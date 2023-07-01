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Укрпошта присвятила марку річниці визволення Зміїного

марка

Виручені з продажу марок кошти планують передати на придбання морського дрона українського виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Спецпогашення нових марок відбулося вчора, 30 червня, за участі начальника ГУР Кирила Буданова.

Кількість марок в аркуші - 5+1 купон. Тираж марки – 1, 075 млн примірників.

Також дивіться: В Україні випустили марки з портретами полеглих прикордонників. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зміїний (164) Укрпошта (1085) марка (71)


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Зашибісь усюди шоу….. а що там по хотєлкам зе звільнити до 9 травня- там положили еліту ССО- усім вам *****????
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01.07.2023 17:40 Відповісти
Дізайн нормальний але можна було б і сам острів і море зобразити як фон воїна, для приклада подивились би британські колоніальні марки, там є з чого вибрати і філателісти б размели за любого тиражу.
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01.07.2023 20:23 Відповісти
а марку,з портретом того долбойоба,який послав еліту на забій,на срану каменюку в морі,коли випустять? Особливо нівелює подвиг цих хлопців,той факт,що русню викинули з острова,АРТОЮ З БЕРЕГА...
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02.07.2023 00:26 Відповісти
 
 