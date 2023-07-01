США розглядають можливість постачання Україні касетних боєприпасів, - Міллі
Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Обговорення про постачання ще триває.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.
За його словами, США думають про надання цих боєприпасів "протягом тривалого часу".
Міллі зазначив, що російські війська використовують касетні боєприпаси на полі бою в Україні і що українські війська отримали касетні бомби від інших союзників та розгорнули зброю.
"Українці попросили про це, інші європейські країни надали частину цієї зброї, росіяни використовують її. Процес ухвалення рішень триває", - заявив він.
Топ коментарі
+12 Elvis2
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на цензорі новини тижневої старості??
1. Ця зброя США вже в Україні !
2. Зроблено аккуратно. Без лишнено шуму.
3. А коли кацапи її побачать, то це буде « европейська зброя», ба американська ще «у дорозі».
Ги...
p.s. передаю вітання придуркам з цензора, які втирали, що наших пілотів до f-16 почали готувати таємно з початку війни, і що літаки будуть у 2023 році.
Просять і наші, і ам законодавці. Тільки є одна мерзота зі своєю адміністрацією, яка харкає на всіх і вся, бо трясеться від компромату х**ла, тому відкрито саботує всі звернення, закони, резолюції. Але нахабно бреше з трибун про свою "підтримку". Те, що чучало, називає Україну Іраком, вкотре свідчить, що деменція прогресує.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-63899570
Україна просить у США касетні **********, Білий дім думає - CNN
8 грудня 2022
В адміністрації президента США Джо Байдена думають над постачанням Україні касетних ***********, але поки що вважають їх крайнім заходом. Про це пише CNN із посиланням на свої джерела.
Останніми місяцями українські чиновники та законодавці закликали адміністрацію Байдена та членів Конгресу надати українським військовим касетні боєголовки. Ця зброя заборонена у понад 100 країнах, але Росія продовжує використовувати її, завдаючи великих втрат Україні, повідомляє в своєму ексклюзивному матеріалі https://edition.cnn.com/2022/12/07/politics/ukraine-cluster-munitions-us-war-russia/index.html CNN .
https://ukrainian.voanews.com/a/u-shtatah-rozhljadajut-nadannja-ukrajini-kasetnyh-bomb/7161901.html ttps://ukrainian.voanews.com/a/u-shtatah-rozhljadajut-nadannja-ukrajini-kasetnyh-bomb/7161901.html
червень 30, 2023
Голос Америки
Американські законодавці просять підсилити український контрнаступ касетними бомбами зі США
Представники обох партій, які звернулися до Байдена, вважають, що касетні ********** можуть допомогти ЗСУ прорвати укріплені російські лінії, що стоять на перешкоді контрнаступу, повідомляє https://foreignpolicy-com.voanews.proxy.liblynxgateway.com/2023/06/26/biden-congress-cluster-munitions-ukraine-war/ Foreign Policy . Відповідного листа підписали Джо Вілсон, Стів Коен і Вікторія Спартц. - новина була на даному ресурсі кілька днів тому
За його словами, США думають про надання цих *********** "протягом тривалого часу". Джерело:
Нічого-нічого, кров українців вам віділлється.
Сектанти мусять додаткові 100 поклончиків істукану-"великому дружку-козачку" відбити.
Ти ще розкажи, як "Сенат" та "Конгрес" нібито голосують за збільшення підтримки Україні, коли насправді це у кращому випадку позиція пари десятків сенаторів чи стількох же конгресменів з їх загальної кількості (у Сенаті - 100 членів, а у Конгресі скільки, га, кацапе?).
Як там твій Трамп? Все ще торгує українськими територіями?
А коли нам хочеться, щоб рішення щодо ефективних озброєнь приймалися швидше, нагадаю, що у кацапів ядерних боєголовок більше, ніж навіть у США. Ті самі дебіли, які не вірили, що кацапи нападуть масовано та офіційно (а не як у 2014), зараз кажуть, що кацапи ніколи не використають ядерну зброю проти Заходу. А звичайні громадяни у НАТО не хочуть так ризикувати заради країни, яка не хотіла в НАТО, коли туди брали всіх підряд (1999, 2004), а навпаки - браталася з москалями та обрали яника президентом у 2010 - то хто винен?!!!
Зараз трампістські шльондри вам ще розкажуть, як буде добре, коли Байден програє вибори, а кому він програє? Від республіканців найбільші шанси - саме у Трампа, який постійно підтримує однозначну позицію - заради миру треба віддати кацапам те, що вони загарбали. Про це неодноразово писали тут на Цензорі:
ТАК. Проти Западу кацапи ЯО ніколи не використають. Дебіл тут ти, який підтасовуе під абсолютно різні ситуації зручну для себе відповідь.
А в НАТО нас би не взяли тоді. Не візьмуть і зараз.
І це авторитетно заявили ті, хто подарував ЯО (ЯЗ) кацапам?
Так-так, ракетами володіла Україна, а зробити з ними нібито нічого не могла. В таку маячню віриться ще менше, аніж у те, що в України нібито грошей не було на підтримання ЯЗ у належному стані, хоча це була правда, оскільки падли всі гроші вкрали - звичайно, на ядерну зброю нічого не залишилось. У засцяної північної кореї гроші є, у Пакистану є, а в України нема, але звідкись з'явились гроші у гнид-олігархів.
Траву не потрібно жерти, потрібно лише посадити з конфіскацією групу найбільших злодіїв, що збагатилися за рахунок розкрадання державного майна та несплати податків, і гроші дивом знайдуться, бо вони в Україні завжди були.
Ядерна зброя страхує від військової агресії скажених рашистів.
