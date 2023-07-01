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Ганебне, непрофесійне рішення, - Зеленський про рішення НКРЕКП підвищити тарифи на воду
Президент України Володимир Зеленський назвав "ганебним і непрофесійним" рішення Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив у відеозверненні в суботу 1 липня 2023 року.
"М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть", - сказав він.
Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів: у середньому зростання становить 32%. ПЕРЕЛІК
Топ коментарі
+76 Viden
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+51 Yaroslav Volokhov
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+49 Старый зольдат
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сказал, что неправильо - зрада.
зрадофилы мерзенней касапов, те хоть явные враги.