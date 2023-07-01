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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США розглядають можливість постачання Україні касетних боєприпасів, - Міллі

марк,міллі

Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Обговорення про постачання ще триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

За його словами, США думають про надання цих боєприпасів "протягом тривалого часу".

Міллі зазначив, що російські війська використовують касетні боєприпаси на полі бою в Україні і що українські війська отримали касетні бомби від інших союзників та розгорнули зброю.

"Українці попросили про це, інші європейські країни надали частину цієї зброї, росіяни використовують її. Процес ухвалення рішень триває", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США можуть надати Україні касетні боєприпаси, про рішення оголосять у липні, - NBC

Автор: 

Міллі Марк (156) касетні боєприпаси (127)


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Топ коментарі
+12
Це треба було аж вчора разом з термобаричними і вольфрамовими. андрофагі маюить бути випалені і випарувані з позицій, а функції наших штурмових груп зводитись тільки до збору уцілілої зброї та утилізації залишків асвабадителей.
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01.07.2023 20:56
+8
А якщо серйозно, чому питання щодо atacms, f-16, навчання пілотів на f-16, касетні ********** досі на рівні розмов...Щоб не було ескалації? Тобто без цього ескалації не буде? Каховська ГЕС, напряжена ситуація з ЗАЕС - це ж не ескалація?

p.s. передаю вітання придуркам з цензора, які втирали, що наших пілотів до f-16 почали готувати таємно з початку війни, і що літаки будуть у 2023 році.
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01.07.2023 21:07
+7
Не можна. У США з режимом пуйла "дуже хороші комунікації", як сказав нещодавно хтось.
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01.07.2023 21:01
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вже тиждень розглядаете
на цензорі новини тижневої старості??
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01.07.2023 20:52 Відповісти
А це означає:

1. Ця зброя США вже в Україні !

2. Зроблено аккуратно. Без лишнено шуму.

3. А коли кацапи її побачать, то це буде « европейська зброя», ба американська ще «у дорозі».
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02.07.2023 02:32 Відповісти
Це треба було аж вчора разом з термобаричними і вольфрамовими. андрофагі маюить бути випалені і випарувані з позицій, а функції наших штурмових груп зводитись тільки до збору уцілілої зброї та утилізації залишків асвабадителей.
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01.07.2023 20:56 Відповісти
А і хто зашто? Ето же оґолтєлая русофобія нємислімово уровня!
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01.07.2023 20:58 Відповісти
Не можна. У США з режимом пуйла "дуже хороші комунікації", як сказав нещодавно хтось.
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01.07.2023 21:01 Відповісти
Кірбі.
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01.07.2023 21:31 Відповісти
Якшо вони є - то чого ж ними не вдарити по рашкованах .
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01.07.2023 21:01 Відповісти
Они у НИХ есть и их до ё*аной страсти.
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01.07.2023 21:42 Відповісти
От японці краще за всіх розуміються на важливості неспішного, неквапного процесу споглядання - чи то за змінами гори Фудзі у світанкові години, чи то за квітучою сакурою. Поспіх тут зашкодить правильному саморозвитку і адекватному світосприйняттю.
Ги...
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01.07.2023 21:02 Відповісти
Ваше "розглядають",коштує життів Українців,,кожного дня,кожного часу,кожної хвилини,,Памятайте про ЦЕ!!!,шановні союзники,
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01.07.2023 21:04 Відповісти
А якщо серйозно, чому питання щодо atacms, f-16, навчання пілотів на f-16, касетні ********** досі на рівні розмов...Щоб не було ескалації? Тобто без цього ескалації не буде? Каховська ГЕС, напряжена ситуація з ЗАЕС - це ж не ескалація?

p.s. передаю вітання придуркам з цензора, які втирали, що наших пілотів до f-16 почали готувати таємно з початку війни, і що літаки будуть у 2023 році.
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01.07.2023 21:07 Відповісти
ATACMS, F-16, касети ? Перепрошую, а ми їх просили ? https://hromadske.ua/ru/posts/zaluzhnyj-rasskazal-skolko-i-kakoj-*******-tehniki-ne-hvataet-ukraine-chtoby-vyjti-na-rubezhi-23-fevralya
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01.07.2023 21:20 Відповісти
А можна не брехати ?

