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Соцмережа Twitter обмежує кількість публікацій, які бачать користувачі, - Маск

twitter

Twitter застосував тимчасові обмеження на кількість публікацій, які бачать усі користувачі, щоб усунути "надзвичайні рівні" збору даних і маніпулювання системою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Ілон Маск у дописі на платформі 1 липня.

За словами Маска, верифіковані акаунти тимчасово обмежені читанням 6000 публікацій на день, неверифіковані і нові неверифіковані – 600 і 300 повідомлень на день відповідно.

Згодом він додав, що "незабаром" Twitter розширить ліміт на кількість повідомлень, які бачать користувачі на день:

- верифіковані – з 6000 до 8000;

- неверифіковані – з 600 до 800;

- новостворені і неверифіковані – з 300 до 400.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оновленому Twitter будуть голосові дзвінки й зашифровані повідомлення, - Маск

Автор: 

Twitter (291) Маск Ілон (662)


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Топ коментарі
+26
Ніхто не буде ніякі додаткові сеанси робити, вони хочуть просто знищити український дубляж. Уявляю як у Франції президент заявляє, що забудьте про переклад фільмів та серіалів на французьку, треба краще знати англійську. Під вечір його б уже за ноги витягали через вікно його резиденції .
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02.07.2023 01:47
+23
Хто живе в Україні після 2019 року - в цирк більше не ходе.
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02.07.2023 02:12
+18
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02.07.2023 01:20
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02.07.2023 01:20 Відповісти
Насправді це була гарна ідея про фільми в оригіналі без українського дубляжу. Дарма її критикували. Іноземні фільми потрібно тільки в оригіналі дивитися. Українське кіно можна і українською. Діти мову швидко вивчать іноземну.
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02.07.2023 01:24 Відповісти
Потрібен вибір.
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02.07.2023 01:26 Відповісти
З кіно згоден, дивлюсь вже рік в оригіналі фільми і серіали. Думаю, що додаткові сеанси в кінотеатрах з англійською мовою та, можливо, англійськими субититрами підуть тільки на користь.
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02.07.2023 01:31 Відповісти
Ніхто не буде ніякі додаткові сеанси робити, вони хочуть просто знищити український дубляж. Уявляю як у Франції президент заявляє, що забудьте про переклад фільмів та серіалів на французьку, треба краще знати англійську. Під вечір його б уже за ноги витягали через вікно його резиденції .
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02.07.2023 01:47 Відповісти
Ніхто не вб'є український дубляж, тому що відсоток людей які можуть дивитись фільми в оригіналі не настільки великий, тому якщо вб'ють дубляж то це вб'є кінотеатри. А як додаткові сеанси, аудиторія яких буде поступово збільшуватись, буде в самий раз. Я б так вчинив.
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02.07.2023 02:00 Відповісти
Хто живе в Україні після 2019 року - в цирк більше не ходе.
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02.07.2023 02:12 Відповісти
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03.07.2023 03:27 Відповісти
ви от напрасно так, буба вже знає - that his name is buba
and London is the capital of Britanie - тобто вивчив же анліянську? 🤣
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02.07.2023 08:44 Відповісти
Не буде цього.
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02.07.2023 08:23 Відповісти
У нас 90% населення дивляться все в інтернеті. До чого тут кінотеатри і діти взагалі? Включив дитині фільм і хай дивиться хоч на китайському.
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02.07.2023 01:55 Відповісти
В Німеччині вже відмовились від німецького дубляжу на користь англійського оригіналу, ну щоб діти краще знали англійську?
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02.07.2023 02:15 Відповісти
Заплатити гроші за сеанс, щоб сидіти і читати? Ні, дякую. Мені німецьку в школі викладали.
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02.07.2023 04:51 Відповісти
Насправді, зелені всі ці роки намагаються ліквідувати український дубляж фільмів.

Щодо вивчення мови на фільмах
- скільки разів потрібно передивитись фільм, щоб більш-менш зрозуміти нюанси?

І кожного разу вкотре щонайменше:
- витрачати час їхати до кінотеатру та
- витрачати гроші на квиток.

