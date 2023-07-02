Соцмережа Twitter обмежує кількість публікацій, які бачать користувачі, - Маск
Twitter застосував тимчасові обмеження на кількість публікацій, які бачать усі користувачі, щоб усунути "надзвичайні рівні" збору даних і маніпулювання системою
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Ілон Маск у дописі на платформі 1 липня.
За словами Маска, верифіковані акаунти тимчасово обмежені читанням 6000 публікацій на день, неверифіковані і нові неверифіковані – 600 і 300 повідомлень на день відповідно.
Згодом він додав, що "незабаром" Twitter розширить ліміт на кількість повідомлень, які бачать користувачі на день:
- верифіковані – з 6000 до 8000;
- неверифіковані – з 600 до 800;
- новостворені і неверифіковані – з 300 до 400.
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+26 Энди Мир
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and London is the capital of Britanie - тобто вивчив же анліянську? 🤣
Щодо вивчення мови на фільмах
- скільки разів потрібно передивитись фільм, щоб більш-менш зрозуміти нюанси?
І кожного разу вкотре щонайменше:
- витрачати час їхати до кінотеатру та
- витрачати гроші на квиток.
Як швидко ви ту мову опануєте?
Аж ніколи, так?
Як приклад, фільм The Gentlemen
Отже, це ніщо інше, як зелене паскудство.
Я особисто - "білінгв" Переходжу з української на російську і навпаки "на автоматі" І нормально сприймаю українську мову у американському фільмі Але до цих пір "ріже вухо" дублювання російського (радянського) фільму українською мовою Для мене це дике - бо я знаю російську літературну мову (навіть краще за ******** росіян) і тому знаю, як вони кажуть те, що нам дають з екрану Коли слова героя російського фільму звучать українською мовою - це все одно що мекання кози на амвоні в церкві Я сприймаю це як паплюження мови Хай кацап говорить своєю кацапською говіркою - це автентичніше виходить! Достатньо цензури на ідеологічному рівні - коли не показують фільми що прославляють СРСР та"русский мир"
Так що це - не така проста справа!
А оце нав"язування англомовних фільмів без звукового перекладу українською, насправді - інформаційна диверсія Бо хтось не знає англійської... Хтось сприймає фільм "на слух" і не слідкує за екраном, де йдуть українські субтитри... Таким чином вони відстороняться від сприймання дійсності, яку пропагує західна цивілізація та почнуть шукать "заміну" А вона вже є - російськомовне інформаційне середовище Там же немає таких ДЛБЙБів, як у нас - вони англомовні фільми не збираються демонструвать без перекладу російською ! Спочатку глядачі будуть дивиться англомовні фільми, дубльовані російською мовою, а потім почнуть дивиться "Дев"яту роту" та інший російський мотлох, у інтерпретації "Останкіно"...
Ада Роговцева правильно колись сказала:
"Спочатку до нас заходить Алла Пугачова... Потім - група Любе"... А потім - Гіркін з автоматом!"
тік ток наше все!
як ви запецкали своїми "Занадто часті коментарі. Не поспішайте."
а так да - в Україні всім ***** і на Гаіті і на турків - як і Гаіті і туркам на нас...
а шо це?
канадіець - ліса іди туши - ****** вже всіх своїм димом ....
а цих канадійських ідіотов турбуе діда і трамп в США....? - ну не ідіоти?
комуністичною стопою - тверда нога!
за кацапський телеграм - там всі і наші і їхні - знайшли помийку !
ty dal'noboj zi spivom chi tak mudak?