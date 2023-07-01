Частину Києво-Печерської лаври опечатають і туди не пускатимуть ченців УПЦ МП
Комісія міністерства культури та інформаційної політики України припинила доступ ченців УПЦ до приміщень Лаври. Мова про опечатування тих корпусів, де немає монахів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла в коментарі "Суспільному" голова спецкомісії Міністерства культури Мар'яна Томин. Доступ закрили до тих приміщень, де немає ченців.
Як зазначається у документі, який опублікував адвокат Києво-Печерської лаври протоієрей Микита Чекман, комісія з Мінкульту закінчила свою роботу.
5 червня спецкомісія склала Акт приймання-передачі державного майна, який Монастир отримав для підпису, але не повернув Заповіднику. Зазначається, що представники Монастиря й надалі використовують частину корпусів Лаври.
"З урахуванням зазначеного та враховуючи статус памʼяток Нижньої Лаври, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО, Заповідником прийнято рішення щодо припинення доступу ченців Монастиря до приміщень", — йдеться у документі.
За наказом заповідника "Києво-Печерська Лавра", 4 липня розпочне роботу нова комісія, яка займеться опечатуванням цих корпусів. Як уточнила Суспільному голова спецкомісії Марʼяна Томин, мова про опечатування тих корпусів, де немає монахів.
"У разі відмови Монастиря передати ключі від корпусів (приміщень), згідно з переліком, такі замки будуть замінені, а корпуси (приміщення) опечатані", — додається у документі.
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Але, гараж! Ткаченко покажи личико.
Не кашерно как то получаеться. Москалі досі у Лаврі.
Геть усіх, Нах.
Вчора Павло Мерседес (той що начебто під цілодобовим домашнім арештом) був в Лаврі, біснувата вата аж кончала від його присутності. Підлітка який чмихнув балончиком в пику Кохановській, миттю скрутили мусора та відправили в СІЗО.
А розкажіть-но правила!
скільки ще соплі жувати з цими москальськими падлюками?
на фронті солдати гинуть щоб цих падлюк тут приютили?
Ніби як діти малі, те що немає господаря буде розтягнено. Тому господарем має стати ПЦУ.
У першому її розділі мова йде про віру, в ньому зазначено що в підпорядкуванні нашої рідної Української церкви вона має бути підпорядкована не лютим ворогам окупантам в Москві. А Вселенському Константинопольському патріархатові. З подальшим вже обов'язковим незалежним автокефальним Патріархатом Київським і всієї Русі-України. Що зараз і збувається!