Як швидко ви ту мову опануєте?
Аж ніколи, так?
Як приклад, фільм The Gentlemen

Отже, це ніщо інше, як зелене паскудство.
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02.07.2023 05:17 Відповісти
В світі існує тільки англійська мова? Навіщо дивитися кіно, якщо можна почитати сценарій? Як швидко ви зможете читати? На якому рівні в українців рівень володіння українською мовою? Субтитри можна було б ввести при загальному і всебічному знанні і користуванні українською мовою та знання більшістю українців якоїсь іноземної мови на високому рівні. А на даний момент це ідея тупа і шкідлива.
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02.07.2023 07:35 Відповісти
Діти емігрантів навіть в першому покоління УСІ українську мову знають? Користуться нею в повсякденному житті? Думають на ній? Можна мову "знать" Але від того не станеш "українцем" - "носієм мови" та мислення А будеш просто "людиною, що знає українську мову" - як іноземну та має прізвище українського походження Нормально розвинуті люди стають "білінгвами" - мислять та автоматично переходять з мови на мову, в залежності від мови оточуючих їх людей Але цей відсоток незначний Основна маса стають "німцями", "англосаксами", "французами" Але ще більше стає "русскаязичними" Бо ні вони до кінця не сприймають те суспільство, серед якого живуть - з-за різниці в менталітеті, ні воно їх не сприймає - з-за тої ж різниці в менталітеті ТОму починають тягнуться до "своїх"А це ще підсилюється й тим, що більша половина ******** українців-емігрантів вважають саме російську мову не тільки "удобнее в упатеблении", але й рідною Саме тому в Німеччині так розвинуте "русофільство" в середовищі молодих громадян Німеччини: це "советские немцы" Діти і внуки тих, хто виїхав з "совка", але так і не вивіз "совок" з своєї голови До них приєднуються й ті, хто "не вдався" в німецькому суспільстві Тобто німці, разом з "советскими немцами" запустили до свого "кожуха" ще й "московських вошей" І подібне - по всіх країнах, що прийняли емігранів з колишнього "совка" Враховуючи ж особливості людської психології - краще запам"ятовувать негативний досвід, люди довше пам"ятають "погане", що сталося з ними, та людей, які цьому сприяли - матимемо ріст "побутової русофобії" Це впливатиме на посилення "русофільства" та антагонізму в середовищі мігрантів - носіїв "абщепанятнава язика"
Я особисто - "білінгв" Переходжу з української на російську і навпаки "на автоматі" І нормально сприймаю українську мову у американському фільмі Але до цих пір "ріже вухо" дублювання російського (радянського) фільму українською мовою Для мене це дике - бо я знаю російську літературну мову (навіть краще за ******** росіян) і тому знаю, як вони кажуть те, що нам дають з екрану Коли слова героя російського фільму звучать українською мовою - це все одно що мекання кози на амвоні в церкві Я сприймаю це як паплюження мови Хай кацап говорить своєю кацапською говіркою - це автентичніше виходить! Достатньо цензури на ідеологічному рівні - коли не показують фільми що прославляють СРСР та"русский мир"
Так що це - не така проста справа!
А оце нав"язування англомовних фільмів без звукового перекладу українською, насправді - інформаційна диверсія Бо хтось не знає англійської... Хтось сприймає фільм "на слух" і не слідкує за екраном, де йдуть українські субтитри... Таким чином вони відстороняться від сприймання дійсності, яку пропагує західна цивілізація та почнуть шукать "заміну" А вона вже є - російськомовне інформаційне середовище Там же немає таких ДЛБЙБів, як у нас - вони англомовні фільми не збираються демонструвать без перекладу російською ! Спочатку глядачі будуть дивиться англомовні фільми, дубльовані російською мовою, а потім почнуть дивиться "Дев"яту роту" та інший російський мотлох, у інтерпретації "Останкіно"...
Ада Роговцева правильно колись сказала:
"Спочатку до нас заходить Алла Пугачова... Потім - група Любе"... А потім - Гіркін з автоматом!"
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02.07.2023 07:42 Відповісти
Це гівно а не ідея. Ніде в світі такого нема. По перше, ціла галузь кіно дубляжу буде знищена. По друге, більшість глядачів піде і інтернет і буде там дивитися.
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02.07.2023 08:21 Відповісти
Швидко вивчать іноземну? Ви дебілка чи проплачений бот?
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02.07.2023 08:24 Відповісти
Зачем вам вообще кино? Сценарий почитаете на английском. Будете развивать пространственное воображение
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02.07.2023 09:36 Відповісти
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03.07.2023 02:44 Відповісти
падло на падлі і падлою поганяє...
тік ток наше все!
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02.07.2023 01:26 Відповісти
це дуже добре - я би його взагалі заборонив і інстаграм також разом з тіктоком
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02.07.2023 01:26 Відповісти
Тік-ток - китайська мережа шпіонажу.
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02.07.2023 07:15 Відповісти
тілі - грам....
як ви запецкали своїми "Занадто часті коментарі. Не поспішайте."
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02.07.2023 01:28 Відповісти
slow moder - slow forum....
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02.07.2023 01:31 Відповісти
тут насміхалися над турками після землетрусу - всім піфуй, навіть Бутусову.
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02.07.2023 06:24 Відповісти
а на Гаіті яка муйня була - ви чули?
а так да - в Україні всім ***** і на Гаіті і на турків - як і Гаіті і туркам на нас...
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02.07.2023 06:30 Відповісти
