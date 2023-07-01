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Новини
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Колишній окупаційний "прокурор Криму" Фомін втопився у Волзі

фомін

В минулому заступник призначеної росіянами незаконної прокурорки Криму Наталії Поклонської Андрій Фомін, що також виконував обов’язки "прокурора Криму", у суботу, 1 липня 2023 року, не зміг переплисти Волгу. У чиновника зупинилося серце.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує проєкт "КримРеалії".

"Фомін брав участь у традиційному запливі в Чебоксарах. Прокурор плив дистанцію 2 кілометри 200 метрів. Приблизно за половину шляху йому стало зле", - йдеться у повідомленні.

Згідно із даними чебоксарського ТГ-каналу PG21, "у нього зупинилося серце за 150 метрів від берега". Як стверджується, рятувальники витягли прокурора на берег вже непритомного.

Загальна довжина дистанції складає 2 кілометри 200 метрів.

На момент загибелі - прокурор Чувашії (РФ). Мав 57 років.

2016-2017 роки - "в. о. прокурора Криму".

Загалом пропрацював в окупованому Криму з 2014 до 2020 року. Окрім згаданого више періоду "в.о.", перебував на посаді "першого заступника прокурора Криму".

Окупаційним "прокурором Криму" у 2014-2016 рр. була Наталія Поклонська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Про Поклонську ми ніколи не забудемо і не залишимо її в спокої. Як і інших зрадників", - Кулеба

Автор: 

Волга (26) Крим (14185) Поклонська Наталія (166)


