УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13281 відвідувач онлайн
Новини Вступна кампанія
1 312 0

В Україні стартувала вступна кампанія-2023: сьогодні розпочалася реєстрація е-кабінетів для вступників

кампанія,вступна

У суботу, 1 липня, розпочалася реєстрація електронних кабінетів для більшості вступників.

Про це Міністерство освіти і науки України повідомляє у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 липня вступники зможуть зареєструвати електронні кабінети на сайті.

Реєстрація відбувається за кількома напрямками:
▪️до закладів фахової передвищої освіти;
▪️до закладів вищої освіти;
▪️до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До українського університету можна вступити із закордонним атестатом. У Міносвіти пояснили, як

Детальні інструкції щодо роботи в електронних кабінетах тут.

Усі вступники до закладів фахової передвищої та вищої освіти мають реєструвати електронні кабінети та подавати електронні заяви (окрім невеликого винятку, визначеного Порядками приймання). А вступники до закладів професійно-технічної освіти цьогоріч уперше зможуть подати заяви на вступ онлайн. Або ж за власним бажанням – у паперовому вигляді.

Електронні кабінети працюватимуть до 30 листопада. Тобто зареєструвати кабінет можна як в окремо передбачений для цього період – до початку подання заяв, так і впродовж часу приймання заяв, визначеного за відповідними траєкторіями вступу", - сказано в повідомленні.

Автор: 

вступна кампанія (228) Міносвіти (1420)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 