Просять і наші, і ам законодавці. Тільки є одна мерзота зі своєю адміністрацією, яка харкає на всіх і вся, бо трясеться від компромату х**ла, тому відкрито саботує всі звернення, закони, резолюції. Але нахабно бреше з трибун про свою "підтримку". Те, що чучало, називає Україну Іраком, вкотре свідчить, що деменція прогресує.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-63899570

Україна просить у США касетні **********, Білий дім думає - CNN

8 грудня 2022


В адміністрації президента США Джо Байдена думають над постачанням Україні касетних ***********, але поки що вважають їх крайнім заходом. Про це пише CNN із посиланням на свої джерела.

Останніми місяцями українські чиновники та законодавці закликали адміністрацію Байдена та членів Конгресу надати українським військовим касетні боєголовки. Ця зброя заборонена у понад 100 країнах, але Росія продовжує використовувати її, завдаючи великих втрат Україні, повідомляє в своєму ексклюзивному матеріалі https://edition.cnn.com/2022/12/07/politics/ukraine-cluster-munitions-us-war-russia/index.html CNN .


https://ukrainian.voanews.com/a/u-shtatah-rozhljadajut-nadannja-ukrajini-kasetnyh-bomb/7161901.html ttps://ukrainian.voanews.com/a/u-shtatah-rozhljadajut-nadannja-ukrajini-kasetnyh-bomb/7161901.html



червень 30, 2023

Голос Америки

Американські законодавці просять підсилити український контрнаступ касетними бомбами зі США

Представники обох партій, які звернулися до Байдена, вважають, що касетні ********** можуть допомогти ЗСУ прорвати укріплені російські лінії, що стоять на перешкоді контрнаступу, повідомляє https://foreignpolicy-com.voanews.proxy.liblynxgateway.com/2023/06/26/biden-congress-cluster-munitions-ukraine-war/ Foreign Policy . Відповідного листа підписали Джо Вілсон, Стів Коен і Вікторія Спартц. - новина була на даному ресурсі кілька днів тому
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01.07.2023 21:30 Відповісти
Що знову пішли сказочки про компромат на Байдена? Факти будуть?
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01.07.2023 21:53 Відповісти
Якби були факти, то який же це був би компромат?
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01.07.2023 22:40 Відповісти
на f-16 бачив якийсь час тому хлопців з ятаганами, які дуже поспішали наздогнати льотні навички
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01.07.2023 22:06 Відповісти
Обговорення про постачання ще триває.

За його словами, США думають про надання цих *********** "протягом тривалого часу". Джерело:

Нічого-нічого, кров українців вам віділлється.

Сектанти мусять додаткові 100 поклончиків істукану-"великому дружку-козачку" відбити.
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01.07.2023 21:23 Відповісти
Скільки платять за критику Байдена, кацапе?
Ти ще розкажи, як "Сенат" та "Конгрес" нібито голосують за збільшення підтримки Україні, коли насправді це у кращому випадку позиція пари десятків сенаторів чи стількох же конгресменів з їх загальної кількості (у Сенаті - 100 членів, а у Конгресі скільки, га, кацапе?).
Як там твій Трамп? Все ще торгує українськими територіями?