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Топ коментарі
+50
Волзі респект...
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01.07.2023 18:56
+38
нагородити орденом Чапаева !
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01.07.2023 18:57
+24
Не кожен прокурор допливе до середини волги.
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01.07.2023 19:06
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От зеков-вагнеровцев удирал?
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01.07.2023 18:55 Відповісти
от солдат НАТО
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01.07.2023 19:25 Відповісти
Він просто молодець
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01.07.2023 20:01 Відповісти
АКУЛА
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01.07.2023 20:27 Відповісти
Тогда вернее будет осетр.
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01.07.2023 20:35 Відповісти
Из далека долга течёт река Волга...
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02.07.2023 01:02 Відповісти
Волзі респект...
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01.07.2023 18:56 Відповісти
Расчілавєєєєчіванієєєєє!!!
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01.07.2023 19:29 Відповісти
СКПЕПНЕЕЬКОООООООО
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01.07.2023 20:30 Відповісти
нагородити орденом Чапаева !
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01.07.2023 18:57 Відповісти
Проста арганизм пракурора аслаблен всякими нехарошими излишествами. Сакральные скрепы, лишняя храмасома...
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01.07.2023 18:58 Відповісти
яка сумна новина ...
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01.07.2023 18:59 Відповісти
Йому мало було води у морі.
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01.07.2023 19:00 Відповісти
Користувач "Настя" Вас особисто не ображала, можна зробити зауваження, а не принижувати жінку з двома дітьми, яка тимчасово перебуває за кордоном, не з її вини. Нікому мами з дітьми не потрібні за кордоном, їм дуже важко без чоловіків виховувати дітей. Треба вибачитись.
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02.07.2023 09:20 Відповісти
Вона мене назвала ухилянтом (хоча не знає скільки мені років) та боягузом диванним і побажала мені здохнути. Хіба це не образа?
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02.07.2023 09:31 Відповісти
Треба стримувати свої емоції при спілкуванні з незнайомими людьми. Ви ж не знаєте, які умови надають біженцям. Погані, особистий досвід. Матуся відповідальна за своїх дітей, дітям без батька лячно. Поважайте людей, ми ж вихована, освічена нація.
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02.07.2023 10:03 Відповісти
А чого в дорогій Франції???
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01.07.2023 21:37 Відповісти
Блаадарность вєлікой рускай рєкє!
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01.07.2023 19:00 Відповісти
Карма
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01.07.2023 19:01 Відповісти
Для цього краще Байкал підходе, Януковичі не дадуть збрехати
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01.07.2023 19:01 Відповісти
впирався, не хотів на Байкал. Довелось через Волгу відправити
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01.07.2023 19:44 Відповісти
Здоровья и долгих лет этому "прокурору"
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01.07.2023 19:02 Відповісти
умєрєть на родінє!
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01.07.2023 19:03 Відповісти
в радной говєні
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01.07.2023 19:48 Відповісти
Гарна новина для волзьких раків.
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01.07.2023 19:04 Відповісти
Не кожен прокурор допливе до середини волги.
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01.07.2023 19:06 Відповісти
Яке загадкове самогубство.
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01.07.2023 19:06 Відповісти
нахлебався матушкі, жартують окуні...
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01.07.2023 19:06 Відповісти
Чапаєв xpeновий
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01.07.2023 19:07 Відповісти
Чапаєв-2..його кулеметами підганяли?
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01.07.2023 19:07 Відповісти
якби встигли швабру чи пляшку засунути, куди треба, можливо б та шкура не подохла
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01.07.2023 19:07 Відповісти
Не каждый Чапаев доплывёт до середины Урала.
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01.07.2023 19:07 Відповісти
А міг би з собою колєг прихватить, негоже всю славу собі
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01.07.2023 19:10 Відповісти
это он удачно заплыл.
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01.07.2023 19:10 Відповісти
Киві респект. Гарно роботу налагодив.
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01.07.2023 19:10 Відповісти
Да и х.. с ним ).
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01.07.2023 19:11 Відповісти
карма ойй блд курва
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01.07.2023 19:13 Відповісти
А казали,що гівно плаває..
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01.07.2023 19:18 Відповісти
Нікли не підозрював, що є речення, у якому слово Волга - як музика! "У Волзі втопився кацап!" - то як "Місячна соната" Людвіга нпшого ван Бетховена!
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01.07.2023 19:27 Відповісти
Перед запливом він нічого не пив ? Хоча, "новичком" можна обробити плавки.
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01.07.2023 19:27 Відповісти
Ласти
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01.07.2023 21:39 Відповісти
Те що втопився - добре, погано що сам.
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01.07.2023 19:31 Відповісти
Почти доплыл, но замучила совесть, которая плыла рядом.
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01.07.2023 19:42 Відповісти
https://ibb.co/PZwc0rb
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01.07.2023 19:47 Відповісти
Жаль, що поклонську не запросив на цей заплив!
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01.07.2023 19:48 Відповісти
втоп андрій - та й х,,,й ним
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01.07.2023 19:48 Відповісти
х,,,й всплыл
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01.07.2023 19:51 Відповісти
а путину слабО переплыть волгу ?
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01.07.2023 19:50 Відповісти
Здоровья и долгих лет утонувшему
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01.07.2023 19:52 Відповісти
прэлэсть
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01.07.2023 19:55 Відповісти
гуляє інфо шо дон теж вже відпливає..
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01.07.2023 19:59 Відповісти
Чувашия втратила прокурора, як кажуть класики "Он утонул", а каспійськеі краби отримали чудову тушу для продовження банкета.
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01.07.2023 20:13 Відповісти
Туди тобі і дорога рашиський виродок .
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01.07.2023 20:17 Відповісти
Переживал, поди, сердешный
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01.07.2023 20:31 Відповісти
А пєрєд смєртью пАтьєл? Єслі да то, єто хорошо...
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01.07.2023 20:33 Відповісти
Наташина очередь подходит.
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01.07.2023 20:36 Відповісти
Сльози мішають мнє гаваріть ...
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01.07.2023 20:49 Відповісти
Як казав один мій товариш... нині покійний... я занадто багато знав...
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01.07.2023 20:50 Відповісти
Ну і ЙУХ з цим пітором, амінь в пеклі.
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01.07.2023 20:51 Відповісти
собаке собачья смерть!
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01.07.2023 21:06 Відповісти
Му-му?
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01.07.2023 21:40 Відповісти
Модная была песенка когда то на просторах кацапии с таким припевом---,захотелось старику, топай-топай, переплыть москва-реку к верху жопой. И пошёл старик ко дну, топай-топай, и пошёл старик ко дну к верху жопой..., Трагическая песенка частушка.
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01.07.2023 21:16 Відповісти
а Поклонська чо не пливла, вона теж начебто посол росії в якихось чебосраках
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01.07.2023 21:31 Відповісти
Якби він не втопився у Волзі, його б втопили солдати НАТО.
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01.07.2023 22:16 Відповісти
Навіщо писати що втопився, як що воно здохло від зупинки серця?
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01.07.2023 22:19 Відповісти
Казав-казав я йому, ну нієш санкціониє Баварскіє сасіскі😃
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01.07.2023 22:32 Відповісти
А говорили овно не тонет
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01.07.2023 22:37 Відповісти
А поклонська буде перепливати волгу? Ні? Треба і її спробувати!
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01.07.2023 22:45 Відповісти
Бывшие сослуживцы выражают соболезнования и попросили поставить на радио песню про Волгу.Усопший часто ее напевал,купаясь.
https://www.youtube.com/watch?v=tE_1d0cJsdU
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01.07.2023 22:48 Відповісти
сам, чи підсобили?
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01.07.2023 22:57 Відповісти
"Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра. А если дочешет, так гикнется и копыта отбросит" (с) Лион Измайлов
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02.07.2023 00:20 Відповісти
***** должен выступить с краткой речью - он утонул.
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02.07.2023 03:16 Відповісти
Що коїться в головах редакторів? Мало не некрологи пишуть оркам. Втопилося щмат лайна та й х... з ним. Туди їм всім дорга.
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02.07.2023 07:55 Відповісти
Пішов за крейсером москва... Туди йому і дорога.. зрадник...
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02.07.2023 09:33 Відповісти
А где то нынче няш-няш?
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02.07.2023 10:41 Відповісти
 
 