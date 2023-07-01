УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13427 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи ЖКГ
23 114 214

Ганебне, непрофесійне рішення, - Зеленський про рішення НКРЕКП підвищити тарифи на воду

звернення,зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав "ганебним і непрофесійним" рішення Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив у відеозверненні в суботу 1 липня 2023 року. 

"М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів: у середньому зростання становить 32%. ПЕРЕЛІК

Автор: 

Тарифи на воду (397) Зеленський Володимир (24275) НКРЕКП (1819)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+76
а на електрику все ОК, відкотили?
показати весь коментар
01.07.2023 22:01
+51
О, який справедливий і принциповий наш Новий Черчілль.

На електрику можна відразу вдвоє, бо це ж Ахметов. А на воду не можна і на 30%, бо це місцева влада, яка особливої ваги не має, тому з нею можна не рахуватись. Є правда один ньюанс. Водні насоси ж працюють від електрики, тому це подорожання значною мірою викликане попереднім рішенням.
показати весь коментар
01.07.2023 22:06
+49
А на электроэнергию? Беня с Ахметкой откатили разово или на процент сел? От дебилятко мамка Риммка воспитала.
показати весь коментар
01.07.2023 22:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Рінат зовсім жебраком став !
показати весь коментар
02.07.2023 08:18 Відповісти
Еще бы,платить всем цирковым решалам за сложные решения и покупать по всему миру самую дорогую недвижимость,так легко можно опуститься до уровня какого то чмошного миллионера.
показати весь коментар
02.07.2023 08:28 Відповісти
Та шо ти говороиш, мерзото! Чи не з твого відома усе робилося? Рятівник ти наш, херов. Щоб ти всрався і води у тебе не було помити твою смердючу дупу І світла не було також, щоб не бачив як чарку до пиз"""лявого роту донести
показати весь коментар
02.07.2023 07:24 Відповісти
сказал бы что правильно - зрада.
сказал, что неправильо - зрада.
зрадофилы мерзенней касапов, те хоть явные враги.
показати весь коментар
02.07.2023 07:31 Відповісти
Іноді здається шо воно з Марсу прилетіло.
показати весь коментар
02.07.2023 07:41 Відповісти
Так, там одно коліно Ізраїля заблукало ще до народження Христа !
показати весь коментар
02.07.2023 08:16 Відповісти
Зеля вже трошки підняв свій рейтінг такою заявою !
показати весь коментар
02.07.2023 08:15 Відповісти
Підняти тариф у 2 рази на електрику, щоб підвищити збагачення олігархів це для зелених приємлемо, а от щоб збільшити доходи і зарплати для гоїв, що працюють в місцевих водоканалах це недобре. Зелені паскуди маніпулятори і кончені брехачі, ну і злодії .....
показати весь коментар
02.07.2023 08:23 Відповісти
тобто на електрику можна, а воду ні? ***** дебіл, воно ж все взаємопов'язане.
показати весь коментар
02.07.2023 09:51 Відповісти
і дурню ясно що підвищення тарифу на електроенергію потяне за собою вищий тариф на воду, і гнати хвилю на нкрекп, то саме як дзюрити проти вітру і кричати держи вора, як сам і злодій
показати весь коментар
02.07.2023 09:54 Відповісти
свати РУЛЯТ. А беня в армію кожний день патрони підвозит. ЧУДЕСА?
показати весь коментар
02.07.2023 10:02 Відповісти
Це новий виступ кварталу?
показати весь коментар
02.07.2023 11:02 Відповісти
Чинуши аргументировали повышение цен на электроэнергию тем, что на 30% упала прибыль. "Странно" - столько потребителей выехало и столько заводов остановилось.... т.е. чтобы не терять прибыль, подняли цены. В результате цены растут на все... проблема решается национализацией всех облэнерго с контролем расходов и ликвидацией взяток ...
показати весь коментар
02.07.2023 19:53 Відповісти
Скасуйте це, бо й так ціни на все зашкалюють. Ще б за аптеки взялися...
показати весь коментар
03.07.2023 07:25 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 