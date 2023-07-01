Міненерго не підтримує рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на воду
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо підвищення тарифів на воду для 33 водоканалів не підтримується Міністерством енергетики України як таке, що суперечить урядовій політиці щодо тарифоутворення та соціальній політиці в цілому.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу міністерства на цьому наголосив заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
"Міненерго вважає, що це безпідставне підвищення. Воно не відповідає урядовій соціальній політиці в умовах воєнного стану. На цьому наголосили прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр енергетики України Герман Галущенко", - зазначив Фарід Сафаров.
Заступник міністра роз’яснив, що держава була змушена підвищити тарифи на електроенергію для залучення фінансування на проведення ремонтної кампанії та відновлення енергетичної інфраструктури країни, яка постраждала внаслідок російських атак.
"Але підвищувати тарифи для приватних компаній, які належить місцевим бізнесменам, що не вкладали десятиліттями інвестицій у розвиток відповідної інфраструктури, а зараз намагаються перекласти цей тягар на громадян - недопустимо", - підсумував Фарід Сафаров.
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Нам просто грошики потрібні, а решта - то ж глитаї!!!
тупий дешевий піар влади. Навіщо відокремлюватися , якщо всим зараз заправляє Банкова? Це для зелохів повідомлення?
я боюсь спросить а к ЭЭ это не относится?
Лох платит за все.
З обленерго ж спрацювало, чому не повторити з водоканалами?
Не належить бізнесменам. В нашому місті "Водоканал" - власність громади.
Нехай краще прокоментує :
26.01.2021 .
СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.
"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.