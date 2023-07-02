Соцмережа Twitter обмежує кількість публікацій, які бачать користувачі, - Маск

Twitter застосував тимчасові обмеження на кількість публікацій, які бачать усі користувачі, щоб усунути "надзвичайні рівні" збору даних і маніпулювання системою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Ілон Маск у дописі на платформі 1 липня.

За словами Маска, верифіковані акаунти тимчасово обмежені читанням 6000 публікацій на день, неверифіковані і нові неверифіковані – 600 і 300 повідомлень на день відповідно.

Згодом він додав, що "незабаром" Twitter розширить ліміт на кількість повідомлень, які бачать користувачі на день:

- верифіковані – з 6000 до 8000;

- неверифіковані – з 600 до 800;

- новостворені і неверифіковані – з 300 до 400.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оновленому Twitter будуть голосові дзвінки й зашифровані повідомлення, - Маск