Укрпошта присвятила марку річниці визволення Зміїного
Виручені з продажу марок кошти планують передати на придбання морського дрона українського виробництва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
Спецпогашення нових марок відбулося вчора, 30 червня, за участі начальника ГУР Кирила Буданова.
Кількість марок в аркуші - 5+1 купон. Тираж марки – 1, 075 млн примірників.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Zabolotnyy #551965
показати весь коментар01.07.2023 17:40 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Elvis2
показати весь коментар01.07.2023 20:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ghfhg jhjh
показати весь коментар02.07.2023 00:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль