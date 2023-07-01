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Новини
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Макрон через заворушення скасував державний візит до Німеччини

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон через заворушення в його країні, які почалися після вбивства поліцейським 17-річного підлітка, скасував державний візит до Німеччини, запланований на 2-4 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода. 

У повідомленні Єлисейського палацу йдеться про те, що Макрон 1 липня поговорив телефоном із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. "З огляду на внутрішню ситуацію президент республіки повідомив, що хотів би мати можливість залишитися у Франції протягом наступних кількох днів. Тому обидва президенти домовилися перенести візит до Німеччини на пізніший термін", – сказано в повідомленні.

Очікується, що ніч на 2 липня стане п’ятою ніччю заворушень. Минулої ночі поліція затримала, за уточненими даними, понад 1300 осіб по всій країні. Усього за останні кілька днів затримали вже 2500 осіб, головним чином молоді. При цьому влада не стала вводити в країні надзвичайний стан.

Загалом на боротьбу із заворушеннями направили 45 тисяч поліцейських. Поранення і травм у сутичках із протестувальниками зазнали вже понад 200 поліцейських. За час заворушень були пошкоджені сотні будівель, спалені тисячі автомобілів, розгромлені магазини і поліцейські дільниці.

38-річного поліцейського, який вистрілив у хлопця, заарештували. Ведеться розслідування у справі про навмисне вбивство.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав припинити насильство і виявити спокій, "щоб справедливість могла перемогти". Влада також закликає батьків не дозволяти неповнолітнім брати участь у заворушеннях.

Також читайте: Франція планує підтримувати членство України в НАТО, - Le Mond

Автор: 

іслам (41) протест (2402) Франція (3098) Макрон Емманюель (1513)


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Топ коментарі
+40
А чого не пишуть хто був цей ******? Рецедивіст малолітній, який торгував наркотою, мав постійні проблеми з законом. При затримані чинив опір і в результаті сидячи за кермом втік ( мало не прокатавши поліцейського на капоті в результаті отримав кулю). Тут проблема в другому, Франція понабирала до себе купу біженців зі всього світу і тепер вигрібає лайно.
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01.07.2023 23:48
+35
Це наслідки міграційної політики, коли а крахну щапускаються мігранти із зовсім іншим ментальним світоглядом, релігією, звичаями. Це стсуєттся і Франціх, і Німеччини. І проблеми будуть лише наростати. Ще років 30 тому, коли грали між собою футбольні збірні Франції і Німеччини і Франції, то всі розуміли, що то європейські збірні. Тепер враження таке, що грають дві африканські команди у чемпіонаті Африки. Показово, що спортивні футбольні результати і німців, і французів здулися. Ці збірні, особливо німецька не є вже лідерами європейського футболу.
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01.07.2023 23:43
+30
Судя по видео, там тупо банды арабов, негров грабят, портят все что видят... Им пофиг на какого то там подростка.
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01.07.2023 23:44
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А кацапів вбивають сотнями в день і ніяких заворушень.
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01.07.2023 23:37 Відповісти
кацап должен страдать .
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01.07.2023 23:41 Відповісти
Емігранти розбушувались .
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01.07.2023 23:38 Відповісти
дістало то бидло поліциянта .((
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02.07.2023 06:07 Відповісти
Хмммм... У Франції заворушення через те, що поліція вбила підлітка.

