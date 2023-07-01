Міненерго не підтримує рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на воду

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо підвищення тарифів на воду для 33 водоканалів не підтримується Міністерством енергетики України як таке, що суперечить урядовій політиці щодо тарифоутворення та соціальній політиці в цілому.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу міністерства на цьому наголосив заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Міненерго вважає, що це безпідставне підвищення. Воно не відповідає урядовій соціальній політиці в умовах воєнного стану. На цьому наголосили прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр енергетики України Герман Галущенко", - зазначив Фарід Сафаров.

Заступник міністра роз’яснив, що держава була змушена підвищити тарифи на електроенергію для залучення фінансування на проведення ремонтної кампанії та відновлення енергетичної інфраструктури країни, яка постраждала внаслідок російських атак.

"Але підвищувати тарифи для приватних компаній, які належить місцевим бізнесменам, що не вкладали десятиліттями інвестицій у розвиток відповідної інфраструктури, а зараз намагаються перекласти цей тягар на громадян - недопустимо", - підсумував Фарід Сафаров.

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