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01.07.2023 21:55 Відповісти
Интересно по какой цене посчитают. Это утиль для них. Можно хоть все отправить в Украину без ущерба экономике.
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01.07.2023 21:28 Відповісти
Дело не в економике. А в политике.
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01.07.2023 21:54 Відповісти
Перша глядунська армія світу
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01.07.2023 21:33 Відповісти
У цю ситуацію українці самі себе загнали. Спочатку самі віддали ядерну зброю (не треба ___здіти, що її силоміць забрали - у північної кореї щось нічого не змогли забрати, бо ядерну зброю можна лише самим віддати), потім самі віддали біля тисячі неядерних ракет дальністю більше двох тисяч кілометрів - чогось ніхто не протестував, коли Кучма це робив! А хто більше 30 років обирає злодіїв, які починають красти з першого дня у владі?
А коли нам хочеться, щоб рішення щодо ефективних озброєнь приймалися швидше, нагадаю, що у кацапів ядерних боєголовок більше, ніж навіть у США. Ті самі дебіли, які не вірили, що кацапи нападуть масовано та офіційно (а не як у 2014), зараз кажуть, що кацапи ніколи не використають ядерну зброю проти Заходу. А звичайні громадяни у НАТО не хочуть так ризикувати заради країни, яка не хотіла в НАТО, коли туди брали всіх підряд (1999, 2004), а навпаки - браталася з москалями та обрали яника президентом у 2010 - то хто винен?!!!
Зараз трампістські шльондри вам ще розкажуть, як буде добре, коли Байден програє вибори, а кому він програє? Від республіканців найбільші шанси - саме у Трампа, який постійно підтримує однозначну позицію - заради миру треба віддати кацапам те, що вони загарбали. Про це неодноразово писали тут на Цензорі:
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01.07.2023 21:45 Відповісти
Знову свідки святої ЯО повилазили. Ми віддали ЯО взамін на визнання України державою. Це раз. У КНДР е повний контроль на власним ЯО. В Україні було радянське ЯО контроль над яким був у Москві. Для нас воно було повністю безкорисним.

ТАК. Проти Западу кацапи ЯО ніколи не використають. Дебіл тут ти, який підтасовуе під абсолютно різні ситуації зручну для себе відповідь.

А в НАТО нас би не взяли тоді. Не візьмуть і зараз.
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01.07.2023 21:59 Відповісти
В Україні було радянське ЯО контроль над яким був у Москві.
І це авторитетно заявили ті, хто подарував ЯО (ЯЗ) кацапам?
Так-так, ракетами володіла Україна, а зробити з ними нібито нічого не могла. В таку маячню віриться ще менше, аніж у те, що в України нібито грошей не було на підтримання ЯЗ у належному стані, хоча це була правда, оскільки падли всі гроші вкрали - звичайно, на ядерну зброю нічого не залишилось. У засцяної північної кореї гроші є, у Пакистану є, а в України нема, але звідкись з'явились гроші у гнид-олігархів.
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01.07.2023 22:18 Відповісти
Ти дебіл. Кончений дебіл. Ракети не запускаються просто так. Ракети запускаються з командного центру, це складна і багатоступінчата процедура. Киеву запустити ракети не міг. Всі коди і паролі доступу були в Москві. Для підтримання ЯО в належному стане потрібні в першу чергу не кошти а інфраструктура. Всі радянські боеголовки обслуговувалися там де вироблялися. Про КНДР і Пакистан, Кореї допомогла Росія, ну і вираз, будемо траву жерти але яо створимо дуже відображае свідків святої ЯО.
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02.07.2023 00:41 Відповісти
Коли дебіл, якого народили над унітазом, називає мене дебілом - це завжди бавить
Траву не потрібно жерти, потрібно лише посадити з конфіскацією групу найбільших злодіїв, що збагатилися за рахунок розкрадання державного майна та несплати податків, і гроші дивом знайдуться, бо вони в Україні завжди були.
Ядерна зброя страхує від військової агресії скажених рашистів.
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02.07.2023 01:23 Відповісти
Ядерна зброя не страхуе від конвенціальної зброї. Долбойобе.
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02.07.2023 08:31 Відповісти
Молодець, що підписався.
На країну з третім у світі ядерним потенціалом нападе (байдуже, якою зброєю) лише той, хто готовий отримати цим потенціалом по макітрі, якби ху#ло був до такого готовий - напав би на НАТО ще минулого року.
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02.07.2023 12:45 Відповісти
Наивный.
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02.07.2023 12:49 Відповісти
А в НАТО нас би не взяли тоді. Не візьмуть і зараз.
Зрозуміло - ще одна жертва кацапсячої пропаганди.
Хоча так - допоки при владі корупціонери, які розкрадають гроші навіть під час війни - дійсно, не візьмуть. І не треба маячні, що колись взяли Угорщину і тому мусять нас взяти з усім злодійським лайном, яке окупувало владні кабінети.