У РФ бандюки збили 2 літака та чи то 5, чи то 6 гвинтокрилів. Поліція соснула, армія десь там, а президент втік.
І все норм. Всі довольні. Всією країною сосуть далі та йдуть на фарш.
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01.07.2023 23:40 Відповісти
А в Білорусі чи в рашці люди пропадають,а народ любить чи сцить((
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01.07.2023 23:43 Відповісти
Це наслідки міграційної політики, коли а крахну щапускаються мігранти із зовсім іншим ментальним світоглядом, релігією, звичаями. Це стсуєттся і Франціх, і Німеччини. І проблеми будуть лише наростати. Ще років 30 тому, коли грали між собою футбольні збірні Франції і Німеччини і Франції, то всі розуміли, що то європейські збірні. Тепер враження таке, що грають дві африканські команди у чемпіонаті Африки. Показово, що спортивні футбольні результати і німців, і французів здулися. Ці збірні, особливо німецька не є вже лідерами європейського футболу.
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01.07.2023 23:43 Відповісти
Не знаю як там Німці здулись бо 9 років тому були чемпіонами світу, зараз у них проходить зміна поколінь, а по збірній африки(Франції) це точно ваш промах, бо вони виграли минулий розіграш і ледь не виграли і минулорічний.
Те що на ситу европку чекає жопка з її політикою толерастії до всякого роду арабів та африканців це точно, блмемщики штатівські покажуться жалкими пакостливими дітками через років так 30-50.
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02.07.2023 00:15 Відповісти
Саме зараз проходить чемпіонат Європи з футболу Under 21. Німці зайняли останнє місце в групі. А французи завтра з нашими у чвертьфіналі грають. Пропоную подивитись. 😊 Тепер стосовно того, якими німці були колись. Не знаю, чи бачил ви гру П'єра Літтбарські, Герда Мюллєра, Карла-Хайнца Румменіге та інших. Як думаєте, чому тоді збірну ФРН називали "Бундестім", чи Бундесмашіне"? А французи Анрі Лякомба, Мішеля Платіні, Аллєна Жірреса? Ви бачили цю збірну? Це були художники. Їхня гра зачаровувала. Теперішні молодіжні збірні цих крахн і близько не стояли.
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02.07.2023 00:38 Відповісти
Ну от завтра і побачите як наших знову розібють африканці 0-5.
німаки то таке у них після 14 року пішов спад, і тут справа зовсім не в турках поляках чи африканцях які виступали та виступають за німців.
Файно є, а чому не згадали ЗіЗу Трезеге Макелеле.... які вигравали ЧС та ЧЄ. Доречі Анрі не зовсім чистокровний півень
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02.07.2023 00:46 Відповісти
То вже молодше рокилвння. З моєї дрім-тім сомношкірим був лише Жан Тігана. Перераховпні мною футболісти були віце-чемпіонами Європи 1984 року. Зідана тоді навіть серед юніорів не було.
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02.07.2023 00:50 Відповісти
тоді світ був іншим і футбол був в першу чергу спотром а не бізнесом.
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02.07.2023 00:54 Відповісти
Так, тоді футбол був грою. І кожна націончльна збірна мала свій почерк, або стиль. І навіть якби грали скажімо ті ж німці з французами у одинакових майках, різницю все одно було б видно. Тепер всі команди схожі одна на одну і стилем, і технічно. І лише технічне і грошоове забезпечення багатших команд дозволяє їм домінувати.
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02.07.2023 01:02 Відповісти
Анрі зовсім не півень.
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02.07.2023 00:58 Відповісти
Ну що, розбили наших афрофранцузи? 😉😁
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03.07.2023 00:04 Відповісти
до кацапані не скасував нє? - от і буба...
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01.07.2023 23:44 Відповісти
Судя по видео, там тупо банды арабов, негров грабят, портят все что видят... Им пофиг на какого то там подростка.
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01.07.2023 23:44 Відповісти
Тогда в чем проблема их отправить на родину. Если Макрон не решит эту проблему, то на следующих выборах, (где голосуют преобладающее большинство коренных французов) победит кгбшница Ле Пен, и будет выход из НАТО и крах европейской коалиции. Макрон должен избавить Францию от вредителей.
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02.07.2023 00:21 Відповісти
А чого не пишуть хто був цей ******? Рецедивіст малолітній, який торгував наркотою, мав постійні проблеми з законом. При затримані чинив опір і в результаті сидячи за кермом втік ( мало не прокатавши поліцейського на капоті в результаті отримав кулю). Тут проблема в другому, Франція понабирала до себе купу біженців зі всього світу і тепер вигрібає лайно.
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01.07.2023 23:48 Відповісти
Через те ж саме, через що й не пишуть, хто саме, в основному, "протестує"
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02.07.2023 07:52 Відповісти
Більшість з цих мігрантів вже громадяни Франції.
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01.07.2023 23:52 Відповісти
А янукович президент України.

Те, що вони громадяни, мабуть накладає на них якісь обов'язки та відповідальність.
А, якщо ні, то що це за громадяни і нафіга такі громадяни потрібні?
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01.07.2023 23:55 Відповісти
не йди до війська, вова, - жартуй.... а ну як загинеш?
то вже і не буде кого відбулавлювати і тих недолугих українців до Гетьманства вести, чи гой якийсь? - бережи себе сина!
мама ріма...
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01.07.2023 23:52 Відповісти
Трохи схоже на БЛМ.
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01.07.2023 23:53 Відповісти
"Протестувальникам" начхати на того підлітка, їм головне помародерити. Французи догралися зі своїми мульті-культі мігрантами.
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01.07.2023 23:56 Відповісти
А Швеція що краща?
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02.07.2023 00:49 Відповісти
У Швеції те саме, теж скоро дограються.
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02.07.2023 09:05 Відповісти
Кілька років тому, на кшталт Ц.Нет, прочитала статтю, що в одному з міст Франції (Бельгii) мерія заборонила на Різдво ставити міську ялинку... Я була в шоці, поки не прочитала, чому таке сталося. Виявляється більшість у мерії мусульмани і вони скасували Різдвяну ялинку... Ось до чого призвела політика Меркель щодо біженців-тепер християнською країною управляють мусульмани...

