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В оновленому Twitter будуть голосові дзвінки й зашифровані повідомлення, - Маск

twitter

Новий власник Twitter Ілон Маск презентував концепцію Twitter 2.0 з покращеним сервісом повідомлень.

Про це повідомляє The Verge, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Зустріч із співробітниками відбулася у штабквартирі соцмережі у Сан-Франциско 21 листопада.

Згідно з планом Twitter 2.0, компанія працюватиме над шифруванням повідомлень та додасть до них можливість надсилання зашифрованих відео та здійснення голосових дзвінків.

"Ми хочемо, щоб користувачі могли спілкуватися, не турбуючись про свою конфіденційність, та не турбуючись про витоки даних з Twitter... Таке вже траплялося кілька разів раніше", - сказав Маск.

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У 2018 році Twitter попередив, що певна кількість повідомлень між компаніями та їхніми клієнтами була доступна стороннім особам протягом понад року. А на початку 2022 року уряд США звинуватив колишнього співробітника Twitter у зламі даних користувачів.

Протягом багатьох років Twitter кілька разів запускав, а потім призупиняв послугу зашифрованих повідомлень. Але тепер Маск налаштований на розгортання цієї функції - робота над нею буде приорітетом. Новий власник соцмережі похвалив Signal, шифрований некомерційний месенджер. Маск сказав, що розмовляв із його творцем Моксі Марлінспайком, який зараз "потенційно готовий допомогти" з шифруванням повідомлень у Twitter.

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Автор: 

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Новий твітер, з блек-джеком і шлюхами)
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22.11.2022 11:01 Відповісти
Маск хоче бути презідентом Буде готувати авдиторію
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22.11.2022 11:22 Відповісти
У меня твитер теперь ассоциируется с трипером. Сам им пользуйся Маск. Ты для етого и разблокировал кацапских проституток типо Трампа и др.
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22.11.2022 12:04 Відповісти
 
 