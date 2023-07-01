Макрон через заворушення скасував державний візит до Німеччини
Президент Франції Емманюель Макрон через заворушення в його країні, які почалися після вбивства поліцейським 17-річного підлітка, скасував державний візит до Німеччини, запланований на 2-4 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
У повідомленні Єлисейського палацу йдеться про те, що Макрон 1 липня поговорив телефоном із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. "З огляду на внутрішню ситуацію президент республіки повідомив, що хотів би мати можливість залишитися у Франції протягом наступних кількох днів. Тому обидва президенти домовилися перенести візит до Німеччини на пізніший термін", – сказано в повідомленні.
Очікується, що ніч на 2 липня стане п’ятою ніччю заворушень. Минулої ночі поліція затримала, за уточненими даними, понад 1300 осіб по всій країні. Усього за останні кілька днів затримали вже 2500 осіб, головним чином молоді. При цьому влада не стала вводити в країні надзвичайний стан.
Загалом на боротьбу із заворушеннями направили 45 тисяч поліцейських. Поранення і травм у сутичках із протестувальниками зазнали вже понад 200 поліцейських. За час заворушень були пошкоджені сотні будівель, спалені тисячі автомобілів, розгромлені магазини і поліцейські дільниці.
38-річного поліцейського, який вистрілив у хлопця, заарештували. Ведеться розслідування у справі про навмисне вбивство.
Президент Франції Емманюель Макрон закликав припинити насильство і виявити спокій, "щоб справедливість могла перемогти". Влада також закликає батьків не дозволяти неповнолітнім брати участь у заворушеннях.
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У РФ бандюки збили 2 літака та чи то 5, чи то 6 гвинтокрилів. Поліція соснула, армія десь там, а президент втік.
І все норм. Всі довольні. Всією країною сосуть далі та йдуть на фарш.
Те що на ситу европку чекає жопка з її політикою толерастії до всякого роду арабів та африканців це точно, блмемщики штатівські покажуться жалкими пакостливими дітками через років так 30-50.
німаки то таке у них після 14 року пішов спад, і тут справа зовсім не в турках поляках чи африканцях які виступали та виступають за німців.
Файно є, а чому не згадали ЗіЗу Трезеге Макелеле.... які вигравали ЧС та ЧЄ. Доречі Анрі не зовсім чистокровний півень
Те, що вони громадяни, мабуть накладає на них якісь обов'язки та відповідальність.
А, якщо ні, то що це за громадяни і нафіга такі громадяни потрібні?
то вже і не буде кого відбулавлювати і тих недолугих українців до Гетьманства вести, чи гой якийсь? - бережи себе сина!
мама ріма...
Я розумію, що мало хто мене підтримає, але, дивлячись на події останніх років, повністю зникло бажання стати Україні членом ЄС - достатньо того, як було до 24.02.22р., тобто асоціації...
Дас ис фантастиш какой-то...
обожнюю кацапнячю лахту - тварюка за тварюкою!
Наприклад в головному штаті демократів Каліфорнія твого хлопчика можуть каструвати і зробити дівчинкою без згоди батьків. Для цього достатньо рішення певного органу який визначить "стать" дитини. Дітям прямо у садочку читають предмети про те що хлопчик може бути насправді дівчинкою і що стать це соціальна конструкція. Також вони пряму у садку пропагують сексуальні первещії. Філософія демократів не піддатися здоровому глузду. Таке враження що вони перебувають під дією психотропних апаратів.
Історію та життя Макрон ігнорував, от йому орки і гадять!
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вони і народять, і зіграють, і втішуть і все зроблять ну от такі вони в нас - а ми за них будемо жмурити кацапню!
боюсь була б нічія і це жінкі ще піддалися б по дагаваренності.....
навіть не знаю як сказати... - без неї нема і мене...
а потім підійшов до неї - очі горять в обох!
і тут все стало саме так як ми оба хотіли...
i вам бажаю знайти....
ні, рідна - другої навали комуняк я не витримаю - ти зі мною?
отак і відломлюються українці від України..
Уже другие времена....сейчас развестись, что в клуб сходить....