Я розумію, що мало хто мене підтримає, але, дивлячись на події останніх років, повністю зникло бажання стати Україні членом ЄС - достатньо того, як було до 24.02.22р., тобто асоціації...
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02.07.2023 12:04 Відповісти
Тут дехто каже що Україна то папуасія, а нехай тепер на ЄС подивляться - ось де справжня папуасія. У Стокгольмі мігрантів вже більше ніж шведів, високий рівень злочинності, коли темно ми на вулицю боїмося вийти. Вже були схожі погроми як у Франції, тільки менші. Оце "мирна" Європа...😒
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02.07.2023 12:21 Відповісти
Нам би зі своїми зеленими і не тільки папуасами розібратись, для того потрібне ЄС не зважаючи на всі їх недоліки, для контролю, інвестицій, багато чого. Ідеального немає і в ЄС, (Нато) також (дивлячись на мадяр, скикливі рішення чи бездіяльність), але вибору в нас немає інакше капець
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02.07.2023 17:29 Відповісти
Французи пожинають плоди своєї міграційної політики терпимості та гуманізму, чисельність африканських мавп та арабів постійно зростає і вони вже відчули себе господарями країни . Так само ведуть себе і московські дикуни , як таргани просочуються в цивілізовані країни та починають закликати "сруський мір".
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01.07.2023 23:56 Відповісти
Понапускали негрів та арабів в країну, дали громадянство - от і пожинають наслідки. Швидше за все, Франція перетвориться щось типу Штатів - де міста будуть розділені по кварталах: білий, чорний, арабський, ...
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01.07.2023 23:56 Відповісти
В Парижі вже років 25 така ситуація. В арабські квартали поліцейські бояться заїзджати, а для білих туристок це взагалі гарантоване згвалтування та грабіж. І про це відразу попереджають. От так і живуть. Толерстія. Зараз така ж проблема в Фінляндії - негри ведеть себе як господарі і всіляко принижують і знущаються з фінів. До негрів ще й кацапи приєднались які раніше дубасили негрів в Фінляндії...
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02.07.2023 00:34 Відповісти
Ну ты и удивил....Негры....в Финляндии....смеются над белыми....еще и русаки.....
Дас ис фантастиш какой-то...
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02.07.2023 09:03 Відповісти
Мабуть і пересічні Французи вже зрозуміли наслідки толерантної міграції,тому Марін Ле Пен *не за горами*.
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01.07.2023 23:57 Відповісти
Марін Ле Пен?
обожнюю кацапнячю лахту - тварюка за тварюкою!
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01.07.2023 23:59 Відповісти
Не здивуюся якщо цих "блм" спонсорують праві щоб підняти собі рейтинг.
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02.07.2023 00:00 Відповісти
Різні рухи які мають на меті знищити нашу цивілізацію фінансуються саме демократами. Особливо до цього долучився Сорос.
Наприклад в головному штаті демократів Каліфорнія твого хлопчика можуть каструвати і зробити дівчинкою без згоди батьків. Для цього достатньо рішення певного органу який визначить "стать" дитини. Дітям прямо у садочку читають предмети про те що хлопчик може бути насправді дівчинкою і що стать це соціальна конструкція. Також вони пряму у садку пропагують сексуальні первещії. Філософія демократів не піддатися здоровому глузду. Таке враження що вони перебувають під дією психотропних апаратів.
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02.07.2023 07:28 Відповісти
😟😠
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02.07.2023 12:07 Відповісти
Московіти гадять макрону, що хотів їх лице зберегти!!!
Історію та життя Макрон ігнорував, от йому орки і гадять!
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02.07.2023 00:04 Відповісти
Всюди де якесь таке,кацапи тут як тут
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02.07.2023 00:17 Відповісти
Хижняк - чемпіон Європейських ігор-2023 з боксу.
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02.07.2023 00:12 Відповісти
Збірна України з пляжного футболу здобула срібло на Європейських іграх.
.
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02.07.2023 00:15 Відповісти
20 липня до 20 серпня жіночки грають ...
вони і народять, і зіграють, і втішуть і все зроблять ну от такі вони в нас - а ми за них будемо жмурити кацапню!
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02.07.2023 00:36 Відповісти
було б цікаво подивитися товарищецький матч жінки України проти - збірної України мальчикoв!
боюсь була б нічія і це жінкі ще піддалися б по дагаваренності.....