У приміщенні сидить 31 людина, від трьох з них смердить лайном. 31 - кількість членів НАТО, 3 - смердяче корумповане лайно Угорщина і, скажімо, Албанія з Туреччиною. І тут у двері НАТО грюкає смердюче лайно Єрмак-Татаров, йому кажуть - приберіть лайно, а воно каже ні, у вас вже є лайно, ви ж його нюхаєте весь цей час, то візьміть і нас, лайна забагато не буває!
Аж ні, шановні, спочатку приберіть лайно, а потім грюкайте у двері, чи не ображайтесь, що вам не відкривають!
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01.07.2023 22:27 Відповісти
не ну вы реально верите что нас из-за ермака не берут, или вам платят за то, что б вы писали эту туфту??
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01.07.2023 23:42 Відповісти
Та ні, вони ж нам зобов'язані. Колись наступили в лайно та прийняли Угорщину (хоча тоді Орбан ще близько не був при владі) - все, тепер мусять наступити ще раз!
Ми от їм не зобов'язані спочатку відмити своє лайно, яке посеред війни призначає корупціонерів у НАБУ та АРМА, яке купує яйця по 17 прямо в нас під носом, а от вони нам зобов'язані прийняти все це дєрмаковське татаровське безугле колаборантське лайно, їм же свого ще не досить.
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02.07.2023 00:33 Відповісти
это не отменяет того, что не берут нас совсем не из-за этого.
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02.07.2023 01:19 Відповісти
Є факти - наприклад, що в нас крадуть мільйонами навіть під час війни, чи що в нас при владі прокацапські колаборанти.
А є фантазії - наприклад, що нас би не взяли, навіть якби у нас не було такої корупції (напевно, вона є всюди, але обсяги, ОБСЯГИ бл###!!!). Фантазії тих, кому всі чомусь зобов'язані, а самі вони нікому не зобов'язані.
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02.07.2023 01:32 Відповісти
Есть другие факты. Что никто не хочет подставлять свою задницу и рисковать ради какой-то Украины, есть в ней коррупция или нет.
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02.07.2023 01:36 Відповісти
То треба перестати бути "какой-то Украіной"! Чогось Фінляндія не "какая-то", а чого? А того, що у них корупція якщо і є, то настільки незначна, що широкому загалу її не видно. Фінляндія - це дійсно Європа, з європейським мисленням, з європейськими цінностями. Тому за Фінляндію НАТО готове підставлятись прямо зараз.

А що таке ******* Україна? А те саме, що й у 1991 - купа корупціонерів, які не соромляться розкрадати не лише державні кошти, але навіть і допомогу Заходу під час війни. За таку країну громадяни країн НАТО вмирати не хочуть, це не їх Батьківщина, на голому патріотизмі виїхати не вийде, потрібно бути однодумцями та мати співставний рівень верховенства права.

