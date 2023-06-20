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Франція планує підтримувати членство України в НАТО, - Le Mond

макрон,емманюель

Висловлювання французького президента Емманюеля Макрона і повідомлення про дискусії у Парижі дають підстави вважати, що Франція зараз більш схильна підтримувати членство України в НАТО ніж раніше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це пише Le Mond.

За даними видання, політика Франції щодо інтеграції України в євроатлантичні структури була провідною темою дискусій Ради оборони в президентському Єлисейському палаці 12 червня.

Наразі французький уряд зараз розглядає "підтримку перспективи українського членства в НАТО, як засіб впливу на конфлікт і спосіб посадити Москву та Київ за стіл переговорів".

Французькі політики також дивляться і на український вступ в Європейський Союз, як на частину гарантій безпеки для України, бо це, вважають у Парижі, може "відохотити Росію від продовження війни, або по завершенню цієї війни запобігати новій агресії".

Le Mond пише, що ідеї про використання євроатлантичної інтеграції України для впливу на поточні події є радше дипломатичною "тактикою", але також зауважує, що навіть це є справжньою зміною поглядів у Франції.

"Париж рухається ближче до позицій, які відстоюють країни Центральної Європи, більшість яких (насамперед Польща і Балтійські держави) постійно наполягають на вступі України в НАТО", - йдеться в матеріалі.

Також читайте: Після вступу Фінляндії до НАТО тиск на неї з боку РФ може посилитися, - президент Нііністе

Автор: 

Франція (3084) членство в НАТО (1725)


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Справді , дуже на це надіємось ...
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20.06.2023 14:26 Відповісти
НАТО потрібен східний щит. Щоб пити пиво по німецькі, й любити по французьки.
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20.06.2023 14:33 Відповісти
Бо інакше прийдеться сасать па-рускі.
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20.06.2023 14:46 Відповісти
О. Щось в лісі здохло. Може й Шольц надумається. Якщо так, то це дуже великий плюс. Мадяри не зможуть перешкодити.
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20.06.2023 15:48 Відповісти
І Франція - це ядерна країна.
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20.06.2023 15:53 Відповісти
ага, все будут поддерживать, но один случайно не поддержит и все
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20.06.2023 15:58 Відповісти
На словах все-то поддерживают и только "за"....А как до дела доходит так ввлазит чья-то шестерка (типа Орбана) и несогласна с вступлением Украины НАТО, и якобы никто ничегт не может им сделать.....сказки для дол*ое*ов...
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20.06.2023 18:03 Відповісти
 
 