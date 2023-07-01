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Новини
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Зеленський про візит Санчеса: Європейські справи без України вже не розглядаються

зеленський

Візит до України Прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса у перший день іспанського головування в Раді ЄС свідчить про нову реальність, в якій європейські справи без України вже не розглядаються.

На цьому під час свого звернення наголосив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з візитом в Україні був Прем’єр-міністр Іспанії Санчес. Дуже символічно – у перший день початку іспанського головування в Раді Євросоюзу. Це однозначно свідчить про нову реальність. Наш спільний європейський дім завжди не можна було уявити повноцінним без України. І зараз же ми досягли й на політичному рівні того, що європейські справи без України вже не розглядаються.

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Цей візит пана Прем’єр-міністра Санчеса говорить і про пріоритети іспанського головування, і про нашу співпрацю. Я дякую тобі, Іспаніє, за підтримку – оборонну, політичну, економічну! Окремо хочу подякувати за повагу й допомогу нашим людям, які знайшли прихисток в Іспанії, рятуючись від бойових дій в Україні. Вірю, що скоро зможемо забезпечити всі необхідні умови, щоб наші люди поверталися додому, в Україну.

До речі, підписали сьогодні з паном Прем’єр-міністром Санчесом спільну заяву щодо підтримки європейської та євроатлантичної перспективи України, і це вже 21-ша така заява, тобто більшість підтримала нашу перспективу, зокрема і в питанні про членство в Альянсі… Бельгія, Данія, наші друзі з Естонії, Італія, Ісландія, Іспанія, Канада, це Латвія, це Литва, Нідерланди, Німеччина, це Норвегія та Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Чорногорія та Швеція. Дякую всім вам!" - заявив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) Санчес Педро (58)


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Топ коментарі
+19
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01.07.2023 23:33
+14
Тобто, якщо я чухаю прищ, то я не можу вирішити свої питання без прища?
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01.07.2023 23:42
+10
Забавно спостерігати, коли тупе і нікчемне думає, що воно мудре і значуще🤣
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02.07.2023 00:46
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01.07.2023 23:33 Відповісти
Хорошо би Чикатіла...
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02.07.2023 00:34 Відповісти
До лікаря звертатись пізно, таких усипляти потрібно
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02.07.2023 00:43 Відповісти
Ахлабистін.
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02.07.2023 00:52 Відповісти
Слава найвеличнішому!
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01.07.2023 23:34 Відповісти
Така гордість, така гордість!
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02.07.2023 00:39 Відповісти
Найвеличнішому лідору всесвіту!
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02.07.2023 06:59 Відповісти
Бреше
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01.07.2023 23:37 Відповісти
Тобто, якщо я чухаю прищ, то я не можу вирішити свої питання без прища?
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01.07.2023 23:42 Відповісти
Європа з нами -- це добре -- надія є .
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01.07.2023 23:45 Відповісти
А до 2019, як було?
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01.07.2023 23:50 Відповісти
Манія-точняк.
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01.07.2023 23:51 Відповісти
100 відсотків..Манєчка Величко як притулилась до нього, так і не відпускає...а ще до нього частіше Білочка стала заглядати, кокос заносить пердично.
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01.07.2023 23:58 Відповісти
Педро Санчеса у перший день іспанського головування в Раді ЄС приїхав запитати, чи можна і з понеділка головувати.
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02.07.2023 00:43 Відповісти
Забавно спостерігати, коли тупе і нікчемне думає, що воно мудре і значуще🤣
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02.07.2023 00:46 Відповісти
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02.07.2023 01:23 Відповісти
А тим часом пан міністр оборони Рєзніков-яйцяпосімнадцять призначив керувати департаментом ресурсного забезпечення МО украінофоба з Горлівки Ригованова, свого старого подєльника по дерибану киівськоі землі. Цей Ригованов відомий тим, що до початку повномасштабної війни часто їздив до москви на пропагандистські шоу, де з задоволенням поливав Україну брудом.
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02.07.2023 07:05 Відповісти
Окремо хочу подякувати за повагу й допомогу нашим людям, які знайшли прихисток в Іспанії, рятуючись від бойових дій в Україні Джерело:
За одеського воєнкома?
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02.07.2023 07:12 Відповісти
Ти, гнида, а яка у цьому твоя заслуга? Говорилка картонна
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02.07.2023 07:20 Відповісти
Яка зарозумілість...
Хворе, просто хворе...
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02.07.2023 09:03 Відповісти
Ну чому так скромно, та вже скажи, "то все моя заслуга"...
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02.07.2023 10:07 Відповісти
20% території України окуповано, 8 мільйонів українських біженців, українська економіка практично вбита, а більше 70% бюджету наповнюються грошима Заходу, без допомоги Заходу зброя у України закінчилась би наприкинці минулої весни, без гуманітарної допомоги Заходу всі постраждалі регіони України опинилися б в ще більш скрутному становищі, бо у зе-мародерів на це грошей нема, представники ЄС постійно наголошують зе-мародерам про необхідність боротьби з нечуваною корупцією, завдяки якій розкрадаються гроші, які нам дає Захід.

ЗЕ-вилупок, саме ЦЕ ти називаєш "без України Європейські справи вже не розглядаються" ?
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02.07.2023 10:42 Відповісти
ну да... всему ЕС интерсно: как ты долги отдавать соби раешься, если всё тыришь...
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02.07.2023 12:01 Відповісти
 
 