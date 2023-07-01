В Україні стартувала вступна кампанія-2023: сьогодні розпочалася реєстрація е-кабінетів для вступників
У суботу, 1 липня, розпочалася реєстрація електронних кабінетів для більшості вступників.
Про це Міністерство освіти і науки України повідомляє у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"З 1 липня вступники зможуть зареєструвати електронні кабінети на сайті.
Реєстрація відбувається за кількома напрямками:
▪️до закладів фахової передвищої освіти;
▪️до закладів вищої освіти;
▪️до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Детальні інструкції щодо роботи в електронних кабінетах тут.
Усі вступники до закладів фахової передвищої та вищої освіти мають реєструвати електронні кабінети та подавати електронні заяви (окрім невеликого винятку, визначеного Порядками приймання). А вступники до закладів професійно-технічної освіти цьогоріч уперше зможуть подати заяви на вступ онлайн. Або ж за власним бажанням – у паперовому вигляді.
Електронні кабінети працюватимуть до 30 листопада. Тобто зареєструвати кабінет можна як в окремо передбачений для цього період – до початку подання заяв, так і впродовж часу приймання заяв, визначеного за відповідними траєкторіями вступу", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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