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02.07.2023 05:32 Відповісти
Я извиняюсь, ктнечно, но я сильно бы современными женщинами не хвалился бы....куча разваленых семей, куча разводов, куча детей без отцов и т.д....вот что такое современные женщины....
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02.07.2023 09:09 Відповісти
ну таке - я свого життя не уявляю без неї...
навіть не знаю як сказати... - без неї нема і мене...
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02.07.2023 09:16 Відповісти
Это ваше поколение, да....там еще воспитание жерщин играло роль....а сейчас восновном одни бытовые прасtиtуtки....не верите? Подойдите к ребятам 25-35 и спросите их о современных женщинах....многие и жениться не хотят....т.к. опасно....еще посмотрите статистику разводов, тоже полезно....вобщем институт семьи исчерпал себя, женщины стали свободные, независимые и НЕ семейные....правда жизни....
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02.07.2023 09:23 Відповісти
і мені було колись 19-24 і було і було,
а потім підійшов до неї - очі горять в обох!
і тут все стало саме так як ми оба хотіли...
i вам бажаю знайти....
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02.07.2023 09:32 Відповісти
я коли побачив ті краснопузі прапори на Хрещятику в 1990+?
ні, рідна - другої навали комуняк я не витримаю - ти зі мною?
отак і відломлюються українці від України..
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02.07.2023 09:45 Відповісти
К сожалению, этого уже нет....женщин УЧАТ быть меркантильными с каждого утюга....пол Украины алиментщиков....законы антисемейные....развод стал выгоден для них....
Уже другие времена....сейчас развестись, что в клуб сходить....
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02.07.2023 09:53 Відповісти
Хоча я і жінка, але підтримую Вас. 😥
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02.07.2023 12:10 Відповісти
французи і німці думали, що схопили бога за бороду. не слід думати, що вони від своєї благодушності понапускали мігрантів. справа в тому, що будь-який економічний ріст мінімум на 50% залежить від росту чисельності населення. банально більше ротів - більше товарів і послуг можна продати. тому зростання населення на 1% призводить до економічного зростання десь 0,5-0,6% на рівному місці. те саме, якшо населення скорочується, тільки вже в іншу сторону. але якшо у вас фертильність корінного населення ~1.5, то демографічна яма - неминуча. мігранти і були потрібні для вирівнювання цього ефекту. а тепер замість проблеми депопуляції отрималі іншу, рішення якої фактично немає. хорошого рішення.
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02.07.2023 00:36 Відповісти
А чого не пишуть хто цей убитий? Зуб даю, що якийсь чорнозадий наркоша, емігрант, або з сім'ї емігрантів, яких ці придурки напустили в країну, а тепер не знають, що з ними робити. На поталу цьому знахабнілому плебсу ще й засудять поліцейського, єдина вина якого в тому, що він чесно виконував свої обов'язки.
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02.07.2023 06:05 Відповісти
Про цю новину взагалі нічого не знаю, тільки от зараз н Цензорі побачив, але зразу подумав точно так. І чому б це?
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02.07.2023 07:07 Відповісти
Це занепад західної цивілізації. У високорозвинену культуру яка створила всю науку, фізику, хімію, та інше почали вливати представників відсталої культури. Якщо це не зупиниться то наша цивілізація вимре. Зараз в США триває культурна війна. Фінал битви 2024 рік. На кону доля нашої цивілізації.
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02.07.2023 07:16 Відповісти
А сами натуральные французы чего спят,пусть выходят и защищают свое имущество и свое будущее иначе труба стране Наполеона и Великой революции.
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02.07.2023 07:53 Відповісти
Ай- яй- яй -яйа, убили негра. У Франции нет будущего с такой политикой, увы.
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02.07.2023 08:25 Відповісти
Как вы не поймете, леваки уничтожают белое население Европы и Штатов....
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02.07.2023 09:13 Відповісти
Так воно і буде... Якщо у європейців, у сім'ї 1-2 дитини, то у мусульман їх багато... Подальший розвиток подій видно... Вже мерія у Франції (Бельгії) заборонила міську Різдвяну ялинку, оскільки в мерії більшість мусульман і це їхнє рішення... Ну і як вам таке?!
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02.07.2023 12:23 Відповісти
Это ещё начало. Скоро ждите голодающих из Африки. ***** занялся этим вопросом.
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02.07.2023 10:07 Відповісти
 
 