Щоб можна було опинитись на місці Угорщини в НАТО - потрібно було тоді ж і думати про це, а у нас на всіх опитуваннях "за" членство в НАТО постійно було менше половини. У 1999 ху#ла ще не було при владі, кацапи були в економічному і політичному занепаді і нікому було погрожувати країнам НАТО, але ж яке там НАТО у 1999, у 1999 Мороз, вітренко і симоненко разом набрали аж 44,5% на президентських виборах!!! Яке там НАТО, мудрі українці голосували за комуністів-соціалістів, а Угорщина того ж року вступила в НАТО, хто ж в НАТО міг знати, що через 10 років там до влади прийде прокацапський орбан, а про Україну це було відомо майже всю історію незалежності, крім мабуть лише президентства Порошенка.
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02.07.2023 10:07 Відповісти
вообще не потому. Мы для них сфера влияния россии и негры. И еще раз, никакая коррупция здесь не при чем.
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02.07.2023 15:00 Відповісти
Є один нюанс ,Україна мала стратегічну та тактичну ЯЗ,погугліть у чому різниця.
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01.07.2023 23:46 Відповісти
Тактична ЯО потребує коди активації без яких не можна привести боеголовки в бойове положення.
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02.07.2023 00:31 Відповісти
Бидон, бл**ь, ты уже начинаешь за*бывать вместе с чмо Обамой.
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01.07.2023 21:46 Відповісти
Коли окупували Грузію, президентом США був республіканець Буш-молодший. І чогось при республіканці Трампі грузинам жодного сантиметра Абхазії та Південної Осетії так і не повернули.
Нагадати, хто був президентом США, коли відбувались найгарячіші події в окупації Придністров'я? Знову республіканець - Буш-старший.
А "Бідоном" Байдена називають рашисти. Ті ж самі, для яких демократи - "ліваки", "ліберасти", євреї - "жиди", а англійці з американцями - "англосакси".
Все ще хочеться користуватися лексикою рашистів?
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01.07.2023 22:08 Відповісти
Иди читай свои *баные лекции своей жене или подруге, а мне пох кто в штатах през - республиканец, демократ ... лишь бы человек был хороший, а не дебил типа Трампа или засыпающего на ходу бидон. А бидоном я его зову уже года два, на Дожде.
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01.07.2023 22:16 Відповісти
"Дождь"?
Це не лекції, це заклик перестати думати кацапськими стереотипами. Це у кацапів всі винні, окрім них самих - "Захід" винен, "англосакси", "жиди", "ліваки", "ліберасти".

Я першим підтримаю республіканця, який постійно (а не ситуаційно, щоб перехопити симпатії у конкурентів) підтримує збільшення допомоги Україні. ЗБІЛЬШЕННЯ, оскільки нинішнього рівня вам же не вистачає.
Пенс казав, що продовжить підтримку, однак про збільшення щось нічого не пам'ятаю. Десантіс ситуаційно змінює публічну позицію, а тому віри йому нема. Трамп постійно підтримує здачу українських територій.

Грем - дуже достойний республіканець, але він не балотується. А серед тих, хто може виграти праймеріз від республіканців, до збільшення підтримки не закликає аж ніхто.
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01.07.2023 22:40 Відповісти
А любимый мой президент штатов - Рейган, который ух*йкал совдеп и тому шо он республиканец я не придавал никакого значения.
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01.07.2023 22:35 Відповісти
Досить вже балачок! Замінована ЗАЕС це вже ескалація чи ще ні?
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01.07.2023 21:55 Відповісти
Там походу фронт прорвали, сотні рашистів біжать по полях як таракани.
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01.07.2023 22:14 Відповісти
Де про це почитати?
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01.07.2023 22:43 Відповісти
давайте ще паузу в пів року а потім ще ф16 в 25 році пару штук і ще пару штук в 26, якраз і абрамси під`їдуть.... трохи вже починає вибішувати і починаєш потроху вірити в конспірологічні версії що війна спецом затягується збоку партнерів... інакше логіки тупо немає
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01.07.2023 22:49 Відповісти
Казахстанський опозиційний політик Мухтар *******: Казахстан придбав у Франції великий об'єм пороху, який передав на росію, Цього пороху достатньо щоб виготовити 3,5 млрд куль до автомату Калашнікова. Казахстан основний по обходу санкцій. Туреччина, Казахстан, країни Середньої Азії, Киргизстан, Вірменія, Арабські Емірати допомагають росії обходити санкції. Мінімум 10 років росія може підтримувати той рівень війни, який є на даний момент.

