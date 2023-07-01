У пробах води на пляжах Одеси виявили небезпечні бактерії, - міськрада

Станом на 1 липня в пробах води на пляжах Одеси виявили небезпечні бактерії.

Про це повідомляє пресслужба Одеськох міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" із відібраних 2 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 проби питної води на санітарно-хімічні показники нестандартні проби не виявлені. У відібраних 26 червня в м. Одесі проб морської води виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга (пляж в районі 10-ї станції В. Фонтану), вібріони парагемолітикус (пляж в районі 16-ї станції В. Фонтану), вібріони аеромонас (пляжі "Ланжерон", "Аркадія", "Лузанівка", в районі 10-ї станції В. Фонтану). Виділені холероподібні НАГ вібріони не є збудником холери, але викликають захворювання на гострі кишкові інфекції. У пробах гідробіонтів виділені НАГ 1 групи Хейберга в мідіях на пляжі "Ланжерон". Санепідситуація знаходиться на постійному контролі.

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За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) відібрані 29 червня проби морської води на пляжах "Ланжерон" та 16-ї станції В. Фонтану за показниками складу та властивостей відповідають нормам.

За результатами відомчого лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс" питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", - йдеться у повідомленні.