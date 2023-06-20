Франція планує підтримувати членство України в НАТО, - Le Mond

Висловлювання французького президента Емманюеля Макрона і повідомлення про дискусії у Парижі дають підстави вважати, що Франція зараз більш схильна підтримувати членство України в НАТО ніж раніше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це пише Le Mond.

За даними видання, політика Франції щодо інтеграції України в євроатлантичні структури була провідною темою дискусій Ради оборони в президентському Єлисейському палаці 12 червня.

Наразі французький уряд зараз розглядає "підтримку перспективи українського членства в НАТО, як засіб впливу на конфлікт і спосіб посадити Москву та Київ за стіл переговорів".

Французькі політики також дивляться і на український вступ в Європейський Союз, як на частину гарантій безпеки для України, бо це, вважають у Парижі, може "відохотити Росію від продовження війни, або по завершенню цієї війни запобігати новій агресії".

Le Mond пише, що ідеї про використання євроатлантичної інтеграції України для впливу на поточні події є радше дипломатичною "тактикою", але також зауважує, що навіть це є справжньою зміною поглядів у Франції.

"Париж рухається ближче до позицій, які відстоюють країни Центральної Європи, більшість яких (насамперед Польща і Балтійські держави) постійно наполягають на вступі України в НАТО", - йдеться в матеріалі.

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