https://www.youtube.com/watch?v=IhwAtZzbpWc
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01.07.2023 23:03 Відповісти
Хрестом Богом просимо, не тягніть!! Надсилайте, бо чекаємо!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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01.07.2023 23:10 Відповісти
Особо там не спешите....победа же не к спеху....не на штаты же напали....
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01.07.2023 23:11 Відповісти
Україну виміняли на Ізраїль. Нема F16 для України- нема Су 35 для Ірану. За можливість Ізраїлю нанести удар по стратегічних об'єктах Ірана платять штурмові підрозділи ВСУ. Нажаль така правда життя. Скільки б не мусолилася про передачу купола або меркави з ціллю пом'якшення питання і відволікання уваги, Ізраїль нічого не передасть. До того ж адміністрації Байдена потрібна перемога над московією руками України під вибори Президента США. Не може ж він виглядати старим пердуном, який профукав Афганістан і злякався Китая! Подякуємо нашим олігархам, які мають де-яке відношення до народу Ізраїля, за те, що розікрали країну і опустили її нижче плінтуса, і зараз вона є розмінною монетою в політичних ігрищах покидьків всіх мастей і народів. Спадіваюсь, українці боржок повернуть з відсотками.
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02.07.2023 02:43 Відповісти
Давно пора - розміновувати мінні поля закладені кацапами треба ж чимось.
Бо ПАДЛЮЧА Зе влада поздава більше 80 машин розмінування на металобрухт з 2019 го.
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02.07.2023 03:03 Відповісти
ПРАЦЮЮТЬ НА КРЕМЛЬ ВЖЕ БІЛЬШЕ РОКУ

Вже 8 червня 2023 року, тобто, через 5 днів після публікації посту Мар'яни Безуглої, колонна бронетехніки 47 бригади ЗСУ під час наступу на Запорізькому напрямі під Малою Токмачкою, потрапила під удар ворожої артилерії.

Так-так, на тому самому Півдні, де «заряджена» народна депутатка Безугла селфилася напередодні наступу.

За повідомленнями ЗМІ, у наших воїнів склалося чітке враження, що ворог очікував наступу саме в цьому районі, і тому його артилерія завдала значної шкоди нашим військам.

«На даний момент противник виклав відео та фото, на яких ідентифікується втрата щонайменше одного танка Леопард-2А6 та 5 БМП М2 Бредлі ЗС України, а також ураження до 20 одиниць легкої бронетехніки» - написав головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Про втрати ЗСУ повідомляла і західна преса.

Зокрема, військовий оглядач німецького видання BILD ЮЛІАН РЬОПКЕ заявив, що Україна втратила два танки Leopard 2 та 13 БМП Bradley протягом одного дня.

За його даними, знищення колони західної техніки сталося за 3,5 км на південь від села Мала Токмачка Запорізької області.

Ось така х@йня, малята!

СОВПАДЄНІЄ?

Висновки робіть самі.
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02.07.2023 03:29 Відповісти
кацапня застосовує будь яку заборонену зброю і фосфор і термобаричні і протипіхотні міни і тд.

а Україні тільки з калашами відбиватись?
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02.07.2023 03:08 Відповісти
На втором годе войны розовые пони ещё даже не поняли какое Украине нужно вооружение. Да же генерал Залужный не может их растормозить. А всё потому что гибнут не их солдаты.
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02.07.2023 09:56 Відповісти
Самолеты и дальнобойные ракеты давай!
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02.07.2023 12:28 Відповісти
 
 