Зеленський про візит Санчеса: Європейські справи без України вже не розглядаються

Візит до України Прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса у перший день іспанського головування в Раді ЄС свідчить про нову реальність, в якій європейські справи без України вже не розглядаються.

На цьому під час свого звернення наголосив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з візитом в Україні був Прем’єр-міністр Іспанії Санчес. Дуже символічно – у перший день початку іспанського головування в Раді Євросоюзу. Це однозначно свідчить про нову реальність. Наш спільний європейський дім завжди не можна було уявити повноцінним без України. І зараз же ми досягли й на політичному рівні того, що європейські справи без України вже не розглядаються.

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Цей візит пана Прем’єр-міністра Санчеса говорить і про пріоритети іспанського головування, і про нашу співпрацю. Я дякую тобі, Іспаніє, за підтримку – оборонну, політичну, економічну! Окремо хочу подякувати за повагу й допомогу нашим людям, які знайшли прихисток в Іспанії, рятуючись від бойових дій в Україні. Вірю, що скоро зможемо забезпечити всі необхідні умови, щоб наші люди поверталися додому, в Україну.

До речі, підписали сьогодні з паном Прем’єр-міністром Санчесом спільну заяву щодо підтримки європейської та євроатлантичної перспективи України, і це вже 21-ша така заява, тобто більшість підтримала нашу перспективу, зокрема і в питанні про членство в Альянсі… Бельгія, Данія, наші друзі з Естонії, Італія, Ісландія, Іспанія, Канада, це Латвія, це Литва, Нідерланди, Німеччина, це Норвегія та Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Чорногорія та Швеція. Дякую всім вам!" - заявив Зеленський.