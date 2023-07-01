Ганебне, непрофесійне рішення, - Зеленський про рішення НКРЕКП підвищити тарифи на воду

Президент України Володимир Зеленський назвав "ганебним і непрофесійним" рішення Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив у відеозверненні в суботу 1 липня 2023 року.

"М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть", - сказав він.

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