На країну з третім у світі ядерним потенціалом нападе (байдуже, якою зброєю) лише той, хто готовий отримати цим потенціалом по макітрі, якби ху#ло був до такого готовий - напав би на НАТО ще минулого року.
Зрозуміло - ще одна жертва кацапсячої пропаганди.
Хоча так - допоки при владі корупціонери, які розкрадають гроші навіть під час війни - дійсно, не візьмуть. І не треба маячні, що колись взяли Угорщину і тому мусять нас взяти з усім злодійським лайном, яке окупувало владні кабінети.
У приміщенні сидить 31 людина, від трьох з них смердить лайном. 31 - кількість членів НАТО, 3 - смердяче корумповане лайно Угорщина і, скажімо, Албанія з Туреччиною. І тут у двері НАТО грюкає смердюче лайно Єрмак-Татаров, йому кажуть - приберіть лайно, а воно каже ні, у вас вже є лайно, ви ж його нюхаєте весь цей час, то візьміть і нас, лайна забагато не буває!
Аж ні, шановні, спочатку приберіть лайно, а потім грюкайте у двері, чи не ображайтесь, що вам не відкривають!
Ми от їм не зобов'язані спочатку відмити своє лайно, яке посеред війни призначає корупціонерів у НАБУ та АРМА, яке купує яйця по 17 прямо в нас під носом, а от вони нам зобов'язані прийняти все це дєрмаковське татаровське безугле колаборантське лайно, їм же свого ще не досить.
А є фантазії - наприклад, що нас би не взяли, навіть якби у нас не було такої корупції (напевно, вона є всюди, але обсяги, ОБСЯГИ бл###!!!). Фантазії тих, кому всі чомусь зобов'язані, а самі вони нікому не зобов'язані.
А що таке ******* Україна? А те саме, що й у 1991 - купа корупціонерів, які не соромляться розкрадати не лише державні кошти, але навіть і допомогу Заходу під час війни. За таку країну громадяни країн НАТО вмирати не хочуть, це не їх Батьківщина, на голому патріотизмі виїхати не вийде, потрібно бути однодумцями та мати співставний рівень верховенства права.
Щоб можна було опинитись на місці Угорщини в НАТО - потрібно було тоді ж і думати про це, а у нас на всіх опитуваннях "за" членство в НАТО постійно було менше половини. У 1999 ху#ла ще не було при владі, кацапи були в економічному і політичному занепаді і нікому було погрожувати країнам НАТО, але ж яке там НАТО у 1999, у 1999 Мороз, вітренко і симоненко разом набрали аж 44,5% на президентських виборах!!! Яке там НАТО, мудрі українці голосували за комуністів-соціалістів, а Угорщина того ж року вступила в НАТО, хто ж в НАТО міг знати, що через 10 років там до влади прийде прокацапський орбан, а про Україну це було відомо майже всю історію незалежності, крім мабуть лише президентства Порошенка.
Нагадати, хто був президентом США, коли відбувались найгарячіші події в окупації Придністров'я? Знову республіканець - Буш-старший.
А "Бідоном" Байдена називають рашисти. Ті ж самі, для яких демократи - "ліваки", "ліберасти", євреї - "жиди", а англійці з американцями - "англосакси".
Все ще хочеться користуватися лексикою рашистів?
Це не лекції, це заклик перестати думати кацапськими стереотипами. Це у кацапів всі винні, окрім них самих - "Захід" винен, "англосакси", "жиди", "ліваки", "ліберасти".
Я першим підтримаю республіканця, який постійно (а не ситуаційно, щоб перехопити симпатії у конкурентів) підтримує збільшення допомоги Україні. ЗБІЛЬШЕННЯ, оскільки нинішнього рівня вам же не вистачає.
Пенс казав, що продовжить підтримку, однак про збільшення щось нічого не пам'ятаю. Десантіс ситуаційно змінює публічну позицію, а тому віри йому нема. Трамп постійно підтримує здачу українських територій.
Грем - дуже достойний республіканець, але він не балотується. А серед тих, хто може виграти праймеріз від республіканців, до збільшення підтримки не закликає аж ніхто.
https://www.youtube.com/watch?v=IhwAtZzbpWc
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
Бо ПАДЛЮЧА Зе влада поздава більше 80 машин розмінування на металобрухт з 2019 го.
Вже 8 червня 2023 року, тобто, через 5 днів після публікації посту Мар'яни Безуглої, колонна бронетехніки 47 бригади ЗСУ під час наступу на Запорізькому напрямі під Малою Токмачкою, потрапила під удар ворожої артилерії.
Так-так, на тому самому Півдні, де «заряджена» народна депутатка Безугла селфилася напередодні наступу.
За повідомленнями ЗМІ, у наших воїнів склалося чітке враження, що ворог очікував наступу саме в цьому районі, і тому його артилерія завдала значної шкоди нашим військам.
«На даний момент противник виклав відео та фото, на яких ідентифікується втрата щонайменше одного танка Леопард-2А6 та 5 БМП М2 Бредлі ЗС України, а також ураження до 20 одиниць легкої бронетехніки» - написав головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Про втрати ЗСУ повідомляла і західна преса.
Зокрема, військовий оглядач німецького видання BILD ЮЛІАН РЬОПКЕ заявив, що Україна втратила два танки Leopard 2 та 13 БМП Bradley протягом одного дня.
За його даними, знищення колони західної техніки сталося за 3,5 км на південь від села Мала Токмачка Запорізької області.
Ось така х@йня, малята!
СОВПАДЄНІЄ?
Висновки робіть самі.
а Україні тільки з калашами відбиватись?