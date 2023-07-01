Частину Києво-Печерської лаври опечатають і туди не пускатимуть ченців УПЦ МП

Комісія міністерства культури та інформаційної політики України припинила доступ ченців УПЦ до приміщень Лаври. Мова про опечатування тих корпусів, де немає монахів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла в коментарі "Суспільному" голова спецкомісії Міністерства культури Мар'яна Томин. Доступ закрили до тих приміщень, де немає ченців.

Як зазначається у документі, який опублікував адвокат Києво-Печерської лаври протоієрей Микита Чекман, комісія з Мінкульту закінчила свою роботу.

5 червня спецкомісія склала Акт приймання-передачі державного майна, який Монастир отримав для підпису, але не повернув Заповіднику. Зазначається, що представники Монастиря й надалі використовують частину корпусів Лаври.

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"З урахуванням зазначеного та враховуючи статус памʼяток Нижньої Лаври, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО, Заповідником прийнято рішення щодо припинення доступу ченців Монастиря до приміщень", — йдеться у документі.

За наказом заповідника "Києво-Печерська Лавра", 4 липня розпочне роботу нова комісія, яка займеться опечатуванням цих корпусів. Як уточнила Суспільному голова спецкомісії Марʼяна Томин, мова про опечатування тих корпусів, де немає монахів.

"У разі відмови Монастиря передати ключі від корпусів (приміщень), згідно з переліком, такі замки будуть замінені, а корпуси (приміщення) опечатані", — додається у документі.

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