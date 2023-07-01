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Новини Тарифи ЖКГ
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Міненерго не підтримує рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на воду

сафаров,фарід

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо підвищення тарифів на воду для 33 водоканалів не підтримується Міністерством енергетики України як таке, що суперечить урядовій політиці щодо тарифоутворення та соціальній політиці в цілому.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу міністерства на цьому наголосив заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Міненерго вважає, що це безпідставне підвищення. Воно не відповідає урядовій соціальній політиці в умовах воєнного стану. На цьому наголосили прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр енергетики України Герман Галущенко", - зазначив Фарід Сафаров.

Заступник міністра роз’яснив, що держава була змушена підвищити тарифи на електроенергію для залучення фінансування на проведення ремонтної кампанії та відновлення енергетичної інфраструктури країни, яка постраждала внаслідок російських атак.

"Але підвищувати тарифи для приватних компаній, які належить місцевим бізнесменам, що не вкладали десятиліттями інвестицій у розвиток відповідної інфраструктури, а зараз намагаються перекласти цей тягар на громадян - недопустимо", - підсумував Фарід Сафаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ганебне, непрофесійне рішення, - Зеленський про рішення НКРЕКП підвищити тарифи на воду

Автор: 

Тарифи на воду (397) НКРЕКП (1819) Підвищення тарифів (309) Міненерго (1412)


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Топ коментарі
+22
То есть повышение тарифов на электричество соответствует "социальной политике", а на водоснабжение, которое как раз таки зависит от электричества, не соответствует этой политике?
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01.07.2023 23:31
+21
Идите на ***,играете в плохих и хороших,-электроэнергию,топливо прикрываете.Пиарщики *****.
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01.07.2023 23:29
+15
"Але підвищувати тарифи для приватних компаній, які належить місцевим бізнесменам, що не вкладали десятиліттями інвестицій у розвиток відповідної інфраструктури, а зараз намагаються перекласти цей тягар на громадян - недопустимо"
я боюсь спросить а к ЭЭ это не относится?
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01.07.2023 23:49
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Правильно!
Нам просто грошики потрібні, а решта - то ж глитаї!!!
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01.07.2023 23:28 Відповісти
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02.07.2023 08:27 Відповісти
от звідси і вимальовується чому в українців війна, а зє рожа все більш на єрмака схожа
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02.07.2023 10:59 Відповісти
Идите на ***,играете в плохих и хороших,-электроэнергию,топливо прикрываете.Пиарщики *****.
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01.07.2023 23:29 Відповісти
С тиким керуванням країною, яку демострують зелені популісти, нічого гарного не варто очікувати, бо попереду вже маячить рейдерство водоканалів
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01.07.2023 23:30 Відповісти
То есть повышение тарифов на электричество соответствует "социальной политике", а на водоснабжение, которое как раз таки зависит от электричества, не соответствует этой политике?
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01.07.2023 23:31 Відповісти
Тобто воду подають і відводяиь, кччоюаючи начоси вручну? І підвидення тарифу на е/е жодим чиром не впливає на тарифи подачі/відведення води? Цей урчдовець має якусь освіту окрім трьох класів і коридору? Чи хоча б зачатки логічного мислення?
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01.07.2023 23:33 Відповісти
Прошел "трускавецкие тренинги", это достаточно в зе-манде...
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01.07.2023 23:37 Відповісти
Такі добрі, хоч до болячки тули.
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01.07.2023 23:37 Відповісти
бла-бла-бла..
тупий дешевий піар влади. Навіщо відокремлюватися , якщо всим зараз заправляє Банкова? Це для зелохів повідомлення?
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01.07.2023 23:48 Відповісти
"Але підвищувати тарифи для приватних компаній, які належить місцевим бізнесменам, що не вкладали десятиліттями інвестицій у розвиток відповідної інфраструктури, а зараз намагаються перекласти цей тягар на громадян - недопустимо"
я боюсь спросить а к ЭЭ это не относится?
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01.07.2023 23:49 Відповісти
Створити проблему, потім її вирішити, рекетирська мутка для ЗЕбаранів
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01.07.2023 23:59 Відповісти
Не ну "хуже точно не будет"... "эпоха бедности закончилась"... и "на майские - шашлыки"...
Лох платит за все.
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02.07.2023 00:03 Відповісти
Вихід є - передати водоканали у власність Ахметову, Григоришину та Коломойському! І відразу підвищення тарифів на воду буде обґрунтованим, підтримається урядом і "сприятиме розвитку країни".
З обленерго ж спрацювало, чому не повторити з водоканалами?
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02.07.2023 00:22 Відповісти
"Але підвищувати тарифи для приватних компаній, які належить місцевим бізнесменам, що не вкладали десятиліттями інвестицій у розвиток відповідної інфраструктури, а зараз намагаються перекласти цей тягар на громадян - недопустимо".
Не належить бізнесменам. В нашому місті "Водоканал" - власність громади.

Нехай краще прокоментує :

26.01.2021 .

СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.

"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.
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02.07.2023 00:28 Відповісти
Саме час грати на роялі
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02.07.2023 00:46 Відповісти
і щоб кришка відбила ..шось
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02.07.2023 05:09 Відповісти
В Україні безліч домогосподарств не мають доступу до природнього газу, та змушені готувати їжу, підігрівати воду і опалювати свої оселі електроенергією (привіт Яценюку), і такі домогосподарства сплачують приблизно в 3.3 рази більше , ніж ті домогосподарства, що те ж саме роблять це на газі. Зепокидьки вчергове поділили людей, з настанням опалювального сезону буде просто катастрофа по неплатежам за ЕЕ
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02.07.2023 05:52 Відповісти
шо воно белькотить? Які бізнесмени у водоканалах?Понасаждали дебилів на посади.
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02.07.2023 06:17 Відповісти
Це у них така тактика. Щось зроблять паскудне і спостерігають за реакцією людей. Якщо летить багато критики - дають задню.
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02.07.2023 06:35 Відповісти
Энергетики,у которых получилось,по наглому,залезть в наши карманы,набросились,как дикие звери, на водоканальщиков,которые попытались сделать тоже самое,умные люди,прекрано понимают,что в карманах простолюдинок на всех хапуг средств не хватит.
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02.07.2023 07:43 Відповісти
Україна виходить під санкціями Заходу бо підвищеня цін та тарифів добивають тих українців які залишились в країні і знаходяться під небезпекою в любу секунду ракетних обстрілів. Чи я щось не розумію ?
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02.07.2023 08:38 Відповісти
на полі пояснень своіх утопічних рішень влада абсолютно нікчемна,це настільки примітивно,що аж бісить через іі тупість,це жодна людина не підтримає.Ненавиджу!!!
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02.07.2023 09:18 Відповісти
 
 