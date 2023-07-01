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Новини Війна
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Іспанія надасть Україні додатково чотири танки Leopard і бронетранспортери

leopard

Іспанія незабаром поставить в Україні додатково 4 танки Leopard, бронетранспортери та мобільний польовий шпиталь.

Як інформує Цензор.НЕТ, з  посиланням  на Укрінформ, про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

"Іспанія незабаром поставить нову важку техніку для допомоги у війні, зокрема 4 танки Leopard та бронетранспортери. Ми також поставимо портативний польовий шпиталь з хірургічним обладнанням. Цей елемент має посилити спроможність України надавати допомогу пораненим військовим та цивільним поблизу лінії фронту", - сказав Санчес.

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Він також зазначив, що за останні місяці в Іспанії надали різного роду допомогу більш як 650 громадянам України, багато з них були поранені у боях.

"Я також радий повідомити, що після наших двосторонніх перемовин під час мого останнього візиту до Києва українські терапевти вже проходять підвищення кваліфікації в місті Сарагоса. Вони вивчають сучасні методи лікування та застосування протезів. Ще більше фахівців будуть прибувати до Іспанії протягом кожних наступних трьох тижнів для проходження підготовки. Вони зможуть якісніше надавати лікування та реабілітацію", - зазначив прем’єр-міністр Іспанії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у суботу перебуває з візитом в Україні.

Автор: 

Іспанія (928) танк (2083)


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Топ коментарі
+10
"Понемногу" от Испании уже составило 50+ БТР М113.Спасибо.
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01.07.2023 18:17
+9
Чергова щира вдячність Іспанії за підтримку України...
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01.07.2023 18:15
+4
Щиро дякуємо, друзі.
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01.07.2023 18:17
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Чергова щира вдячність Іспанії за підтримку України...
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01.07.2023 18:15 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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01.07.2023 18:17 Відповісти
"Понемногу" от Испании уже составило 50+ БТР М113.Спасибо.
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01.07.2023 18:17 Відповісти
Щиро ГРАЦІАС !!!
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01.07.2023 18:21 Відповісти
Ці танки збережемо для штурму Москви)))
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01.07.2023 18:22 Відповісти
І передайте їх Маркусу
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01.07.2023 18:28 Відповісти
Нііі. В той так тебе посадять і буди😢Ішьь ти раЗСтрЄлІвать рашістав👆
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01.07.2023 18:37 Відповісти
Человек, он в любом случае делает для страны в разы больше чем ты сидя на диване на дальнем и цокая своими клешнями по клавиатуре вбрасывая тупые высеры,успокойся,ты в этой жизни итак ничего не решаешь и ни на что не влияешь, понятно что ты хочешь свою важность показать,но таои полномочия так сказать заканчиваются под новостями на цензоре,не более того
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01.07.2023 18:47 Відповісти
Якшо і далі буде таке планування операцій, як той бій де втратили 20 одиниць техніки, то мабуть скоро постачання її прекратять.
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01.07.2023 19:14 Відповісти
4 танка? от страны 400000000? простите это анекдот?
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01.07.2023 19:50 Відповісти
 
 