Іспанія надасть Україні додатково чотири танки Leopard і бронетранспортери

Іспанія незабаром поставить в Україні додатково 4 танки Leopard, бронетранспортери та мобільний польовий шпиталь.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ, про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

"Іспанія незабаром поставить нову важку техніку для допомоги у війні, зокрема 4 танки Leopard та бронетранспортери. Ми також поставимо портативний польовий шпиталь з хірургічним обладнанням. Цей елемент має посилити спроможність України надавати допомогу пораненим військовим та цивільним поблизу лінії фронту", - сказав Санчес.

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Він також зазначив, що за останні місяці в Іспанії надали різного роду допомогу більш як 650 громадянам України, багато з них були поранені у боях.

"Я також радий повідомити, що після наших двосторонніх перемовин під час мого останнього візиту до Києва українські терапевти вже проходять підвищення кваліфікації в місті Сарагоса. Вони вивчають сучасні методи лікування та застосування протезів. Ще більше фахівців будуть прибувати до Іспанії протягом кожних наступних трьох тижнів для проходження підготовки. Вони зможуть якісніше надавати лікування та реабілітацію", - зазначив прем’єр-міністр Іспанії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у суботу перебуває з візитом в Україні.