечатані", — додається у документі.

Також читайте: УПЦ МП відмовилася підписати документи про передачу майна Лаври, - Ткаченко

Автор: 

Лавра (294) Міністерство культури (762)


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Топ коментарі
+23
Иными словами, как сидело ФСБ-шное кодло в Лавре, так и продолжит. А опечатают только те помещения, где они не сидят (которые им не нужны).
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01.07.2023 17:27
+23
Зелені мудили обісрались перед фсбешним пархатом, буде й надалі контора мутить воду в Україні, готувать теракти тощо. В опі кріт на кроту сидить і кротом понаняє. А зечмо тут розказує, що москва хоче його вбити та мабуть нікому, малувато кротів, чи погано хочуть... Чи ціну собі набиває.
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01.07.2023 17:29
+9
Чому частину, а не всю Лавру!!!
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01.07.2023 17:28
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Иными словами, как сидело ФСБ-шное кодло в Лавре, так и продолжит. А опечатают только те помещения, где они не сидят (которые им не нужны).
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01.07.2023 17:27 Відповісти
Шо це за цирк?!

Але, гараж! Ткаченко покажи личико.

Не кашерно как то получаеться. Москалі досі у Лаврі.
Геть усіх, Нах.
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02.07.2023 02:45 Відповісти
Чому частину, а не всю Лавру!!!
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01.07.2023 17:28 Відповісти
Зелені мудили обісрались перед фсбешним пархатом, буде й надалі контора мутить воду в Україні, готувать теракти тощо. В опі кріт на кроту сидить і кротом понаняє. А зечмо тут розказує, що москва хоче його вбити та мабуть нікому, малувато кротів, чи погано хочуть... Чи ціну собі набиває.
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01.07.2023 17:29 Відповісти
Ще й як обісрались! Вчора Павло Мерседес (той що начебто під цілодобовим домашнім арештом) був в Лаврі, біснувата вата аж кончала від його присутності. Підлітка який чмихнув балончиком в пику Кохановській, миттю скрутили мусора та відправили в СІЗО.
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01.07.2023 21:21 Відповісти
влада безсила... пора давати клич активістам... вони швидко звільнять територяю всієї лаври від моспархатих окупантів.
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01.07.2023 17:30 Відповісти
Що би ви із ведмедчуком "картинку для російських олігофренів"крутили?
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01.07.2023 18:10 Відповісти
а ця "картинка" щось змінить у свіомості мацковіцького охлосу ??? ми ж для них "бендьори" - "фошисти" і "нацисти" ...
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01.07.2023 18:49 Відповісти
А навіщо тоді ви із ведмедчуком "такі картинки" крутите для"мацковіцького охлосу?
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02.07.2023 00:04 Відповісти
Мусора завжди на боці ФСБ.
Вчора Павло Мерседес (той що начебто під цілодобовим домашнім арештом) був в Лаврі, біснувата вата аж кончала від його присутності. Підлітка який чмихнув балончиком в пику Кохановській, миттю скрутили мусора та відправили в СІЗО.
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01.07.2023 21:24 Відповісти
Дивне рішення...ми вже декілтка місяців чекаємо на результати комісії, що вивезли мокши??? Центральна історична бібліотека..музей мініатюр, то так, за малим. Понівечені історичні будівлі вікнами, дверьми з пластику. Пристройками. Історичні архіви, мумії з печер. А комісія мовчить...
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01.07.2023 17:32 Відповісти
Вірні мп сектанти в асвальті печер нариють недалечко.
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01.07.2023 17:42 Відповісти
Це якась гра?
А розкажіть-но правила!
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01.07.2023 17:43 Відповісти
Святині українські,а сектанти там сидять московітські.Отак і живемо останніх тисячу років.
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01.07.2023 18:16 Відповісти
Як же так виходить? Наші хлопці на смерть бʼються за кожний метр землі української, а в Києві ну нічого не можуть зробити , щоб вигнати ворогів з церкви? Хто їм не дозволяє?
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01.07.2023 18:24 Відповісти
Не «не можуть», а «не хочуть». Тому що вони їх колеги по службі., тільки з іншого управління.
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01.07.2023 18:44 Відповісти
І до яких пір ці прорашистські покидьки будуть паплюжити наші святині?
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01.07.2023 18:35 Відповісти
Что ж ты фраер сдал назад...
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01.07.2023 18:42 Відповісти
Ніхто нікуди не здавав. Просто ми спостерігали чергову бурю в склянці води у викононні зечмонь. Я про це писав коли той кіпеш з обшуками в пархаті тільки починався: ніхто фсб-ний пархат забороняти не збирався.
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01.07.2023 23:26 Відповісти
Ви можете уявити, щоб українська церква сиділа в кремлі?
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01.07.2023 19:16 Відповісти
я х*єю дорогая редакция,

скільки ще соплі жувати з цими москальськими падлюками?
на фронті солдати гинуть щоб цих падлюк тут приютили?
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01.07.2023 19:57 Відповісти
НЕ МОЖНА! Передати все ПЦУ інакше все опечатане буде розграбовано та знищено.

Ніби як діти малі, те що немає господаря буде розтягнено. Тому господарем має стати ПЦУ.
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01.07.2023 20:02 Відповісти
"інакше все опечатане буде розграбовано та знищено." - опечатали те що вже розграбоване.
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01.07.2023 20:05 Відповісти
Їх всіх не має там бути або не має бути в природі.
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01.07.2023 20:24 Відповісти
Навіть у першій в Європі і в усьому світі Українській Конституції 1710 року, Конституції Великого Українського патріота гетьмана Пилипа Орлика.
У першому її розділі мова йде про віру, в ньому зазначено що в підпорядкуванні нашої рідної Української церкви вона має бути підпорядкована не лютим ворогам окупантам в Москві. А Вселенському Константинопольському патріархатові. З подальшим вже обов'язковим незалежним автокефальним Патріархатом Київським і всієї Русі-України. Що зараз і збувається!
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01.07.2023 21:12 Відповісти
Феесбешне падло досі там? Ну...Ну... Це вже, мля, вааще...
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01.07.2023 21:30 Відповісти
А монахи УПЦ МП бронь в воєнкоматі отримали чи у фсбешників відсрочка як для студентів?
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01.07.2023 22:41 Відповісти
 
 