а ви не відрізняєте підмет від присудка? йдеться про насмішки над постраждалими, чого нема ні в гаітян ні в турціян.
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02.07.2023 07:21 Відповісти
підмет від присудка? - ні...
а шо це?
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02.07.2023 07:23 Відповісти
Це головні частини речення. землетрус це підмет, насміхалися(над ним) це присудок. Піфуй це взагалі другорядний член. Звичка у відповідях чіплятися до другорядних членів у реченнях це моветон.
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02.07.2023 07:32 Відповісти
це ще хто до кого зачепився - перечитайте гілку...
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02.07.2023 07:34 Відповісти
я відповів стосовно підмета - форум. А ви зараз притулилися до другорядного члена речення - "чіплятися".Це зветься "звести тему в болото".
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02.07.2023 07:44 Відповісти
А потім будуть просити гроші з людей за можливість читати твітер без обмежень?
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02.07.2023 01:28 Відповісти
не просити - вимагати!
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02.07.2023 03:18 Відповісти
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02.07.2023 01:31 Відповісти
папа маск, папа ватікан, папа нквд в кого клован не втік - це один папа.
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02.07.2023 01:53 Відповісти
пацани, ну як би программери, які придумали "занадто часті коментарі..." не виїзжайте нікуди в любому возрасті....
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02.07.2023 02:07 Відповісти
Важке питання. За кого проголосувати на конкурсі мудаків: за Маска або за Трампа? Але, як завжди «вєчєр наступаєт вдруг» і після щовечірньоговідосіка розумієш, що треба голосувати за своїх.
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02.07.2023 02:21 Відповісти
нема в тебе ні трампа ні діда...
канадіець - ліса іди туши - ****** вже всіх своїм димом ....
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02.07.2023 02:34 Відповісти
а в мене онук аллергенік - я за нього всю вашу срану притрамкувату канадію загризу...
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02.07.2023 02:40 Відповісти
від светофора до світофора не бачно, в канадійщіні ліса горять, вітер дує - іноді за 3 машини вперед сама димовуха - нічого не бачно,
а цих канадійських ідіотов турбуе діда і трамп в США....? - ну не ідіоти?
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02.07.2023 07:00 Відповісти
ріжі в захваті!
комуністичною стопою - тверда нога!
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02.07.2023 02:30 Відповісти
бред. одну хрень мутит в твиттере, я там с 2013 года активно читаю, и с Маском хуже стало
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02.07.2023 02:30 Відповісти
а ти підняпрягнись на кацапію - луче стане!
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02.07.2023 03:06 Відповісти
Попробуйте туди не заходити. Взагалі.
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02.07.2023 06:00 Відповісти
Та зачиняй уже цю нікчемну контору, не варта вона спаскуджених на неї електронів.
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02.07.2023 02:51 Відповісти
за фейсбучення!
за кацапський телеграм - там всі і наші і їхні - знайшли помийку !
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02.07.2023 03:36 Відповісти
мусор завжди помийку знайде....
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02.07.2023 03:38 Відповісти
Эгейнтугезе))))...
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02.07.2023 03:46 Відповісти
slyxaemo-tebe-vnimajemo!
ty dal'noboj zi spivom chi tak mudak?
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02.07.2023 03:52 Відповісти
От і чудово. Може хоч на переходах довбануті почнуть по сторонам дивитись
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02.07.2023 06:01 Відповісти
Взагалі не розумію, на якого біса оті помийки типу твіттера, фейсбука, інстаграма та тіктока. Це болото для ледацюг. Вам що, більше зайнятися нічим? Невже так подобається, щоб вам мізки засирали? Воно для того тільки й зроблене.
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02.07.2023 06:08 Відповісти
А ви в нас трудоголік? Соціальні сіті це була чудова ідея, яка дала змогу абсолютно різним людям спілкуватися і ділитися думками. Іди *****.
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02.07.2023 08:27 Відповісти
Перепрошую, а як правильно українською - "сіті" чи "сеті"?
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02.07.2023 12:28 Відповісти
Тільки після тебе. Поважним людям дорога вільна.
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02.07.2023 13:37 Відповісти
Elon ********.
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02.07.2023 07:17 Відповісти
в этом тоже Зе виноват. Да. 100%.
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02.07.2023 07:33 Відповісти
*****.
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02.07.2023 08:29 Відповісти
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02.07.2023 10:04 Відповісти
Враховуючи лояльність Маска до Мордору, можливо і це.

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02.07.2023 10:41 Відповісти
Сотрудники лубянки обслуживаются вне очереди и без ограничений. Непонятно, на каких правах маск сегодня чирикает относительно политики мессенджера, ведь он его "толкнул" лярдов за сорок анонимному купцу из когорты гэбэшных проституток. Сними с себя ненужный груз, недоразвитый "гений".
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02.07.2023 11:11 Відповісти
 
 